10 самых странных книг в истории: от ацтеков до наших дней

Самые странные книги в истории.
За историю существования человека было создано немало странных книг. Одни содержат удивительные иллюстрации, другие так и остались непрочитанными, поскольку были написаны на непонятном языке. Мы собрали 10-ку самых необычных книг, подержать в руках которые хотя бы раз мечтают и книголюбы, и любители истории, и те, кому нравятся таинственные вещи.
Самая странная энциклопедия
Codex Seraphinianus - cамая странная энциклопедия.
Codex Seraphinianus – книга с сюрреалистичными иллюстрациями, написанная на языке, который никто не понимает. Учёные называют её «самой странной энциклопедией в мире». Автор книги Луиджи Серафини опубликовал её в 1981 году, представив как научную работу. Впрочем, книга эта весьма далека от науки, во всяком случае, от земной.
Иллюстрации от книги Codex Seraphinianus.
Codex Seraphinianus 360-страничная книга написанная от руки. Причём не только тексты, но и иллюстрации неизвестного мира, карты и изображения флоры и фауны выполнены самим Серафини. Итальянец работал над своей книгой около 2-х лет.
Иллюстрации от книги Codex Seraphinianus.
Ученые, пытаясь расшифровать эту книгу, потратили годы, но ни поняли ни единого слова. Алфавит языка, на котором написана Codex Seraphinianus, состоит из около двух десятков символов, которые раньше человечество никогда не видело.
Книга Сойга
Книга Сойга.
10 марта 1552 года к математику Джон Ди снизошел архангел Уриэль и рассказал, что Книга Сойга была написана в Эдеме для Адама, а расшифровать ее сможет только архангел Михаил. Так гласит легенда, но основа у неё вполне реальная.
Книга Сойга из библиотеки Джона Ди.
В библиотеке Джона Ди, считавшейся крупнейшей в Лондоне, оказалась странная книга на непонятном языке. Владелец библиотеки интересовался оккультизмом и стал буквально одержим идеей узнать содержание книги. Ученый работал не покладая рук, и пришёл к выводу, что в Soyga содержатся магические заклинания, инструкции по астрологии и демонологии. Самая большая загадка была на последних 36 страницах, которые так и не удалось перевести и по сей день. Разочаровавшись в попытках понять, что написано в магической книге, Ди, якобы, и вызвал ангела.
«Хроники знамений и пророчеств» Ликостенома
«Хроники знамений и пророчеств» Ликостенома.
Книга «Хроники знамений и пророчеств» (Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon) была написана в 1557 году французским гуманистом Конрадом Ликостеном. Изданная в качестве энциклопедии книга расшифровывает потустороннюю подоплеку всего происходящего в мире со времен Адама и Евы.
«Хроники знамений и пророчеств» Ликостенома.
Хроники Ликостена являются перечнем документированных бедствий, наводнений, метеорных потоков (в том числе кометы Галлея), а также описаний морских чудовищ, НЛО и различных библейских тем. Хроники были невероятно подробными. Сейчас копию книги можно купить за несколько тысяч долларов.
Свитки Рипли
Свитки Рипли.
«Свитки Рипли» - трактат сэра Джорджа Рипли, в котором в аллегорической стихотворной форме изложен путь получения философского камня. Эта книга, написанная в 15-ом веке, была настольной у Исаака Ньютона в то время, когда он интересовался алхимией.
Свитки Рипли.
Оригинальная версия «Свитков Рипли» была утеряна, но в 16-ом веке несколько художников воссоздали книгу. До нашего времени дошло экземпляров, 16 из которых хранятся в Англии и 3 - в США. Длина самого большого свитка – 6,5 метров. Написаны они на староанглийском. На русский язык свитки никогда не переводились.
«История о девочках Вивиан» (Story Of The Vivian Girls)
Иллюстрации из книги История о девочках Вивиан.
Тихий застенчивый человек Генри Дарджер 50 лет работал уборщиком в центре Чикаго, и никто не знал, что он тайно писал одну из самых странных и запутанных книг в мире. После его смерти в 1973 году хозяйка квартиры, которую снимал Дарджер, обнаружила 15 000-страничную рукопись под названием «История о девочках Вивиан в Царстве Нереального. Война Glandeco-Angelinian, вызванная восстанием детей-рабов».
Иллюстрации из книги История о девочках Вивиан.
Книга была огромной, эпос состоял из более чем девяти миллионов слов и более 300 акварельных иллюстраций. Некоторые из последних иллюстраций были сделаны на больших листах бумаги 3 метра в ширину. Никто не знает, как долго Дарджер работал над книгой, полагают, что на этот труд ушли десятилетия. На протяжении 40 лет снимал одну и ту же квартиру и никому ни словом не обмолвился о своей книге.
Библия майа «Пополь-Вух»
Библия майа Пополь-Вух.
«Пополь-Вух» - священная книга майя. Текст Пополь-Вух охватывает весь промежуток истории – от сотворения мира до написания книги, а также включает ряд мифов. Создан Пополь-Вух был еще до конкисты, а сохранившийся манускрипт был переписан в 16 веке. Перевод на испанский был выполнен доминиканским миссионером Франсиско Хименесом
Кодекс Рохонци
Кодекс Рохонци.
Одной из самых загадочных книг, дошедших до наших дней является так называемый «Кодекс Рохонци». Люди не только не знают, о чем в нем написано, но даже не имеют ни малейшего представления, откуда он взялся. В начале 19-го века рукопись была передана в дар Венгерской академии наук в городе Рононц. Одной из причин, почему Кодекс Рохонци до сих пор не был расшифрован, является его странный алфавит. Большинство алфавитов имеют от 20 до 40 символов, а в 448-страничном Кодексе Рохонци почти 200 различных символов. До сих пор остается загадкой содержание и происхождение книги.
Кодекс Мендоса
обучение детей доманему труду. Иллюстрация из Кодекса Мендоса.
История «Кодекса Мендоса» выглядит как сюжет приключенческого романа. После долгого и кровавого завоевания империи ацтеков, испанцы провозгласили Мексику собственностью испанского короля и назначили Антонио де Мендоса первым наместником новой империи. Однако новая культура и новый мир были малопонятны завоевателям, и поэтому одним из первых указов Мендоса в качестве правителя стало введение так называемых кодексов – документов, которые составлялись в 2 колонки – слева на индейском, справа на испанском.
Искусство нанесения ударов. Иллюстрация из Кодекса Мендоса.
Кодекс Мендоса – это была история ацтеков с переводом, которую он послал с кораблем обратно в Испанию. Кодекс Мендоса разбит на три части: первая из них описывает происхождение ацтеков королей, во второй - перечислены все мексиканские города, которые платили налоги в империи ацтеков, а в третьей - описана повседневная жизнь ацтеков.
"Уроки танца для старших и продвинутых учеников"
Иллюстрация с обложки.
"Уроки танца для старших и продвинутых учеников" - чешский роман, написанный в 1964 году Богумилом Грабалом. Это история о старике, который подошел к шести женщинам, загорающим посередине города и начал рассказывать им о том, что ранее случалось с ним в жизни. Казалось бы ничего странного, если бы не одно но – все 128 страниц книги занимает всего одно предложение. Критики назвали книгу городским анекдотом с привкусом сюра.
Декреталии Смитфилда
Странные рисунки из Декреталий Смитфилда.
Официально известный как «Декреталии Григория IX» свод канонических правил был издан в 13 веке Папой Григорием IX. Такие своды были довольно распространенными в то время, но эти декреталии были созданы как иллюстрированная рукопись, украшенная вычурной каллиграфией. Это был кропотливый и дорогостоящий процесс, потому что каждый рисунок создавался вручную.
Странные рисунки из Декреталий Смитфилда.
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