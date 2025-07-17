5 советов психологов, как радоваться простым вещам и перестать ждать «журавля в небе»

Психологическое выгорание - болезнь 21 века. Мы получаем столько информации каждый день из цифровых источников, что не всегда способны осознанно её переварить. Часто нам кажется, что наша жизнь - неудачная. Но пора сделать паузу. Данный материал расскажет, как психологи рекомендуют научиться радоваться простым вещам прямо сейчас, не оглядываясь на то, что поступает извне.
1. Понять, что радость не пропорциональна цене
Достижения бывают и настолько маленькими. / Фото: sense-life.com
Конечно, данный тезис может вызвать лишь сарказм у человека, еле дотягивающего до зарплаты... Но представим всё же среднестатистического человека без бытовых крайностей и обратимся к коллективному сознанию. У большинства из нас бывают такие моменты, когда мы ощущаем себя материально ущербными именно на фоне чужого достатка. Прошла мимо женщина в одежде, которая вам не по карману, знакомые вернулись из отпуска на Тенерифе, соседка припарковалась на «Лексусе» рядом с вашим «Фольксом» 2004 года выпуска... И кажется, что вот у них - радостнее на душе, поскольку всё есть для комфортной жизни, а вам придётся поднапрячься, чтобы улучшить уровень своей... Поскольку фраза «Богатые тоже плачут» слишком шаблонна, чтобы воздействовать на сознание, приведём свежий пример.
Подруга автора данного материала в ближайшем будущем планирует переезд от родителей в собственную квартиру. Поначалу данная перспектива лишь подняла градус тревожности: каждый уголок квартиры, мягко говоря, нуждается в ремонте, предстоит покупке новой мебели...Получается, перспектива попивать кофе в квартире «с иголочки» - это через N лет?
2. Не жить будущим
Могу всегда! / Фото: dressya.ru
Речь в данном случае именно о бытовых мелочах, которые характерны в бо́льшей степени прекрасному полу. Без примеров никуда...
• «Почему ты ни разу не надела купленное месяц назад платье?» - «Потому что на работе тяжёлый период».
• «Когда мы уже сходим в клуб потанцевать? Ведь договаривались же!» - «Да-да, я помню... Сходим! Только вот чуть-чуть похудею, а то нет настроения...»
• «Может, махнём по горячей путёвке в Турцию?» - «Неудачный момент... Вот дочь поступит в университет, продержится хотя бы год, тогда, может быть...»
Возникает вопрос: а есть ли логика в ответах на вопросы? Проблемы на работе будут длиться до ухода на пенсию, бёдра, возможно, всегда будут пышнее, чем хочется, дети всегда будут источником переживаний, а родители не станут моложе... Тогда какого идеального момента мы дожидаемся? И дождёмся ли? Вы точно согласны, чтобы ближайшим идеальным моментом в вашем существовании стали ваши же проводы в Царство мрачного Аида? Если нет, тогда придётся «разрешить» себе начать жить прямо сейчас. Нет. Не завтра. Сейчас. Можно. Вам можно. Это не преступление. Аминь.
3. Забыть про фотки френдов в лентах соцсетей
Время цифрового детокса. / Фото: micolock.ru
Товарищ Шнур, который Сергей Шнуров из «Ленинград», поет: «На фоне Эйфелевой башни с тобой мы сэлфи за***шим - а для чего ж ещё нам наш вояж?» Это очень пугающая тенденция современности. Вложить деньги во что-то, чтобы выложить фотодоки в соцсеть. Мы бесконечно скроллим соцсети тех, на кого подписаны, видим, как они не вылезают из Дубая и Парижа, и оттого нам кажется, что наша жизнь не удалась. Что в результате? Кредит на турпоездку. И экономия на здоровой еде. А эта турпоездка нам точно нужна? Она точно делает нас счастливыми?
А вот ещё одна реальная история. Тётя автора данного материала однажды рассказала историю о своей коллеге, которая так хотела купить натуральную шубу, чтобы выглядеть статусно, что в результате получила «голодную» язву, потому что шубу купила, а не еду не хватало зарплат. Просто чеховская «Шинель» в 21 веке! А что, если по-настоящему счастливыми нас делает просмотр любимых сериалов, вечера в кофейне за углом с любимым человеком, рисование по номерам, бесконечное урчание нашего кота и возможность растить на окне петрушку? Настало время понять, что нас радует, и устроить детокс от лент соцсетей всерьёз.
4. Придумайте ритуалы, которые вас радуют
Хандры как не бывало. / Фото: posudavbar.ru
Вечерний разговор с родителем по Скайпу, кофепитие с любимым человеком в любимой кофейне, йога дома каждый день в течение 10 минут, уборка одной полки жилища, выбрасывание одной ненужной вещи в сутки, вынос на мусорку одной старой одёжки, повесив на борт бака так, чтобы её забрали малоимущие, — господи, эти ритуалы бесконечны! Постоянно повторяющиеся занятия помогут успокоиться и сосредоточиться, это правда работает. Чтобы ритуалы были максимально приятными, попробуйте добавить им эстетики. Например, ешьте только из красивой посуды, убеждайтесь, что перед сном ваша спальня находится в полном порядке. Таких ритуалов может быть сколько угодно. Изобретайте их, меняйте их, миксуйте их.
5. Ищите новый опыт
Новый опыт.
Получение нового опыта - действенный метод борьбы со стрессом и способ научиться радоваться малому. К тому же интересные темы для разговора - тепрь у вас под рукой в режиме 24/7. Экспериментировать можно с чем угодно: знакомьтесь с разными хобби, ищите необычные маршруты прогулок в рамках родного города, меняйте стиль одежды, устраивайте раз в неделю вечер артхаусного кино, внезапно начните кормить кошек в соседнем дворе, вырастите на подоконнике микрозелень подсолнуха. Вариантов - миллион. Расскажу, как это сработало для вашей покорной слуги. Однажды я увидела, что моя знакомая делает брошки из полимерной глины. И мне показалось, что делать такие - невозможно в принципе, что это сродни огранке алмазов. Но потом я купила обычную глину, и выяснилось, что у меня получается делать вполне похожие брошки. И теперь останется только освоить полимерную глину.
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