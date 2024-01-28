Бытовые хитрости, которые значительно облегчат работу по дому

Каждая опытная хозяюшка имеет в своём арсенале пару-тройку бытовых хитростей, которые значительно облегчают ей работу по дому. Порой они кажутся невероятными, но на деле оказываются незаменимыми.







Сегодня мы собрали для вас такую подборку советов, которые вы точно возьмёте на вооружение, попробовав применить их хоть один раз. Ведь благодаря нашей статье вы узнаете, как правильно хранить губку для мытья посуды, чтобы продлить ее срок службы. И какое подручное средство придаст вашим вещам более натуральный аромат.



1. Сохраняем чистоту в прихожей

2. Убираем катышки с одежды без специальной техники

3. Как правильно хранить губку для посуды

4. Лимон вместо кондиционера

5. Царапины на мебели больше не проблема

6. Вернём былую яркость чёрным вещам

Больше никаких грязных пятен и мокрой обуви в прихожейВ нашей стране слякоть и мокрая обувь сопровождают нас больше полугода. Грязная промокшая обувь неизбежно приводит к беспорядку в прихожей. Если вы так же, как и мы, не хотите нарушать чистоту дома из-за непогоды, наш совет обязательно вам подойдёт.Наверняка у вас дома найдётся ненужная обувная коробка. Возьмите от неё крышку и наполните ее небольшими камнями. Поставьте крышку у входной двери. Использование такой подставки для грязной обуви позволит не запачкать напольное покрытие, а также поможет быстрее высушить обувь.Губка легко уберёт катышки с одеждыВ последнее время большую популярность завоевали машинки для устранения катышек. Ажиотаж вокруг них удивителен. Ведь с этой проблемой вы без труда сможете справиться и подручными средствами.Возьмите обычную губку для мытья посуды. Поверните ее жесткой стороной и тщательно потрите область с катышками. Они без труда отсоединяться от ткани, а вы сэкономите средства на покупке ненужной вам техники.Зажим для бумаг продлит срок службы вашей губкиВ прошлом совете мы рассказали, как нестандартно можно использовать губку для мытья посуды. Но как же продлить ее срок службы? Весь секрет заключается в правильном хранении.После каждого мытья посуды следует закреплять на губку зажим для бумаг. В таком состоянии она быстрее высохнет и не подвергнется вредоносному воздействию бактерий и плесени. За счёт этого совета вам больше не нужно будет часто менять губки, и вы сможете на этом сэкономить.Лимонная свежесть вместо отдушек кондиционера для бельяВсе мы любим свежие постиранные вещи. Однако в последнее время производители кондиционеров для белья используют слишком агрессивные отдушки. Мало кому они нравятся. Ведь свежая вещь не должна источать сильный аромат. Если вы тоже оказались в такой ситуации и хотите перейти на более натуральные ароматы для одежды, наш совет вам обязательно пригодится.Все, что вам потребуется, — сок одного лимона. Перед стиркой добавьте его в отсек для отбеливателя и запустите режим на максимальной температуре. Такая стирка позволит вашим вещам сохранить натуральный аромат лимонной свежести, отлично отстирает пятна, а также поможет сохранить яркость вашей одежды.Грецкие орехи скроют царапины на мебелиЧасто в повседневных домашних делах мы упускаем из вида некоторые мелочи. Такие как мелкие царапины на мебели, которые неизменно появляются в любом доме. Но, к счастью, мы знаем, как с ними справиться быстро и без лишних затрат.Нам понадобятся лишь грецкие орехи. Очистите их от скорлупы и проведите ядром по царапине. Орех сможет закамуфлировать царапину, и она не будет бросаться в глаза вам и вашим гостям.Кофе для чёрных вещейНаверно, у каждого из нас в гардеробе есть хотя бы одна полностью чёрная вещь. Ещё пару лет назад был очень актуальный полностью чёрный аутфит. Да и сегодня многие модницы продолжают так одеваться. Чёрный не случайно считается универсальным цветом в гардеробе. Он идёт почти всем, а также всегда уместен, вне зависимости от места и времени. Но каждая модница знает, как быстро чёрный цвет тускнеет и теряет свою привлекательность. К счастью, мы знаем, как это исправить.Вам потребуется две чашки очень крепкого кофе. Залейте их прямо в барабан стиральной машинки и запустите режим полоскания. Только убедитесь, что помимо чёрных вещей в машинке нет одежды других цветов. Кофе поможет вернуть яркость и придаст цвету насыщенности. Это становится возможным благодаря танинам, которые содержатся в кофе и воздействуют на волокна ткани.