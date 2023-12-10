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Ирреальные миры, в которых изъясняются алогизмами


Перфоманс. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Перфоманс. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Прохладный ветер задувает во все щели, треплет волосы, бьёт в лицо, пристально заглядывая в глаза, распахивает окна и дразнит занавески. Тяжёлые тёмно-серые облака, больше похожие на клубы сизого дыма, устало поднимаются в воздух, паря над землёй с сидящей на них девушкой, что, запрокинув голову, задумчиво смотрит вверх, словно чего-то ожидая, но кто знает, что ждёт её в выдуманном мире, созданном талантливым фотохудожником-сюрреалистом Чарльзом Джейсоном Тахонера Био (Charles Jayson Tajonera Bio), который очень любит экспериментировать с тем, что его так привлекает.


Чарльз создаёт тот путь, что уходит за горизонт, обвитый тайнами. Шаг в сторону – и сталкиваешься взглядом с позаброшенным зданием, внутри которого сквозь скудные лучи солнца клубится пыль, поднимаясь ввысь, а вместе с ней, покачиваясь на красном зонте, балансирует хрупкая девушка в полупрозрачной рубашке. Хочется закрыть глаза, отбросить все мысли и уснуть, переносясь туда, где происходят все события, застывшие на снимках.



Страх. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Страх. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.


Убеждение. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Убеждение. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Эмпатия. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Эмпатия. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Зависть. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Зависть. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Гордость. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Гордость. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Зов книжных строк. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Зов книжных строк. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Левитация. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Левитация. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 

Красочные истории, выполненные в лучших традициях минималистического сюрреализма, что позволяет зрителю до конца оставаться один на один с сюжетом, развязка которого так и не известна. Джейсон оживляет потаённые страхи, запредельные мечты и фантазии, о которых не велено говорить вслух. Он придумал другой мир, существование которого нельзя отрицать. И вот там-то, в вымышленной реальности возможно всё: от парения в воздухе на массивных облаках до путешествия по книжным страницам.
Преследователи. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Преследователи. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Полёт. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Полёт. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Гравитация. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Гравитация. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Баланс и равновесие. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Баланс и равновесие. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Притяжение. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Притяжение. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Ангел. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Ангел. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

 
Пробуждение. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.

Пробуждение. Автор: Charles Jayson Tajonera Bio.


По материал сайта madeinshoreditch.co.uk

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