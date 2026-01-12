Рекламные кампании с участием звезд, которые с треском провалились

Далеко не всегда реклама с участием знаменитостей получается удачной. Мы собрали 7 кампаний, которые с треском провалились (порой и по вине самих звезд!).
Ким Кардашьян и леденцы для похудения
Звезду реалити часто критикуют в социальных сетях. Вот и очередной пост Ким вызвал бурю возмущений. Дело в том, что Кардашьян прорекламировала леденцы, которые способствуют подавлению аппетита, и это не понравилось сторонникам правильного питания и бодипозитива.
Анна Семенович и препарат для потенции «Тонгкат»
В 2015 году певица снялась в рекламе средства для потенции. Во‑первых, ролик получился абсурдным: с девушкой пытаются заигрывать привлекательные молодые мужчины, но она уезжает с пенсионером, потому что у него есть «Тонгкат». Во‑вторых, рекламу почти сразу запретили на федеральных каналах из-за чрезмерной откровенности. Но и это еще не все. Спустя несколько месяцев выяснилось, что средство просто опасно для здоровья.
Криштиану Роналду и Nike
В 2010 году Nike совместно с Роналду и еще несколькими футболистами сняли рекламу к чемпионату мира. Суть ролика была в том, что с каждым новым движением, ударом, голом спортсмены кардинально меняли ход игры. Над рекламой стал смеяться весь мир после того, как некоторые футболисты из ролика вообще не поехали на ЧМ, а другие, в том числе Роналду, показали очень низкие результаты.
Хелена Бонем Картер и косметика Yardley
Несколько лет назад у актрисы был контракт с косметической компанией Yardley. Сотрудничество шло прекрасно до тех пор, пока в интервью Хелена не проронила: «Я никогда не крашусь..
Анджелина Джоли и St. John
В 2005 году Джоли подписала трехлетний контракт и стала лицом бренда St. John, известного своим недорогим трикотажем, консервативными костюмами и искусственным жемчугом. По слухам, компания заплатила Анджелине за этот проект $12 миллионов. И пожалела об этом. Спустя несколько лет контракт был разорван, так как компания не получила ожидаемой отдачи. В роликах и на баннерах потенциальные покупатели видели только звезду и часто вообще не запоминали, что она рекламировала. «Джоли затмила нас», — заявил исполнительный директор St.John.
Кендалл Дженнер и Pepsi
В 2017 году компания Pepsi выпустила ролик, который спровоцировал скандал. По сюжету Кендалл Дженнер участвует в фотосессии, пока мимо проходят колонны протестующих молодых людей разных национальностей и вероисповедания. Они несут пацифистские плакаты, играют на музыкальных инструментах и танцуют. Кендалл присоединяется к активистам. По пути она берет банку Pepsi, подходит к полицейским, которые не пропускают толпу, и отдает одному из них напиток. В итоге все радуются и уходят дружной колонной. Видео было опубликовано в годовщину убийства Мартина Лютера Кинга, когда на улицы вышли тысячи протестующих.
Мысль бренда заключалась в том, что молодое поколение живет по принципу «здесь и сейчас», но зрители этого не поняли. Одни решили, что это призыв к акциям протеста, другие шутили: «Отлично. Для успешной революции нам нужна Кендалл Дженнер и газировка». В итоге Pepsi удалили ролик из Youtube и принесли извинения.
Ксения Собчак и водородная вода
Ксению нетрудно уговорить на участие в неоднозначных проектах. Например, прошлой весной журналистка вместе с бывшим мужем Максимом Виторганом снялась в рекламе средства для потенции и повышения либидо. А еще подписчиков насмешил пост Ксении о пользе водородной воды. «Важный секрет моего хорошего самочувствия — Водородная вода ENHEL water, она является не только лучшим антиоксидантом, но и заряжает клетки энергией, активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма!» Дело в том, что наука не признает пользу такой воды. Водород не является антиоксидантом, присутствует в любом из органических соединений и практически нерастворим в воде. Даже если под давлением обогатить воду водородом, то он покинет ее еще до того, как жидкость нальется в стакан. Видимо, подписчики Собчак об этом отлично знали, поэтому реакция не заставила себя ждать: «Может, все-таки водоПРОВодная, Ксюш, ты опечаталась?»; «Я тоже пью водородную воду, впрочем как и все жители нашей планеты… Люди, вода уже содержит в своей формуле водород. Вода с дополнительной молекулой водорода существует — это H3O. Называется „тяжелая вода“, крайне ядовита для человека и нестабильна в обычных условиях. Есть еще H4O — дейтерий. Используется для охлаждения ядерных реакторов».
