Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий ashkourin
    Рыбу ловят,ламинарии культивируют....Жизнь милейших св...
  • Анна Эржибова
    Когда туристов нет как же они выживают?Жизнь милейших св...
  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...

Как правильно заряжать гаджеты

Как правильно заряжать гаджеты

В век высоких технологий сложно обойтись без современного телефона или ноутбука, однако даже у самых замечательных устройств есть большой минус: все они быстро разряжаются.

Мы нашли для вас несколько рекомендаций, как следует заряжать современные гаджеты, чтобы они могли служить максимально долго и эффективно.

1. Заряжайте устройство регулярно


Не допускайте полного разряда батареи. У литий-ионных аккумуляторов, которые используются в современных гаджетах, нет так называемого эффекта памяти, поэтому их можно и, более того, нужно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля.

Многие производители рассчитывают срок жизни литий-ионного аккумулятора количеством циклов полного разряда (до 0%). Для качественных аккумуляторов это 400–600 циклов. Чтобы увеличить срок службы вашего литий-ионного аккумулятора, чаще заряжайте свой телефон. Оптимально, как только показатель заряда батареи опустится ниже отметки 10-20%, можете ставить телефон на зарядку. Это увеличит количество циклов разряда до 1000–1100.

Как правильно заряжать гаджеты

2. Вовремя отключайте устройство от зарядки


Ваш гаджет прослужит дольше, если будет заряжен на 50-80%. Если аккумулятор зарядился на 100%, его нужно вовремя отключать от сети, так как этот фактор повлияет на срок службы батареи. Поэтому не стоит оставлять устройство заряжаться на целую ночь.

Как правильно заряжать гаджеты

3. Раз в 3 месяца разряжайте и заряжайте устройство до 100%


Полный заряд на протяжении длительного времени также вреден для литий-ионных аккумуляторов, как и постоянная разрядка до нуля. Из-за крайне нестабильного процесса заряда (мы часто заряжаем телефон как придется и где получится: от USB, от розетки, от внешнего аккумулятора и т. д.) специалисты рекомендуют раз в 3 месяца полностью разряжать аккумулятор и после этого заряжать до 100% и держать на зарядке 8–12 часов.

4. Используйте оригинальное зарядное устройство


Мало кто знает, что зарядное устройство в большинстве случаев встроено непосредственно внутрь мобильных устройств, а внешний сетевой адаптер лишь понижает напряжение и выпрямляет ток бытовой электросети, то есть напрямую на батарею не воздействует.

Некоторые гаджеты, например цифровые фотокамеры, лишены встроенного зарядного устройства, и поэтому их литий-ионные аккумуляторы вставляют во внешний «зарядник». Вот тут-то использование внешнего зарядного устройства сомнительного качества вместо оригинального может негативно сказаться на работоспособности батареи.

5. Не допускайте перегрева


Злейшим врагом литий-ионных аккумуляторов является высокая температура: перегрева они напрочь не переносят. Поэтому не допускайте попадания на мобильные устройства прямых солнечных лучей, а также не оставляйте их в непосредственной близости от источников тепла, например электрообогревателей. Максимально допустимые температуры, при которых возможно использование литий-ионных аккумуляторов, — от — 40 °C до + 50 °C.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх
,,