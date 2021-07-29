Как правильно заряжать гаджеты

В век высоких технологий сложно обойтись без современного телефона или ноутбука, однако даже у самых замечательных устройств есть большой минус: все они быстро разряжаются.
Мы нашли для вас несколько рекомендаций, как следует заряжать современные гаджеты, чтобы они могли служить максимально долго и эффективно.
1. Заряжайте устройство регулярно
Не допускайте полного разряда батареи. У литий-ионных аккумуляторов, которые используются в современных гаджетах, нет так называемого эффекта памяти, поэтому их можно и, более того, нужно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля.
Многие производители рассчитывают срок жизни литий-ионного аккумулятора количеством циклов полного разряда (до 0%). Для качественных аккумуляторов это 400–600 циклов. Чтобы увеличить срок службы вашего литий-ионного аккумулятора, чаще заряжайте свой телефон. Оптимально, как только показатель заряда батареи опустится ниже отметки 10-20%, можете ставить телефон на зарядку. Это увеличит количество циклов разряда до 1000–1100.
2. Вовремя отключайте устройство от зарядки
Ваш гаджет прослужит дольше, если будет заряжен на 50-80%. Если аккумулятор зарядился на 100%, его нужно вовремя отключать от сети, так как этот фактор повлияет на срок службы батареи. Поэтому не стоит оставлять устройство заряжаться на целую ночь.
3. Раз в 3 месяца разряжайте и заряжайте устройство до 100%
Полный заряд на протяжении длительного времени также вреден для литий-ионных аккумуляторов, как и постоянная разрядка до нуля. Из-за крайне нестабильного процесса заряда (мы часто заряжаем телефон как придется и где получится: от USB, от розетки, от внешнего аккумулятора и т. д.) специалисты рекомендуют раз в 3 месяца полностью разряжать аккумулятор и после этого заряжать до 100% и держать на зарядке 8–12 часов.
4. Используйте оригинальное зарядное устройство
Мало кто знает, что зарядное устройство в большинстве случаев встроено непосредственно внутрь мобильных устройств, а внешний сетевой адаптер лишь понижает напряжение и выпрямляет ток бытовой электросети, то есть напрямую на батарею не воздействует.
Некоторые гаджеты, например цифровые фотокамеры, лишены встроенного зарядного устройства, и поэтому их литий-ионные аккумуляторы вставляют во внешний «зарядник». Вот тут-то использование внешнего зарядного устройства сомнительного качества вместо оригинального может негативно сказаться на работоспособности батареи.
5. Не допускайте перегрева
Злейшим врагом литий-ионных аккумуляторов является высокая температура: перегрева они напрочь не переносят. Поэтому не допускайте попадания на мобильные устройства прямых солнечных лучей, а также не оставляйте их в непосредственной близости от источников тепла, например электрообогревателей. Максимально допустимые температуры, при которых возможно использование литий-ионных аккумуляторов, — от — 40 °C до + 50 °C.
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