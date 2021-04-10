Какие русские продукты питания боялись и брезговали употреблять в пищу солдаты вермахта

Во время оккупации советской территории немецкая армия железно следовала одному из важнейших пропагандистских принципов нацистских идеологов: голодать может кто угодно, но только не немец. У населения насильно изымался широкий перечень продуктов. Впрочем, была и такая еда, которую солдаты вермахта оказавшись на территории СССР откровенно побаивались не то, что класть в рот, но даже брать в руки. Что же это за такие «деликатесы»?