Какие русские продукты питания боялись и брезговали употреблять в пищу солдаты вермахта

Во время оккупации советской территории немецкая армия железно следовала одному из важнейших пропагандистских принципов нацистских идеологов: голодать может кто угодно, но только не немец. У населения насильно изымался широкий перечень продуктов. Впрочем, была и такая еда, которую солдаты вермахта оказавшись на территории СССР откровенно побаивались не то, что класть в рот, но даже брать в руки. Что же это за такие «деликатесы»?
«Что русскому хорошо, то немцу смерть…»
Немцы боялись есть окрошку. /Фото: belnovosti.by.
В послевоенные годы в Германии и за ее пределами активно культивировался миф о «непорочном вермахте». Смысл данного мифотворчества предельно прост: обелить солдат и офицеров вермахта, участвовавших в боевых действиях на восточном фронте, свалив все преступления на коллаборационистов и войска СС. В действительности все было куда печальнее и мрачнее. Преступления, совершенные солдатским, сержантским и офицерским составом, зачастую были не менее тяжелы, чем преступления бойцов СС. Достаточно вспомнить о директиве об особой подсудности в зоне действия плана Барбаросса, которая снимала львиную долю уголовной ответственности с немецких солдат за преступления в отношении местного населения и военнопленных красноармейцев.
Холодец они принимали за варварское блюдо. /Фото: rsloboda-rt.ru.
Впрочем, даже если забыть о воинских преступлениях немецких бойцов, на войне все еще остается немало грустных страниц. Чего стоит одна лишь фуражировка войск за счет местного населения. Насильственное изъятие провианта на оккупированной территории - отнюдь не немецкая придумка, однако гебельсовеские идеологемы в духе «пускай голодает кто угодно, но только не немец» в значительной мере усугубляли и без того мрачное положение дел. Впрочем, были продукты питания, которые немецкие солдаты и офицеры откровенно боялись брать и употреблять.
Почти не ели сушеную рыбу. /Фото: пораотдохнуть.рф.
Первой большой группой «запретной еды» были грибы. Немецким солдатам запрещалось изымать местные грибы в любом виде: сушеные, соленые, вяленые и т.п. Командование просто опасалось, что местное население пользуясь знаниями о местных грибах, может попытаться начать травить немецкие войска вот таким «хитрым» образом.
Вторая категория продуктов под запретом – вобла. Данную рыбу немцы почти не употребляли по причине того, что вобла провоцирует мощнейшую жажду. Наконец, третья группа продуктов питания – это холодник и окрошка. «Цивилизованные» европейцы откровенно брезговали употреблять и то и другое, так как считали, что подобные блюда готовятся с нарушением всех санитарных норм. И холодник, и окрошка выглядели для немецких солдат, пропитанных пропагандой о «варварском народе», как самое не аппетитное зрелище.
Грибы было запрещено есть. /Фото: vannadecor.ru.
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