Так ли полезны сухофрукты?

Пожалуй, в каждой передаче о здоровье в той или иной степени затрагивалась тема о пользе сухофруктов. Высококалорийный, биологически ценный продукт. В этих высушенных фруктах таится множество различных полезных микроэлементов и витаминов, которые так нужны нашему здоровью.









Они положительно влияют на обмен веществ, помогают кишечнику, улучшая нашу перистальтику. Да что там, многие сыроеды и вегетарианцы попросту не представляют свой рацион без какой-либо толики сухофруктов.



Так значит сухофрукты – исключительно полезный продукт?! К сожалению, не все так просто. Есть определенные нюансы, их мы сейчас и рассмотрим.







Для начала хотелось бы сказать, что в принципе абсолютно любой фрукт может быть опасным, если его добротно пичкали различной химией. И хотя на сегодняшний день достаточно сложно найти совершенно чистый исключительно естественный продукт. Все-равно визуально, хотя и не на все 100%, можно все же попробовать отличить более или менее опасный продукт. Все дело в том, что, как и с обычными фруктами, чем ярче продукт, чем сочнее и аппетитнее выглядит, неестественно аппетитнее, тем большая вероятность наличия доброй дозы различных химикатов.



Природа не любит излишеств. Естественные продукты весьма невзрачные.

Поэтому формула вашей безопасности достаточно проста: чем ярче и выразительней цвет сухофруктов, тем больше консервантов в них содержится.«SO2» или просто диоксид серы. Ярко-желтый, насыщенный, солнечный цвет кураги – достаточно сильный признак наличия диоксида серы. О нем вы естественно нигде не прочтете. Даже на упаковке этот пищевой ядовитый газ замаскирован под названием – консервант E220. И хотя сочетание слов «пищевой» и «ядовитый» кажется немного абсурдным, тем ни менее именно этот химикат отвечает за уничтожение различных микроорганизмов. Так как же его определить? Возьмите сухофрукт и попробуйте внимательно рассмотреть. Если плод ярко-желтый или ярко-оранжевый, а вместо темных пятнышек вы замечаете небольшую пленочку на кожуре, поздравляю. Вы смогли визуально определить E220.И почему его стоит бояться, спросите вы. А мы ответим, потому что E220 весьма и весьма опасен. Этот химикат может вызвать приступ удушья у астматиков, головную боль, аллергию, диарею и в целом крайне пагубно повлиять на пищеварение. Помимо этого, E220 расщепляет витамин B1 , а значит влияет на углеводный обмен, тем самым нарушая нормальное функционирование мозга и сердца.Далее у нас идет по списку «NaOH» или каустическая сода. Итак, с курагой мы более или менее определились. Теперь настал черед чернослива и изюма. Их потаенная опасность как раз и кроется в каустической соде, которой частенько любят обрабатывать виноград и сливу. И вы снова спросите, слово «соль», вроде бы, звучит не так уж и опасно. Это да, но «NaOH», в отличие от соли столовой – достаточно едкий щелочной химикат. Его принято использовать для производства различных моющих средств и биодизельного топлива. Да, да. Вы не ослышались. То, из чего делают топливо, используется для производства сухофруктов.Для чего это?! Все очень просто. Из-за крепкой кожуры плода он скорее сгниет , чем высушится сам по себе. Поэтому его парят в смеси с каустической содой. После чего фрукт уже легко сушится естественным путем. Также помимо слив «NaOH» или E524 применяется в обработке изюма и маслин, а иногда и в производстве различных пирожных и тортов. Что же до побочных эффектов, то среди них есть: атрофия зрительного нерва, дерматит, заболевания ЖКТ, а также ожоги слизистой оболочки желудка.И вот, казалось бы, куда уже хуже?! Но нет, производителям этого мало. Иногда для более красочного и презентабельного вида товара сухофрукты подкрашиваются специальными красителями. Делается это для того чтобы белые сорта винограда не слишком темнели при высыхании.Итак, подытожим: чем ярче цвет, чем красивее и аппетитнее внешний вид сухофруктов , тем более высока вероятность наличия целого букета различных химикатов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)