Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

С нами не соскучишься!

Художник создал коллекцию трехмерных изображений маленьких золотых рыбок, нарисованных в разных емкостях с использованием прозрачных смол, смешанных с акриловыми красками. В результате манипуляций со слоями и красками рисунки японца приобретают необычную реалистичность. Слой за слоем, подобно работе 3D принтера, Riusuke Fukahori аккуратно наносит акрил на бумагу.