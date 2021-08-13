15 научно-фантастических произведений, от которых не оторваться

Если вы любите не просто фантастику, а по-настоящему хорошую фантастику, то эти произведения точно для вас. В данной подборке нет т.н. классики sci-fi, но от этого она не стала хуже. Взглянем на жанр под другим углом?
Эра титанов, А. Дж. Риддл
Ноябрь 2015 года. Авиарейс 305, следующий из Нью-Йорка в Лондон, на подлете к пункту назначения потерпел катастрофу и рухнул на землю. При падении самолет буквально разорвало пополам, но части пассажиров удалось выжить. Придя в себя, выжившие постепенно осознали, что мир вокруг сильно отличается от привычного. Безусловно, это Англия… и в то же время не та Англия, которую они знали. В какое время их занесло? В какое пространство? И смогут ли они вернуться назад? В поисках ответов на эти вопросы один из пассажиров самолета случайно узнает из обрывков чужого разговора, что двое его собратьев по несчастью знают гораздо больше, чем он. Знают, что катастрофа произошла не случайно. Знают, где они. А главное, зачем…
Ложная слепота, Питер Уоттс
В 2082 году человечество убедилось, что оно не одиноко во Вселенной. Бесчисленные зонды светящейся паутиной окутали Землю. На установление контакта с внеземной цивилизацией направлен корабль «Тезей», несущий на борту наспех собранную команду специалистов. Но, по достижении цели, исследователям предстоит понять, что самые невероятные фантазии об инопланетном разуме меркнут по сравнению с реальностью, и на кон поставлена судьба Земли и всего человечества.
Квантовый вор, Ханну Райаниеми
Жан ле Фламбёр — преступник в постчеловеческом мире, взломщик разумов, трикстер. Его происхождение окутано тайной, но слава о его достижениях разнеслась по миру. Однако Жан допустил одну ошибку, и начало романа встречает его в огромной виртуальной тюрьме Архонов (Archons) — Тюрьме Дилеммы (Dilemma Prison) — где он обречён играть в бесконечные вариации теоретико-игровой ситуации против бесчисленных копий себя, что должно бы исправить его характер, привив любовь к взаимопомощи. Бесконечная череда виртуальных смертей и неудач прерывается явлением Мьели (Mieli) и её мыслящего корабля Перхонен. Похищая Жана, они дают ему шанс вернуть свободу и своё былое могущество. В обмен на завершение одного ограбления, с которым он пока не справился.
Схизматрица, Брюс Стерлинг
Именно этот роман, наряду с первыми рассказами Уильяма Гибсона, стал своеобразной «библией» киберпанка, ярчайшего явления в американской фантастике и литературе середины 80-х. Если же брать шире — «Схизматрица» дала настолько мощный творческий и идейный толчок литературе всех направлений, что влияние этой книги ощущается и по сей день.
Рой, Майкл Крайтон
Они были миниатюрными, но смертельно опасными хищниками. По сравнению с ними даже монстр Франкенштейна был безобидной страшилкой для воспитанников детского сада… На экспериментальной фабрике в пустыне Невада произошло ЧП – вырвался на волю рой разумных микророботов, разработанных по заказу Пентагона. Все попытки уничтожить их оказались безуспешными – ведь рой обладал коллективным разумом и способностью к самообучению. Но на пути этих чудовищных порождений нанотехнологии оказался безработный ученый Джон Форман, неудачник и отец троих малолетних детей…
Спин, Роберт Чарлз Уилсон
Однажды поздним октябрьским вечером двенадцатилетний Тайлер вышел во двор и посмотрел на небо. Как будто дожидаясь этого, звезды вдруг все разом ярко вспыхнули и погасли. Их поглотила тьма. Тайлер и его друзья, Джейсон и Диана, стали свидетелями явления, которое получило название «Спин» и определило течение их жизни. Мир изменился.
Пламя над бездной. Глубина в небе, Вернор Виндж
Десятки цивилизаций, сотни планет, вся Галактика как место действия – вот что такое дилогия «Пламя над бездной. Глубина в небе» – космическая сага невероятного масштаба. Группа археологов, открывшая на окраинной планете древний архив – хранилище знаний множества цивилизаций, в поисках ключа активировала дремлющий разум. Чуждый разум. Разум, основным принципом которого является подчинение себе. Разум, поставивший под угрозу само существование человечества…
Фрактальный принц, Ханну Райаниеми
В далеком будущем мир стал совсем другим. Солнечная система управляется вездесущим искусственным интеллектом. Постчеловечество разделилось на богов и обслуживающих их мертвых душ. От Юпитера остались лишь струны, прорезающие космическое пространство, а Земля поражена загадочной цифровой инфекцией, названной диким кодом. Однако, несмотря на многочисленные изменения, людская природа осталась прежней: могущественные псевдобоги охвачены все теми же страстями — стремлением к власти, жаждой наживы и желанием жить вечно. И, обладая определенным талантом, все это можно украсть. Знаменитый на всю Солнечную систему джентльмен-грабитель Жан ле Фламбер способен похитить все, что угодно. Но, попав в тюрьму, он вынужден дорого заплатить за свое освобождение. Влиятельная спасительница требует, чтобы он нашел способ проникнуть в разум живого бога. Для выполнения этой непростой задачи Жан вместе с наемницей Миели отправляется на Землю, которая давно перестала быть гостеприимным местом…
Купец и волшебные врата, Тед Чан
Что, если человек действительно построит башню от земли до неба – и прорвется на другую сторону? Что, если мы вдруг узнаем, что математические истины, которые мы считали незыблемыми, – совсем не таковы? Что, если язык «чужих» навеки изменит наши представления о времени? Если христианские представления об аде и рае окажутся истинными до буквальности? Что, если?.. Перед вами – впервые собранные вместе произведения писателя, которого критики называют мастером интеллектуальной притчи. Повесть и рассказы, каждый из которых был удостоен престижной награды и признан новым словом в жанре. Почему? Секрет этого заключен в прозе Чана.
Алгебраист, Иэн Бэнкс
Далекое будущее по летоисчислению о-землян и п-землян. Отступник официальной власти Меркатории, мятежный самопровозглашенный архимандрит Люсеферус готовится к полномасштабной атаке на звездные системы и покорению множества рас и цивилизаций. Вселенная знала множество опустошительных войн, и в этот раз угроза сильна. Помешать мятежным войскам может вмешательство древнейшей цивилизации Вселенной – насельников, обитателей газовых гигантов, чья цивилизация насчитывает миллиарды лет. Насельники – медленная раса, принципиально не входящая ни в какие союзы, альянсы и прочие империи более «быстрых» народов. Существует миф о существовании Списка Насельников – червоточин, пространственных порталов, благодаря которым можно пронизывать ткань пространства и управлять жизнью множества Галактик. Однако насельники крайне ревностно охраняют свои секреты. Случайно обнаруженное наблюдателем Фассином Тааком упоминание об этой величайшей тайне в источнике под названием «Алгебраист» может дать новые ключи к таинственному мифу. Начинается охота множества заинтересованных сторон, и ставки в ней невероятно высоки.
Шестой сон, Бернар Вербер
Представьте, что вы можете вернуться на двадцать лет назад и во сне встретиться с самим собой, молодым. Представьте, что у вас есть возможность поговорить с этим человеком. Что бы вы ему сказали? В самом глубоком из всех сновидений двадцативосьмилетний Жак Кляйн встречает удивительно похожего на себя мужчину, который утверждает, что он – Жак Кляйн в сорок восемь лет. Оказывается, он открыл способность перемещаться во времени и посещать сны самого себя. Молодой Кляйн не хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько вопросов, и есть вещи, которые он бы не прочь изменить…
Автостопом по Галактике, Дуглас Адамс
«Автостопом по Галактике», стартовав в качестве радиопостановки на Би-би-си, имел грандиозный успех. Одноименный роман в 1984 году возглавил список английских бестселлеров, а сам Адамс стал самым молодым писателем, получившим награду «Золотая ручка», вручаемую за 1 млн. проданных книг. Телепостановка 1982 года упрочила успех серии книг про «Автостоп», а полнометражный фильм 2005 года при бюджете в $50 млн. дважды «отбил» расходы на экранизацию и был номинирован на 7 премий. Популярность сатирической «трилогии в пяти частях» выплеснулась в музыкальную и компьютерную индустрию. Так, группы Radiohead, Coldplay, NOFX используют цитаты из романа Адамса, а Level 42 названа в честь главной сюжетной линии романа.
По ту сторону рифта, Питер Уоттс
Умело сочетая сложные научные теории и прекрасный стиль, Питер Уоттс исследует вечно меняющуюся границу между известным и неизведанным. В его новой книге жуткий инопланетный монстр рассказывает свою историю об истинных чудовищах, повстречавшихся ему в Антарктиде. Судебный психиатр встречается с убийцей, научившейся изменять реальность, а несчастный отец пытается спасти семью в мире, где грозовые облака обрели сознание. Здесь посол Земли устанавливает первый контакт с инопланетной расой, но все происходит далеко не так, как он ожидал. Здесь разворачивается история альтернативной теократической Земли, где каждый человек доподлинно знает, что Бог есть, а вера становится уделом язычников. И, наконец, здесь команда прокладчиков межгалактической трассы находит самую невероятную форму жизни во Вселенной, вот только сумеет ли чужой разум выжить после такой встречи? Это и многое другое ждет вас «По ту сторону рифта», в неожиданной интригующей книге, которая открывает новые грани таланта Питера Уоттса.
Поток, Дэниэл Суарез
Физик Джон Грейди и его команда совершили настоящий переворот в физике, разработали устройство, которое может управлять гравитацией, а значит изменить всю жизнь и повлиять на ход истории. Но признания Грейди не получает, вместо этого его лабораторию закрывает секретная организация, известная как Бюро технологического контроля. Миссия бюро — сохранять стабильность в обществе, сдерживать научный прогресс и предотвращать неизбежные социальные и общественные потрясения, которые он может вызвать. Потому что будущее уже здесь. Только оно принадлежит лишь избранным. Когда Грейди отказывается присоединиться к БТК, его бросают в кошмарную высокотехнологичную тюрьму, в которой содержат других обреченных гениев-бунтарей. Теперь Грейди и другие заключенные должны вступить в бой с невообразимым врагом, в чьем распоряжении находится техника, на 50 лет опережающая современность.
Первому игроку приготовиться, Эрнест Клайн
Недалекое будущее. Энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли – на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство – единственный достойный выход вовне, в захватывающий, полный приключений квест OASIS. Где-то там спрятано «пасхальное яйцо», дарующее власть над Игрой – и над всем вполне материальным состоянием Создателя OASISa. Первый ключ случайно находит восемнадцатилетний Уэйд Уоттс. Шаг на пути к величайшей победе сделан. Но по пятам Уэйда и его команды следует организация, способная убрать счастливчиков не только в виртуальном, но и в реальном мире…
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