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Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками

Красота на приусадебном участке часто состоит из мелочей.  Казалось бы, что может изменить подпорка для цветов? Оказывается — многое.
Именно благодаря подпоркам цветочные композиции появляются в самых неожиданных местах. Декоративные изгороди, благоухающие цветущие столбы и арки становятся визитной карточкой участка и предметом восхищения. Между тем сделать подпорки для вьющихся, ампельных или высокорослых цветов и кустарников совсем несложно. В ход при этом идут самые разные материалы: от остатков штакетника и арматуры до пластиковых труб и садовой сетки. Находчивые дачники используют в качестве подпорок даже элементы старой мебели и отживший свое инвентарь. Поверьте, результатом при этом можно восхищаться. Вот лишь некоторые из удачно реализованных идей, на самом деле их гораздо больше.

Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками

Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками

Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками

Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками

Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
Эффектные и несложные опоры для цветов, которые можно сделать своими руками
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