Недостатки индукционной плиты

Индукционные варочные панели давно перестали быть редкостью. Их выбирают за быстрый нагрев, лаконичный внешний вид, экономичный расход электроэнергии и более безопасную поверхность, которая не раскаляется так, как классическая электрическая плита.







Плюс, мыть такую плиту ну очень просто: побрызгал варочную поверхность средством, протер тряпкой и все блестит, как новенькое.

На минимальной мощности еда может подгорать

К посуде предъявляются строгие требования

Маленькая посуда подходит не для каждой модели

Индукционная плита может заметно шуметь

Стеклокерамика требует осторожного обращения

Людям с кардиостимуляторами требуется консультация врача

Однако после нескольких недель использования многие владельцы сталкиваются с особенностями, о которых редко рассказывают в магазине. Что это за недостатки? Давайте разбираться.Самая распространенная претензия к недорогим индукционным панелям связана с регулировкой нагрева. Покупателю обещают множество уровней мощности, создавая впечатление, что температуру можно изменять очень точно. На практике это работает не всегда.Во многих моделях снижение мощности происходит не за счет плавного уменьшения нагрева, а с помощью циклического включения и выключения индуктора. Пока установлен высокий уровень мощности, плита нагревает посуду непрерывно. После перехода на слабый режим она начинает работать короткими импульсами. Несколько секунд дно кастрюли получает максимальный нагрев, затем следует пауза, после чего цикл повторяется.Для жарки или быстрого кипячения такая схема почти незаметна. Совсем иначе она проявляет себя при приготовлении молочных каш, кремов, соусов, омлетов, тушеных блюд и всего, что требует длительного слабого нагрева. В момент очередного импульса продукты получают резкий тепловой удар, из-за чего пища начинает приставать ко дну, а жидкость быстрее испаряется.Избежать проблемы помогает инверторная индукционная плита, где мощность регулируется плавно. Если техника уже куплена, частично исправить ситуацию позволяет качественная посуда с толстым многослойным дном. Она накапливает тепло и сглаживает перепады температуры.Индукционная панель работает только с посудой, имеющей ферромагнитное основание. Проверить совместимость легко: если к дну прилипает обычный магнит, кастрюлю или сковороду можно использовать.Из-за этого многие привычные предметы оказываются бесполезными. Медные, стеклянные, алюминиевые и керамические изделия без специального магнитного слоя плита просто не распознает.После покупки новой варочной поверхности нередко приходится обновлять значительную часть кухонного арсенала. Дополнительные расходы могут оказаться весьма ощутимыми, особенно если раньше использовалась качественная посуда из материалов, несовместимых с индукцией.Есть еще одна особенность. Индукционная конфорка должна распознавать дно посуды. Если его диаметр слишком маленький, панель может отказаться включаться. Поэтому владельцы часто сталкиваются с трудностями при приготовлении кофе в турке, подогреве молока в небольшом ковше или использовании миниатюрных сотейников.Частично проблему решает металлический адаптер, который кладут на конфорку, однако постоянно пользоваться им неудобно. Он ограничивает мощность нагрева и лишает индукцию одного из главных достоинств — быстрого приготовления. В более дорогих моделях встречаются расширяемые зоны нагрева, автоматически подстраивающиеся под размеры посуды.Тем, кто привык к тихой кухне, работа индукционной панели иногда кажется неожиданно громкой. Во время приготовления включается вентилятор охлаждения. После завершения работы он способен функционировать еще несколько минут, пока внутренние элементы не остынут.Дополнительный шум создает сама посуда. Если дно недостаточно толстое или имеет небольшие неровности, электромагнитное поле вызывает микровибрации металла. В результате появляются гул, свист или дребезжание. Особенно хорошо эти звуки слышны вечером, когда в квартире становится тихо.Внешне стеклокерамическая поверхность выглядит довольно прочной, однако ударов она не любит. Особенно опасны тяжелые чугунные кастрюли и сковороды. Одно неловкое движение может привести к появлению трещины, а замена панели обходится дорого.Есть и другая причина повреждений. Индукционная плита нагревает только участок, который находится непосредственно под посудой. Возникает заметная разница температур между горячей и холодной частью стеклокерамики. Если в этот момент пролить холодную воду или резко охладить поверхность влажной тряпкой, напряжение внутри материала возрастает. В отдельных случаях это становится причиной появления трещин.Индукционная плита создает электромагнитное поле, которое обеспечивает нагрев посуды. Для большинства людей оно считается безопасным. Однако владельцам кардиостимуляторов производители медицинских устройств рекомендуют заранее обсудить использование техники с лечащим врачом. Электромагнитное поле способно создавать помехи в работе некоторых имплантируемых приборов, поэтому вопрос совместимости требует индивидуальной оценки.Индукционная плита обладает рядом преимуществ, однако назвать ее универсальным решением нельзя. Она требует подходящей посуды, более внимательного выбора модели и понимания особенностей работы. Если заранее учесть все эти нюансы, покупка вряд ли станет неприятным сюрпризом. Поэтому не ленитесь читать отзывы владельцев и пошерстить форумы.