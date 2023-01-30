Картины, на которые нужно взглянуть дважды

При первом взгляде на работы этого украинского художника возникает странное чувство. Глаза видят одну картинку, а сознание вдогонку открывает другое. На эти оптические иллюзии определенно стоит взглянуть дважды.









Украинский художник Олег Шупляк не перестает удивлять пользователей социальных сетей своими работами. В основном его картины – это оптические иллюзии. На фоне пасторального пейзажа буквально проявляется человеческое лицо, или же рядом с птицей на ветке «сидит» еще одна, только из листьев.











Придавать картинам двойной смысл художнику нравится едва ли не больше, чем заниматься обычной живописью. В работах Олега Шупляка прослеживаются элементы сюрреализма, абстракционизма, символизма.























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