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Лайфхак, который нужен каждому садоводу

При посеве мелких семян в землю может возникнуть ряд трудностей, основной из которых является то, что семена не видно на поверхности и поэтому их очень сложно распределить на необходимом расстоянии друг от друга.
Если вы занимаетесь посевом семян на рассаду зимой, когда лежит снег, то этот простой лайфхак в разы облегчит вам задачу и подарит много пользы посадочному материалу.

Лайфхак, который нужен каждому садоводу

Покройте землю в контейнере для рассады довольно толстым слоем снега. Семена можно смело сеять прямо на снег. Так их будет очень легко правильно распределить по поверхности.

Лайфхак, который нужен каждому садоводу

Более того, благодаря снегу семена проходят естественную стратификацию или воздействие холодом — это своеобразная имитация природных условий, в которых семена прорастают естественным образом. Стратификация положительно скажется на качестве рассады: всходы будут крепкими и здоровыми.
При таянье снега почва и семена будут увлажняться талой водой, которая является прекрасным стимулятором роста.

Лайфхак, который нужен каждому садоводу


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