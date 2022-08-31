Популярные ошибки при хранении продуктов

Народ в наших краях запасливый. То ли особенности менталитета, то ли печальный исторический опыт тому виной, но в среднестатистическом доме продуктов питания хватит на маленький магазинчик. Если и вы относитесь к категории продуктонакопителей, тогда вам точно нужно знать, как хранить их правильно. Чтобы и питаться хорошо, и не выбрасывать деньги на ветер.



Сколько продуктов покупается впрок, а в итоге заканчивают жизнь в мусорном баке? И дело не только в том, что мы не успеваем их есть, но и в том, что храним неправильно. Ведь везде есть свои тонкости. И чтобы стратегические запасы радовали дольше, узнайте, как сохранить их в свежести и сохранности.









Яблоки

Мука

Фрукты

Картофель

Лук

Салат

Сыр

Макароны и паста

Помидоры

Хлеб