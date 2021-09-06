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10 самых дорогих спортивных реликвий

Несколько миллионов долларов за бейсбольный мяч, баскетбольные правила и спортивную майку одного талантливого мужчины – и это не шутки.

1. Бейсбольный мяч Бейб Рута


Стоимость этого мяча, с которым Бейб Рут победил на матче «Аll star», 805 тыс. долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

2. Контракт Бейб Рута


Этот контракт, по которому легенда бейсбола играл в команде «Boston Red Sox» до того, как перейти в Yankees, был подписан в 1918 году и продан в 2014 году за 1,02 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

3. Бейсбольная бита Бейб Рута


Другая рекордная цена была предложена за бейсбольную биту Рута, покупатель выложил за нее 1,26 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

4. Форма Пола Хендерсона


Форма Пола Хендерсона, легендарного игрока канадской сборной по хоккею, забившего победный гол в 1972 году в игре против СССР, на одном открытом аукционе нашла покупателя, готового заплатить 1,27 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

5. Свод правил футбольного клуба Шеффилд


Свод правил самого знаменитого футбольного клуба Шеффилд, написанный для проведения игры в 1859 году, нашел покупателя за 1,4 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

6. Дневник Джо Ди Маджио


Оценочная стоимость дневника Джо Ди Маджио, информация о повседневной жизни и спортивной карьере которого оставалась конфиденциальной в силу его брака с Мэрилин Монро, составляет 1,5 млн долларов.


10 самых дорогих спортивных реликвий

7. Бейсбольная карта Хонус Вагнер


Карточка Хонус Вагнера, известная среди бейсбольных как Мона Лиза, имеет рекордную цену 2,8 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

8. Книга Правил баскетбола


Книга правил баскетбола, подготовленная Джеймсом Нейсмитом, в 2010 году была продана известному коллекционеру за 4,3 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

9. Бейсбольный мяч Марка Макгвайра


Цена этого мяча, ставшего поводом проведения 70-го матча рекордсмена Марка Макгвайра, составляет 3 млн долларов.

10 самых дорогих спортивных реликвий

10. Форма Бейб Рута


Эту форму Бейб Рут одевал в первом сезоне игр, выступая за команду «New York Yankees». Выставленная на аукцион она нашла своего покупателя, выложившего за нее 4,4 млн долларов. Тем самым, эта форма стала самой дорогой реликвией в спортивной истории.

10 самых дорогих спортивных реликвий

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