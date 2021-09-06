10 самых дорогих спортивных реликвий

С нами не соскучишься!

Несколько миллионов долларов за бейсбольный мяч, баскетбольные правила и спортивную майку одного талантливого мужчины – и это не шутки.



1. Бейсбольный мяч Бейб Рута

2. Контракт Бейб Рута

3. Бейсбольная бита Бейб Рута

4. Форма Пола Хендерсона

5. Свод правил футбольного клуба Шеффилд

6. Дневник Джо Ди Маджио

7. Бейсбольная карта Хонус Вагнер

8. Книга Правил баскетбола

9. Бейсбольный мяч Марка Макгвайра

10. Форма Бейб Рута