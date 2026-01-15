С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...
  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Сложно вообразить себе некоторых отъявленных мерзавцев в моменты, когда они замышляли свои злодеяния. Однако, пожалуй, еще сложнее… представить их детьми! Тем не менее, как всякий человек на Земле, Гитлер был ребенком – и не только Гитлер. В этом посте вы найдете 16 детских фотографий настоящих исчадий ада истории нашего мира.



16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Адольф Гитлер


Родившийся в 1889 году Адольф Гитлер – один из самых печально известных диктаторов в мировой истории. Во время нахождения Гитлера у власти Германия развязала Вторую мировую войну.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Чарльз Мэнсон


Чарльз Мэнсон – вероятно, один из самых узнаваемых и известных убийц в мире.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Саддам Хусейн


Саддам Хусейн известен как один из самых агрессивных диктаторов всех времен. Когда он был пленен американской армией, его обвинили в нескольких преступлениях против человечества, включая пытки невинных женщин и детей, незаконные аресты и убийства около 200 человек.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Тед Банди


Американский серийный убийца, маньяк, насильник и некрофил, Тед Банди является примером настоящего воплощения зла. Он убил около 36 человек – и это число бы росло, если бы его не казнили на электрическом стуле.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Бенито Муссолини


Он довел свою страну, Италию, до полной разрухи и предал всех своих так называемых «союзников». Муссолини – один из исторических персонажей, вызывающих у людей наибольшую ненависть до сих пор.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Усама бен Ладен


Основатель «Аль-Каиды», бен Ладен является злым гением и вдохновителем террористической атаки 11 сентября 2001 года, потрясшей весь мир. Этот теракт унес жизни около 3000 человек.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Джеффри Дамер


От рук «Милуокского каннибала» погибло 17 юношей.
От тела каждой жертвы Дамер отрезал какой-либо орган и уносил с собой.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Иосиф Сталин


Множественные казни, обусловленные личной паранойей вождя, в том числе в партийном аппарате, вылились в смерти тысяч людей.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Генрих Гиммлер


Одно из самых влиятельных лиц нацистской Германии и «правая рука» Гитлера, Гиммлер был идейным вдохновителем создания сети нацистских концентрационных лагерей.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Джон Уэйн Гейси


Один из самых ужасных преступников в истории США, Гейси был серийным убийцей и насильником, который изнасиловал и убил 33 мальчика-подростка за 6 лет. Он известен как «клоун-убийца» – благодаря тому, что одевался клоуном и участвовал в детских праздниках.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Джим Джонс


Печально известный религиозный лидер – один из самых известных преступников в мире. К сожалению, свои навыки лидера он использовал, чтобы спланировать одно из крупнейших массовых убийств и самоубийств в истории – Джонстаунскую бойню.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Ричард Рамирес


Сатанист Ричард Рамирес так никогда и не раскаялся в жестоком убийстве 14 невинных людей, как и в других своих преступлениях – он был насильником, грабителем и серийным убийцей.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Ким Чен Ир


Будучи диктатором в Северной Корее, Ким Чен Ир довел страну до того, что ее граждане массово умирали голодной смертью. Также он известен тем, что создал систему лагерей смерти для недовольных.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Мао Цзэдун


Бывший лидер Китайской Народной Республики в полной мере ответственен за ее обнищание, а также за смерть около 70 миллионов человек с 1949 по 1976 гг.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Джеймс Холмс


Холмс расстрелял целый кинотеатр в городе Аврора, штат Колорадо. 12 человек были убиты еще до того, как сеанс начался.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Андерс Беринг Брейвик


В 2011 году Брейвик убил 77 человек, установив бомбу в автомобиле в Норвегии. Сразу после этого он устроил массовую стрельбу в летнем молодежном лагере. Главным образом его жертвами стали маленькие дети.

16 детских фото самых страшных злодеев человечества

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх