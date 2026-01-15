16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Сложно вообразить себе некоторых отъявленных мерзавцев в моменты, когда они замышляли свои злодеяния. Однако, пожалуй, еще сложнее… представить их детьми! Тем не менее, как всякий человек на Земле, Гитлер был ребенком – и не только Гитлер. В этом посте вы найдете 16 детских фотографий настоящих исчадий ада истории нашего мира.
Адольф Гитлер
Родившийся в 1889 году Адольф Гитлер – один из самых печально известных диктаторов в мировой истории. Во время нахождения Гитлера у власти Германия развязала Вторую мировую войну.
Чарльз Мэнсон
Чарльз Мэнсон – вероятно, один из самых узнаваемых и известных убийц в мире.
Саддам Хусейн
Саддам Хусейн известен как один из самых агрессивных диктаторов всех времен. Когда он был пленен американской армией, его обвинили в нескольких преступлениях против человечества, включая пытки невинных женщин и детей, незаконные аресты и убийства около 200 человек.
Тед Банди
Американский серийный убийца, маньяк, насильник и некрофил, Тед Банди является примером настоящего воплощения зла. Он убил около 36 человек – и это число бы росло, если бы его не казнили на электрическом стуле.
Бенито Муссолини
Он довел свою страну, Италию, до полной разрухи и предал всех своих так называемых «союзников». Муссолини – один из исторических персонажей, вызывающих у людей наибольшую ненависть до сих пор.
Усама бен Ладен
Основатель «Аль-Каиды», бен Ладен является злым гением и вдохновителем террористической атаки 11 сентября 2001 года, потрясшей весь мир. Этот теракт унес жизни около 3000 человек.
Джеффри Дамер
От рук «Милуокского каннибала» погибло 17 юношей.
Иосиф Сталин
Множественные казни, обусловленные личной паранойей вождя, в том числе в партийном аппарате, вылились в смерти тысяч людей.
Генрих Гиммлер
Одно из самых влиятельных лиц нацистской Германии и «правая рука» Гитлера, Гиммлер был идейным вдохновителем создания сети нацистских концентрационных лагерей.
Джон Уэйн Гейси
Один из самых ужасных преступников в истории США, Гейси был серийным убийцей и насильником, который изнасиловал и убил 33 мальчика-подростка за 6 лет. Он известен как «клоун-убийца» – благодаря тому, что одевался клоуном и участвовал в детских праздниках.
Джим Джонс
Печально известный религиозный лидер – один из самых известных преступников в мире. К сожалению, свои навыки лидера он использовал, чтобы спланировать одно из крупнейших массовых убийств и самоубийств в истории – Джонстаунскую бойню.
Ричард Рамирес
Сатанист Ричард Рамирес так никогда и не раскаялся в жестоком убийстве 14 невинных людей, как и в других своих преступлениях – он был насильником, грабителем и серийным убийцей.
Ким Чен Ир
Будучи диктатором в Северной Корее, Ким Чен Ир довел страну до того, что ее граждане массово умирали голодной смертью. Также он известен тем, что создал систему лагерей смерти для недовольных.
Мао Цзэдун
Бывший лидер Китайской Народной Республики в полной мере ответственен за ее обнищание, а также за смерть около 70 миллионов человек с 1949 по 1976 гг.
Джеймс Холмс
Холмс расстрелял целый кинотеатр в городе Аврора, штат Колорадо. 12 человек были убиты еще до того, как сеанс начался.
Андерс Беринг Брейвик
В 2011 году Брейвик убил 77 человек, установив бомбу в автомобиле в Норвегии. Сразу после этого он устроил массовую стрельбу в летнем молодежном лагере. Главным образом его жертвами стали маленькие дети.
