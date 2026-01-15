16 детских фото самых страшных злодеев человечества

Сложно вообразить себе некоторых отъявленных мерзавцев в моменты, когда они замышляли свои злодеяния. Однако, пожалуй, еще сложнее… представить их детьми! Тем не менее, как всякий человек на Земле, Гитлер был ребенком – и не только Гитлер. В этом посте вы найдете 16 детских фотографий настоящих исчадий ада истории нашего мира.

Адольф Гитлер

Чарльз Мэнсон

Саддам Хусейн

Тед Банди

Бенито Муссолини

Усама бен Ладен

Джеффри Дамер

Иосиф Сталин

Генрих Гиммлер

Джон Уэйн Гейси

Джим Джонс

Ричард Рамирес

Ким Чен Ир

Мао Цзэдун

Джеймс Холмс

Андерс Беринг Брейвик