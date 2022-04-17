«Им наплевать на нас»: одна из лучших песен Майкла Джексона
Сколько уж лет прошло со дня смерти Майкла Джексона, получившего всенародный титул «король поп-музыки», а его помнят все. Человек со сложным характером, с непростой судьбой и с недостатками, как у каждого простого смертного, остаётся ярчайшей «звездой» прошлого века. Его песни слушают и сегодня, и память о нём живёт в сердцах любителей музыки. Сегодня вы решили вспомнить замечательную песню Джексона «Им наплевать на нас» (They Don’t Care About Us).
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