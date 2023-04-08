Как самостоятельно заточить ножницы

Даже новые ножницы через короткое время перестают быть острыми, на лезвиях может появиться ржавчина. Если такое произошло, не спешите покупать новые ножницы, или нести старые на заточку.

Решить проблему легко можно в домашних условиях даже без точильного камня. Однако способ этот довольно необычный, для него понадобится зубная паста.

Равномерно нанесите зубную пасту на всю поверхность лезвий.







Для заточки ножниц можно использовать точильный камень, но если такого инструмента нет в наличии, то заменить его можно обычной керамической тарелкой.

Чтобы использовать дно тарелки для заточки инструмента, насыпьте на поверхность столовую ложку соли. Затем добавьте к соли немного уксуса. Распределите соль так, чтобы она находилась на ободке, об который будет производиться заточка.







Начните заточку ножниц с внутренней стороны лезвия, осуществляя резкие быстрые движения об ободок тарелки в направлении сверху вниз.







Благодаря частицам соли дно тарелки по текстуре будет похожа на поверхность точильного камня. Добавление уксуса также неслучайно. Благодаря уксусу лезвия отлично очищаются, во время заточки происходит удаление ржавчины. Зубная паста помогает увеличить трение между лезвием и ободком тарелки, что также улучшает процесс заточки ножниц.

После заточки тщательно промойте ножницы. После такой быстрой заточки ножницы будут как новые.







Ухаживая за ножницами таким образом, можно продлить срок их службы.





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