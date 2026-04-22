Как готовят свеклу в роскошных ресторанах, чтобы сэкономить время и не потерять её вкус

Я обожаю винегрет, но очень редко его готовлю. В прошлый раз пока приготовила, уже перехотелось. Дело-то совсем не в лени, я не могу насладиться любимым салатом из-за подлой свеклы. Этот упрямый овощ варится часа два, не меньше.



Причем еще и воду ей подливать надо успеть. В общем, отчаиваться я не собиралась и нашла идеальный способ, который сэкономит драгоценное время.

КАК ЗАПЕЧЬ СВЕКЛУ В ДУХОВКЕ ЦЕЛИКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Почему бы не сунуть свеклу в духовку? Сегодня я расскажу, как запечь свеклу целиком в духовке и почему лучше выбрать этот способ приготовления.Для начала расскажу, в чём преимущество такого способа приготовления свеклы. Особенно, когда нужно приготовить салат из крупных кусков овощей, обязательно, чтобы каждый овощ сам по себе был вкусным. Если свеклу просто отварить, из нее выйдут все ценные микроэлементы, а еще она будет водянистой и совсем невкусной.При приготовлении свеклы в духовке все соки сохраняются в свекле. От этого она становится не только полезнее, но и намного вкуснее. Приятный бонус в том, что готовится свекла в духовке раза в два быстрее. А еще я узнала, что именно таким способом в ресторанах повара предпочитают готовить свеклу. Вот в чём секрет ресторанных блюд со свеклой.свекла2 ст. л. растительного масласоль по вкусуПРИГОТОВЛЕНИЕХорошенько вымой свеклу с помощью щетки или губки для мытья посуды. Затем промокни овощ от излишков влаги бумажным полотенцем.Обрежь ботву. Если ты хочешь запечь несколько овощей, важно, чтобы свекла была приблизительно одного размера.Лист фольги для выпекания накрой пергаментной бумагой, предварительно смоченной в воде.Затем обколи свеклу зубочисткой и посоли овощ.Можно втереть соль руками и полить в конце растительным маслом. Не бойся пересолить свеклу. Для усиления вкуса можно сбрызнуть ее бальзамическим уксусом или добавить немного сахара.Заверни одну свеклу в бумагу с фольгой и выпекай на средней полке в духовке, разогретой до 200 градусов 1–1,5 часа. Всё зависит от размера свеклы, так что через час проверь, не готова ли она.Благодаря такому способу приготовления свекла получается вкуснее обычной. Все соки и полезные вещества сохраняются, а еще ее легко чистить. Только не чисти свеклу под холодной водой, иначе вкус будет безвозвратно испорчен. Приятного аппетита. А ты когда-нибудь готовила свеклу в духовке?