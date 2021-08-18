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Наган: легендарное оружие НКВД

Прообраз знаменитого «Нагана» появился на свет в крохотной семейной мануфактуре. Здесь, под умелыми руками мастеров-оружейников Эмиля и Леона Нагана, сформировались общие принципы револьвера, который на долгое время станет верным спутником солдат и офицеров многих стран. Надо сказать, что для Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant пистолет стал неожиданным успехом.

Наган: легендарное оружие НКВД

Предпосылки разработки


Конец XIX века требовал от крупных государств современного оснащения армии. Без нового вооружения противостоять будущей войне (а сомневаться в ее реальности уже не приходилось) было просто невозможно. Большие проблемы вызывало личное вооружение солдат: требовался надежный, короткоствольный пистолет, который, к тому же, был бы недорог в производстве. Льеж, где работали братья-оружейники, считался одним из крупнейших центров оружейной промышленности — именно отсюда и ожидалось новое оружие.

Наган: легендарное оружие НКВД

Офицерам и солдатам


Эмиль представил бельгийскому военному ведомству целых два варианта револьвера. Офицеры получили оружие, курок которого взводился автоматически, при нажатии на спусковой крючок. Для солдат конструкцию сознательно ухудшили: они могли стрелять, только взведя курок вручную. Это было сделано для экономии боеприпасов — стрелковая подготовка того времени воображения не поражала.

Наган: легендарное оружие НКВД

Признание


Первая же модель револьвера (образец 1878 года) пришлась по вкусу не только бельгийцам, но и всей Европе. Модификации револьвера Нагана начали выпускать крупные заводы: бельгийские «Лепаж», «Байяр», «Франкот»; немецкая «Энель» и, конечно же, русский Императорский Тульский оружейный завод.

Наган: легендарное оружие НКВД

Россия и окрестности


Револьвер системы Нагана пришелся ко двору и в русской армии. Он был прост в обращении, сравнительно недорог и надежен — то, что нужно для быстрого перевооружения. Правда, в царской России револьвер выступить как следует не успел: к началу Первой мировой войны, большинство стран-участниц перешло на более современное личное вооружение — мы же предпочли сэкономить.

Наган: легендарное оружие НКВД

ТТХ


Калибр: 7,62 мм
Длина: 234 мм
Масса: 837 г
Емкость барабана: 7 патронов
Начальная скорость пули: 270 м/с
Прицельная дальность стрельбы: 50 м

Наган: легендарное оружие НКВД

Символ революции


И, конечно, именно этот револьвер стал настоящим символом революции 1917 года. «наган» превратился в слово нарицательное — так называли вообще все пистолеты. Красная Армия использовала револьвер даже после 1930-года, когда на вооружение поступили уже гораздо более современные самовзводные ТТ.

Наган: легендарное оружие НКВД

Вторая мировая война


Наган не ушел из Красной Армии и во время Второй мировой войны. Револьвером оснащались танковые экипажи (ТТ не подходил для стрельбы через амбразуры танка), офицеры также часто использовали именно его. Но сразу после войны револьвер системы Нагана с вооружения армии был снят: уж слишком много времени приходилось тратить на его перезарядку.

Наган: легендарное оружие НКВД

Современная жизнь


Вплоть до начала 2001-го года револьверы системы Наган активно использовались несколькими военизированными структурами нашей страны. Он стоял на вооружении печально знаменитых отрядов «ВОХР», служил в службе инкассации и даже помогал науке: наган полагался руководителям геологических экспедиций. Интересно, что в 1998 году наган был официально принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов, а в США советские «наганы» можно купить и до сих пор.

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