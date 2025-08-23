Никаких бананов на борту: 9 странных суеверий, которые неукоснительно соблюдались пиратами

Во что только не верили смелые морские разбойники. /Фото: yaplakal.com
В мире есть множество людей, которые верят в огромное количество примет. Однако особое внимание заслуживает, что среди очень суеверных людей есть представители конкретного рода деятельности, например, спортсмены или актёры. Однако далеко не каждому современному человеку известно о том, насколько сильно верили в приметы, на первый взгляд, бесстрашные пираты.
1. Неблагоприятные для выхода в море дни
Далеко не каждый день был удачный для пиратского рейда. /Фото: labirint.spb.ru
Оказывается, у пиратов был собственный календарь неблагоприятных дней. Чаще всего, он был связан с тем, когда нельзя выходить в море. Так, морские разбойники делали всё, чтобы не начинать очередной рейд в четверг или пятницу, а покинуть сушу в воскресенье и вовсе было чем-то нереальным. Были и один религиозный праздник, который ни в коем случае нельзя было встречать в море. Речь идёт, как ни странно, о Пасхе. Причём в качестве подтверждения последнего суеверия приводилась популярная легенда, которая рассказывала о пирате Риде: согласно преданию, он отправился в рейд поиски добычи в пасхальное воскресенье, и после этого ни его, ни корабль, ни экипаж больше никто и никогда его не видел.
2. Запрет последнего взгляда на берег
Никакого взгляда на сушу. /Фото: wikipedia.org
Оказывается, у пиратов была собственная модификация знаменитого суеверия «Возвращаться - плохая примета».причала, было строжайше запрещено оглядываться на берег. Считалось, что если нарушить этот запрет, то всё путешествие обернётся неудачей.
3. Статус женщины в пиратстве
Женщина действительно была проклятием на борту, но не каждая. /Фото: proprikol.ru
Пожалуй, трудно найти более известного суеверия морских разбойников, которое настолько же было распространено и среди моряков, чем запрет нахождения женщин на борту. Если же представительница прекрасной половины человечества всё-таки оказывалась на судне, то того, кто это допустил, должны были немедленно казнить. Однако в некотором роде женщина на борту присутствовала: во-первых, чаще всего свои корабли пираты называли как раз женскими именами, а во-вторых, в качестве носового украшения на судне располагали именно статую обнажённой женщины, так как верили, что её будет под силу успокоить разбушевавшийся в море шторм.
4. Особое предназначение серьги в ухе пирата
Серьга для пирата имела целый набор функций, в том числе и приметы. /Фото: pikabu.ru
О том, что золотая серьга в ухе является непременным элементом внешнего вида бывалого морского разбойника, известно многим. Но вот количество её назначений действительно удивляет: помимо традиционной версии о том, что таким образом в золотую эпоху пиратства отмечался моряк, который прошёл мыс Горн, существовало и масса суеверий о неё. Например, считалось, что золото способствует улучшению зрения, а ещё серьга наделялась способностями талисмана, охраняющего владельца от морской болезни или смерти в результате утопления. Но даже тогда, когда пират заканчивал свой земной путь, серьга играла собственную роль: служила оплатой за его похороны. Работало это так: если он погибает в результате кораблекрушения, а его тело выносило на берег, то тот, что его обнаружил и похоронил по христианскому обычаю, имеет право за свои труды взять золотую серьгу покойного.
5. Запретное слово
Иногда драка пиратов - результат приметы. /Фото: publicdomainpictures.net
Вряд ли кто-то может представить, что нередко драка двух пиратов могла быть следствием одного-единственного сказанного слова, которое не должно быть произнесено. А всё потому, что на борту корабля соблюдалось правило: ни при каких обстоятельствах после выхода в море нельзя было говорить слово «утопленник», так как это могло навлечь беду на всех членов команда. Однако, судя по всему, пираты прекрасно понимали, что слово - не воробей, и иногда оно всё-таки вырывалось. А чтобы снять негативное воздействие этого запретного слова с команды, нужно было пустить кровь провинившегося. Тогда-то пираты и решили просто разбивать последнему нос.
6. Страх перед бакланом
Оригинальный объект боязни пиратов. /Фото: livejournal.com
О том, что у пиратов могут быть своеобразные фобии, ещё подумать можно. А вот об объекте этого страха догадаться будет попросту нереально. Ведь очень трудно представить, что бесстрашные грозы морей боялись...бакланов, причём боялись панически. Так считалось, что если хотя бы одна птица спустится с неба на палубу корабля и похлопает крыльями, то это может означать скорую кончину кого-то из членов команды. Ну а целая стая бакланов была настоящим проклятьем - в этом случае несчастья и смерти могли поджидать весь экипаж.
7. Недопустимое положение подошвы пиратских сапог
Даже сапоги нужно было класть правильно. /Фото: livemaster.ru
Учитывая популярность суеверий о предметах одежды, нет ничего удивительного в том, что и у морских разбойников они тоже были. Так, на сегодняшний день известна, как минимум одна такая примета, а связана она была с обувью. Пирату ни в коем случае нельзя было хранить или просто класть свои сапоги подошвой наверх, так как считалось, что корабль, на котором он ходит в море, постигнет аналогичная судьба – он перевернётся, оказавшись днищем кверху.
8. Талисман из сломанного оружия
Обломки клинков имели особую силу. /Фото: oruzhejnaya.ru
Казалось бы, что для пирата, как и для любого человека, который не расстаётся с оружием, последнее имеет значение только когда оно целое и работоспособное. Однако морские разбойники умудрились найти применение даже обломку холодного оружия. Причём весьма оригинальное, как раз из разряда суеверий: так, кусочек ножа либо кортика становился полноценным амулетом, способным защитить своего владельца от ножевых ранений. Более того, этот талисман пираты носили с собой не только в море, но и на суше - кто знает, в какую драку он может ввязаться в таверне или просто на улице.
9. Смертельная «аура» бананов
Трудно будет найти более странную пиратскую примету. /Фото: weekend.rambler.ru
Кто бы мог подумать, что для пирата самый страшный груз, который нельзя брать с собой ни при каких обстоятельствах, будет выглядеть именно как ящик с бананами. Однако это странное суеверие было одним из наиболее популярных у бесстрашных морских разбойников. Считалось, что этот тропический фрукт обладает такой аурой или просто дурной славой, что с ним на борту корабли тонут чаще всего. Трудно сказать, вели ли пираты между собой статистику судов, потерпевших катастрофу из-за бананов в трюме, однако негативный шлейф был таким сильным, что эта примета соблюдалась неукоснительно.
