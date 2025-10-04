С нами не соску...
Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Напротив полярной Пирамиды, по другую сторону фьорда находится один из самых красивых ледников Шпицбергена – ледник Норденшельда. И бухта, и ледник названы в честь Адольфа Эрика Норденшельда, шведского ученого геолога, исследователя и мореплавателя. Он известен тем, что первым прошёл по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий океан ещё в 1878-1879 годах.


Хотя на первый взгляд кажется, что до ледника подать рукой, он удален от поселка на 25 километров. Когда мы вышли в море, нам очень повезло с погодой. Вода фьорда была ровной, словно зеркало, и мы рассекали гладь на закате, распугивая птиц. Картина почему-то напомнила мне астраханские раскаты – только воздух холоднее, а вместо камышей на горизонте виднеется гигантское голубое снежное одеяло…

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путь до ледника занял около 50 минут. Тупики взлетают с воды. Как я уже рассказывал, это полярные птички, частота взмахов крыльев которых составляет около 400 движений в минуту:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Заходят на посадку:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Чайки:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

По мере приближения к леднику появляются первые льдинки:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Эти птички (если я не ошибаюсь, крачки) сопровождали нашу лодку постоянно, куда бы мы не вышли:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Птичья тусовка на фоне льда и снега:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Ледник прямо перед нами. Видно, что основная его часть лежит на суше. Вероятность волны при разрушении тут мала, поэтому можно подойти поближе:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Несколько фотографий с квадрокоптера. Чтобы был понятен масштаб, каждый торчащий пик высотой от 3 до 5 метров:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Солнце вышло из-за облаков и снег приобрел красноватый оттенок. Выглядит, словно поверхность какой-то другой планеты:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

По некоторым ледникам можно гулять, но ледник Норденшельда точно не этот вариант.
Во-первых, поверхность уж слишком неровная, во-вторых, каждую минуту по льду с пугающим треском пробегает трещина. Есть риск провалиться:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

«Пещера» образовалась естественный образом при разрушении льда:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Гигантские щели:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Водораздел. Хорошо видно место, где талая пресная вода ледника встречается с соленой водой фьорда:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Ледник не только откалывается большими кусками. В некоторых местах он осыпается, словно горная порода:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Льдинки:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Встретили местного обитателя. Вообще, возле ледника всегда наблюдается большое скопление животных – и тюлений, и белых медведей. Хотя последних нам так и не довелось увидеть за всю поездку. Обычно они оккупируют льдины и плавают на них вдоль фьорда:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Очень смешной тюлень, похожий на хомяка:

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

Путешествие к леднику Норденшельда в бухте Адольф

