Препарат, который поможет от всех бед на огороде

Когда высаженная в открытый грунт или в теплицы рассада начинает цвести, необходимо использовать специальные удобрения, которые дадут растениям дополнительный стимул для активного роста, повысят их иммунитет и защитят от таких серьезных болезней как фитофтороз и корневая гниль.
В качестве подкормки опытные садоводы рекомендуют использовать натуральный препарат под названием Биочарс — уголь из скорлупы грецких орехов.
Биочарс — настоящая находка для растений. Этот препарат:
ускоряет скорость роста растения;
увеличивает доступность в почве Ca, Mg, P и K;
ускоряет потребление питательных веществ корнями;
увеличивает пористость земли и предотвращает слипание земли в комки;
увеличивает плодородность земли, увеличивая общую биомассу;
помогает растениям бороться с различными видами стресса и повышает их иммунитет;
Биочарс можно рассыпать вокруг ствола, либо использовать препарат для опудривания ствола. Использовать Биочарс следует один раз в 2 недели. Для обработки одного растения достаточно 1 ст. л. эффективного средства.
В дополнение к Биочарсу посадки можно обработать древесным уксусом из скорлупы грецких орехов.
Для опрыскивания растений разведите 2 ст. л. препарата в 1 л воды. Проводить такую обработку рекомендуется 1 раз в 2 недели.
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