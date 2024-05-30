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Препарат, который поможет от всех бед на огороде

Когда высаженная в открытый грунт или в теплицы рассада начинает цвести, необходимо использовать специальные удобрения, которые дадут растениям дополнительный стимул для активного роста, повысят их иммунитет и защитят от таких серьезных болезней как фитофтороз и корневая гниль.



В качестве подкормки опытные садоводы рекомендуют использовать натуральный препарат под названием Биочарс — уголь из скорлупы грецких орехов.

Биочарс подходит абсолютно для любых культур: томатов, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, клубники и других.

Биочарс — настоящая находка для растений. Этот препарат:

ускоряет скорость роста растения;

увеличивает доступность в почве Ca, Mg, P и K;

ускоряет потребление питательных веществ корнями;

увеличивает пористость земли и предотвращает слипание земли в комки;

увеличивает плодородность земли, увеличивая общую биомассу;

помогает растениям бороться с различными видами стресса и повышает их иммунитет;



Биочарс можно рассыпать вокруг ствола, либо использовать препарат для опудривания ствола. Использовать Биочарс следует один раз в 2 недели. Для обработки одного растения достаточно 1 ст. л. эффективного средства.



В дополнение к Биочарсу посадки можно обработать древесным уксусом из скорлупы грецких орехов.



Для опрыскивания растений разведите 2 ст. л. препарата в 1 л воды. Проводить такую обработку рекомендуется 1 раз в 2 недели.
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