6 распространенных заблуждений о технологиях, в которые пора перестать верить

1. Если заряжать гаджет до того, как его полностью разрядили, он утратит способность полностью заряжаться

Миф о зарядке - один из самых известных. /Фото: android.mobile-review.com

2. Для качественной фотографии, нужна камера только с большим количеством мегапикселей

ru Количество - не всегда показатель качества. /Фото: infoniac.ru

3. Класть металлические предметы в микроволновку опасно

Металл в микроволновке - не всегда трагедия. /Фото: sheknows.com

4. Постоянное использование мобильных телефонов может стать причиной рака мозга

Болезненный для многих людей миф, который пора развеять. /Фото: imrey.org

5. Режим инкогнито в браузере Chrome бесследно скрывает историю поиска

Режим инкогнито - не панацея для тех, кто хочет конфиденциальности. /Фото: neumeka.ru

6. Регулярное обновление рабочего стола ускоряет работу гаджета

Обновление и ускорение компьютера на самом деле не связаны между собой. /Фото: youtube.com