С нами не соскучишься!

7 998 подписчиков

Как Советский Союз пытался покорить британский рынок своими автомобилями


Как в СССР делали праворульные машины.

Как в СССР делали праворульные машины.

Некоторые ошибочно полагают, что советский автопром выпускал автомобили исключительно для внутреннего потребления. На самом деле все было совсем не так. В стране производили достаточно большое количество интересных экспортных образцов, которые были желанными во многих странах мира, в том числе капиталистических. Одним из экспортных рынков СССР (неожиданно) была Великобритания.

Первым был праворульный ГАЗ-21П.

Первым был праворульный ГАЗ-21П.

 

История освоения Советским Союзом автомобильных рынков стран с левосторонним движением началась в далеком 1965 году. Первым автомобилем с правым рулем стал ГАЗ-21П. После него последовало несколько «Москвичей». Появились праворульные УАЗы и даже ЗИЛ-130, однако эти автомобили шли на экспорт всего в одну страну – Индию. Любопытно, что часть праворульных авто оставалась и на советском рынке для внутреннего использования. Большая их часть успешно использовалась почтовой службой страны. Чаще всего это были «Запорожцы» и «Москвичи».
Некоторые праворульные машины оставались в стране. Например, вот такой Запорожец.

Некоторые праворульные машины оставались в стране. Например, вот такой Запорожец.

 

Самыми яркими «прулями» стали первые «Жигули», которые вышли на рынок в 1974 году. Это были модели с индексом 21012 и 21014. В будущем правый руль получили и другие творения АвтоВАЗа, в том числе «двойка» и «семерка». Для британского рынка создавались даже «Нивы» с правым расположением руля. Советский Союз пытался покорять даже самые экзотические рынки.

ВАЗ-2101 с правым рулем.

ВАЗ-2101 с правым рулем.

 

Все праворульные машины отличались с технической стороны от своих традиционных аналогов (что вполне закономерно и очевидно). Дело было не только в переносе руля в бардачок. Машины получали вакуумный усилитель тормозов, принципиально новое сцепление и гидропривод. Они отличались от оригинала стартером, трансмиссией, системой выпуска (она делалась под особенности местного климата той страны, куда экспортировалась машина). В машинах меняли сцепление. Экспортные праворульные модели получали и кузов из более толстого металла, который проходил дополнительную антикоррозийную обработку.
Само собой, появились и Жигули с правым рулем.

Само собой, появились и Жигули с правым рулем.

 

На начинке и расположении руля отличия автомобилей часто не заканчивались. От своих «старших» братьев данные образцы могли отличаться дизайном. Например, машины, которые поставляли в Великобританию, очень часто получали алюминиевые бампера. Стоит сказать, что в данном сегменте автопрома существовала достаточно плотная прослойка люксовых авто, на продажи которых делалась особая ставка. Лучшие шины, алюминиевые диски, отделка крыши винилом – вот лишь некоторые из тех «наворотов», которые получали экспортные образцы.
Создавались даже люксовые образцы, например на базе Lada 1600.

Создавались даже люксовые образцы, например на базе Lada 1600.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как Советский Союз пытался покорить британский рынок своими автомобилями

И не забудьте:
Как Советский Союз пытался покорить британский рынок своими автомобилямиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх