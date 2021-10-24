Как Советский Союз пытался покорить британский рынок своими автомобилями

Как в СССР делали праворульные машины.

Первым был праворульный ГАЗ-21П.

Некоторые праворульные машины оставались в стране. Например, вот такой Запорожец.

ВАЗ-2101 с правым рулем.

Само собой, появились и Жигули с правым рулем.

Создавались даже люксовые образцы , например на базе Lada 1600.