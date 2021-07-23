Каждому по потребностям: какие автомобили были доступны представителям советской номенклатуры

С чего все начиналось

Лицензионная копия. |Фото: avto.goodfon.ru.

Первый полностью советский. |Фото: regnum.ru.

Рывок к тотальной автомобилизации

Роскошный ГАЗ-12 ЗИМ. ¦Фото: carsweek.ru.

Предмет статуса

Тринадцатая модель. |Фото: yandex.com.tr.

Для себя и для гостей. |Фото: yandex.com.

Конец всего

ГАЗ-14 ¦Фото: yandex.com.