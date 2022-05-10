Подкормка для всех цветов для пышного цветения

Очень лёгкая в приготовлении подкормка не только подходит всем цветам — она питает их необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами! Особенно такую подкормку любят орхидеи.







3 крупных зубчика чеснока пропустите через пресс. Залейте литром горячей воды. Прикройте и оставьте на сутки.







Разбавьте подкормку 1:3 водой, поливайте абсолютно все комнатные растения. Также можно опрыскивать растения чесночной водой. Повторить процедуру можно два-три раза с интервалом в 2 дня.







Подробнее о том, как подкормить цветы чесночной водой, смотрите в видео ниже:



