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Нестандартное применение москитной сетки

В теплое время года часто возникает необходимость накрывать посуду для защиты продуктов от насекомых. Сшить удобные чехлы для посуды можно из москитной сетки. Сетчатый материал обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и отлично защитит продукты от назойливых насекомых.


Как сшить чехол



Сложите ткань в два слоя. Обведите посуду, для которой изготавливается чехол, используя водорастворимый маркер. Увеличьте круг на 5-10 см, эта часть будет огибать посуду и стягиваться при помощи резинки.



Прострочите заготовку по краю, оставляя небольшой отрезок для выворачивания не застроченным. На расстоянии 1-1,5 см от края проложите строчку, которая сформирует кулиску. Вденьте резинку в кулиску.



Открытый шов зашейте вручную.



Чехлы легко надеваются и легко снимаются с посуды. Их очень удобно использовать во время обедов на улице и пикников. Такие чехлы можно сшить на посуду любого размера: разные банки и миски.


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