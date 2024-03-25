Нестандартное применение москитной сетки

В теплое время года часто возникает необходимость накрывать посуду для защиты продуктов от насекомых. Сшить удобные чехлы для посуды можно из москитной сетки. Сетчатый материал обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и отлично защитит продукты от назойливых насекомых.







Как сшить чехол

Сложите ткань в два слоя. Обведите посуду, для которой изготавливается чехол, используя водорастворимый маркер. Увеличьте круг на 5-10 см, эта часть будет огибать посуду и стягиваться при помощи резинки.Прострочите заготовку по краю, оставляя небольшой отрезок для выворачивания не застроченным. На расстоянии 1-1,5 см от края проложите строчку, которая сформирует кулиску. Вденьте резинку в кулиску.Открытый шов зашейте вручную.Чехлы легко надеваются и легко снимаются с посуды. Их очень удобно использовать во время обедов на улице и пикников. Такие чехлы можно сшить на посуду любого размера: разные банки и миски.