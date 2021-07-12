Средневековая битва за урожай: Как добрые оборотни защищали посевы

«Бенанданти» переводится с итальянского как «идущие на благо дело». Последователи этого древнего культа утверждали, что, выходя в астрал и принимая облик животных, они четыре раза в год борются со злыми ведьмами и защищают таким образом свои поселения. Стать бенанданти мог только тот, кто родился «в рубашке». Возможно, что, если бы не инквизиция, современные ученые так никогда и не узнали бы об этой тайной организации, хотя, по мнению современных ученых, этому культу уже несколько тысяч лет.
В 1960-х годах итальянский историк Карло Гинзбург, изучая судебные дела инквизиции в Государственном архиве Венеции наткнулся на описание короткого допроса 1583 года. Молодой крестьянин доказывал судье, что он не является бенанданти. Заинтересовавшись незнакомым термином, ученый нашел несколько десятков записей о процессах, в которых упоминались «добрые ходоки». Сами себя они порой называли «воинами Христа» и яростно отказывались от обвинений в дьявольских кознях, ведь именно со злыми силами они и боролись в своих астральных битвах.
Итальянский историк, профессор Карло Гинзбург, изучавший бенанданти
Кажется, что инквизиторы 500 лет назад, слушая рассказы «оборотней Христовых», были удивлены не меньше современных ученых. По словам некоторых разговорившихся бенанданти, становились ими только люди, «родившиеся в рубашке». Кстати, в старину, до эры профессионального акушерства, случаев появления младенцев в неразорвавшемся околоплодном пузыре было больше, так как сейчас при родах его часто искусственно вскрывают. Такие «счастливчики» всегда наделялись в народных верованиях особыми качествами, только для сохранения их они должны были высушенную «рубашку» всегда носить с собой. Обычно для этого служила особая ладанка. Посвящение в бенанданти они проходили, только став взрослыми.
Четыре раза в год, в дни солнцестояния и равноденствия, «армия добра» сзывала своих бойцов. Собравшись вместе, бенанданти якобы покидали свои тела, и их души принимали облики волков, кошек, зайцев, мышей и даже бабочек. Они отправлялись на битву с армией ведьм и колдунов - маланданти, тоже в обличье духов. Вооружение добрых оборотней составляли стебли фенхеля (укроп аптечный), который еще со времен Гиппократа использовался как лекарственное средство. Противники же оборонялись побегами сорго, знакомого нам как веники, или лошадиными хвостами, привязанными к палкам. От исхода этой битвы зависел будущий урожай и плодовитость домашнего скота. В случае проигрыша добрых сил, их родные поселения ждал голод, поэтому все бенанданти были уверены в важности своего предназначения.
Бенанданти на средневековой гравюре
Очень важным для бенанданти считалось вернуться после боя в свое тело до первого петуха. Те, кто не успевал этого сделать, были обречены на большие трудности, а, возможно, и на вечные скитания. Такой же опасности подвергались те, чье тело оказывалось перевернутым лицом вниз. После «астральной битвы» обессилившие бенанданти бродили вокруг домов, ища возможности напиться.
Ведьмы на гравюре 1508 года
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о бенанданти, но согласно самой распространенной версии, автором которой является Карло Гинзбург, здесь мы имеем дело с остатками очень древнего культа, связанного с плодородием и когда-то распространенного по всей Европе. Возможно, что ему больше шести тысяч лет. Как это часто бывает, на явно языческие корни наслоились христианские представления, в результате чего древние «борцы за урожай» превратились в «воинов Христа». В сознании бенанданти древние корни их движения очень тесно сплетались с христианскими ценностями, поэтому они были уверены, что защищали человечество от сатанинских созданий, на борьбу их порой звал ангел, а сама битва происходила на просторах ветхозаветной долины Иосафат.
Рейкарт Давид III, «Ведьма»
Обвиняемые инквизицией в ереси, бенанданти искренне возмущались тем, что их, «воинов Христа», путают с исконными врагами – ведьмами и колдунами. Они до последнего отстаивали свои взгляды, убеждая судей в том, что являются правоверными христианами, выполняют все религиозные нормы и регулярно ходят в церковь. Инквизиторы, судя по сохранившими записям, относились к этому по-разному. Если говорить о статистике, то обычно бенанданти достаточно легко отделывались от судебных разбирательств. Часто их отпускали, считая ненормальными чудаками, иногда заставляли отсидеть некоторое время и покаяться, иногда, конечно, рассказы о душе, летающей отдельно от тела, и превращениях в животных, явно походившие на шабаши, позволяли применять к ним и более суровые меры, так что угасание этого культа связывают все-таки с деятельностью инквизиции. Последний крупный процесс над бенанданти проходил в 1644 году. Несмотря на отличие от других ересей, из-за преследований церковью бенанданти связались в народном сознании с дьяволом, и теперь в местном наречии это название воспринимается как синоним к слову «ведьма».
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