Прислуга в стране рабочих и крестьян: осведомители НКВД, беглецы из деревни или полноценный рабочий

Расцвет класса домработниц в разгар соцреволюции

В прислугу нанимались, как правило, выходцы из голодной деревни./Фото: s2.45parallel.org

Кто шел в служанки, и кто имел прислугу

Кухарка профессора Преображенского из «Собачьего сердца» показана фактическим членом семьи./Фото: cs10.ru

Завербованная прислуга и их роль в громких событиях

В смерти Маяковского некоторые винят домработницу его соседей./Фото: mesbook.ucoz.ru

Полмиллиона официальных домработниц и исчезновение класса

Историки считают, что домработница Кирова была обученным шпионом из НКВД./Фото: factruz.ru