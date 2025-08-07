Откуда взялись популярные суеверия и приметы, и почему в них по-прежнему верят

Человеческое мышление устроено весьма любопытным образом: когда происходят вещи, которые мы не можем объяснить научными фактами или хотя бы логикой, то начинаем задумываться о каких-то сверхъестественных причинах. Поэтому совершенно логично, что в древние времена большинство явлений в жизни пояснялась с точки зрения, к примеру, верований.
1. Пятница 13-е — несчастливый день
Пятница 13-е - неудачный день в ряде стран и религий. /Фото: lifestyle.novyny.live
Пожалуй, трудно найти более распространённый по планете суеверие, чем несчастливый шлейф 13-го числа, которое припадает на пятницу. Согласно одной из версий, это негативное клеймо приклеилось на него из-за библейских корней. Если обратиться к непосредственному тексту Священного Писания, то стоит отметить, что плохое значение этого числа было подчёркнуто, например, эпизодом Тайной вечери, на которую предатель Иуда прибыл именно тринадцатым гостем. А вот пятница многими считается днём распятия Иисуса Христа.
Но и во целом ряде различных национальных культур число 12 является своего рода «совершенным» числом, а после прибавления к нему единицы ореол идеальности разрушается. Так, печальный шлейф числа 13 можно найти в скандинавской мифологии - там есть эпизод, где бог Локи оказался тринадцатым гостем, прибывшим на обед для богов в Вальгалле, и он же принёс этому мероприятию значительный ущерб.
Интересный факт: у некоторых людей страх перед пятницей 13-го перерастает в полноценную фобию. А специалисты для этого нестандартного опасения придумали специальный соответствующий термин - параскевидекатриафобия.
2. Смотреть в разбитое зеркало — к несчастью
Суеверия про разбитое зеркало пришло ещё с античных времён. /Фото: fishki.net
С зеркалами связано множество суеверий, и одним из самых известных является поверье, что если посмотреться в зеркало, которое разбилось, то это принесёт несчастье. И зачастую эти негативные проявления связаны с тем, что через эти осколки в дом попадает отрицательная энергетика. Однако в реальности история этого суеверия имеет несколько другие корни и куда более долгую историю.
Оказывается, истоки этой дурной приметы находятся ещё в античной эпохе. Так, древние римляне считали, что именно в зеркалах хранятся частицы души человека. Кроме того, у них существовал и другой миф, который гласил, что тело «обновляется» каждые семь лет. Вот после объединения этих поверий и получилась примета, что если посмотреть в разбитое зеркало, то этим можно обречь собственную душу на целых семь лет невезений и несчастий.
3. Страх перед чёрной кошкой, перебегающей дорогу
Не любят черных котиков на дорогах. /Фото: news.myseldon.com
Уж кто не знает о том, что встретить чёрную кошку, которая перебегает тебе дорогу, не сулит ничего хорошего. Более того, есть даже градация несчастий по серьёзности в зависимости от того, слева направо или справа налево пересекает зверёк путь. Однако истоки этого поверья относительно чёрной кошки связано со средневековыми религиозными верованиями.
На самом деле, такое отношение к котику такого окраса выглядит даже странно, ведь на протяжении тысячелетий, ещё с древнеегипетской цивилизации, представителями многих культур кошки позиционировались как вестники удачи. Но только не чёрные: вот именно они в эпоху Средних веков начали прочно ассоциироваться с колдовством, а иногда рассматриваются как демоны в оборотном виде. Как раз последнее верование постепенно и переросло в суеверие, что если черная кошка перебежит вам дорогу, то она разорвёт связь с Богом и будет препятствовать пути к небесам после смерти.
4. Скрестить пальцы на удачу
Пальцы скрещивали на удачу очень давно. /Фото: gazeta.ru
Справедливости ради, следует уточнить, что у этого счастливого суеверия есть сразу два значения - одни скрещивают пальцы на удачу, а другие - когда хотят соврать или дать обещание, которые не хотят выполнять. А вот реальную историю поверья знает далеко не всякий. А на самом деле суеверие зародилось ещё в дохристианский период, когда крест считался олицетворением силы и единства, соответственно, вся сила сосредоточена в самой середине получившегося креста. Потому-то и скрещивают пальцы, когда загадывают желание - просто ранее ещё концентрировались именно на центре креста, чтобы призвать силу и удачливость.
5. Нельзя проходить под лестницей
Ходить под лестницей не любят давно. /Фото: homsk.com
Примета, что нельзя ходить под лестницей, потихоньку начинает уходить в историю - всё-таки, сегодня куда труднее совсем не проходить под лестницей, например, в подъезде многоквартирного дома. Тем более что данное суеверие связано с болезненным, но ушедшим в прошлое действием.
А всё дело в том, что в эпоху Средневековья лестницы прочно ассоциировались с виселицами, коих тогда появлялось множество, особенно во времена инквизиции. Вот на основе этой практики и появилось убеждение, что если человек, совершит ошибку, пройдя под лестницей, то в ближайшем будущем она окажется для него роковой, ведь он призвал собственную смерть через повешение. Но было и другое поверье относительно этой приметы - она гласила, что под лестницами обитали привидения, ведь именно на их вершинах вешали осуждённых.
6. Задуть свечи на торте на день рождения
Оказывается, это тоже примета. /Фото: pixabay.com
Казалось бы, что задувание свечей на торте в день своего рождения - это просто безобидная, но весёлая традиция. Однако в реальности у этого действия не просто долгая история, а важное сакральное значение. Оказывается, задувание свечей появилось ещё у представителей древнегреческой цивилизации - они пекли пироги и украшали их свечами для того, чтобы попросить Артемиду — богиню охоты и плодородия — об исполнении желании или одолжении. Тогда считалось, что дым от погасших свечей способен подняться до богов, потому такое действие как раз и связывалось с выполнением того, чего хочется.
7. Постучать по дереву от сглаза
Стучат по дереву, чтобы попросить защиты. /Фото: runews.su
Многие наверняка считают, что суеверие постучать по дереву, чтобы не сглазили, восходит к христианству, поэтому и стучат трижды. А на самом деле это поверье имеет хоть и древние, но языческие корни. Именно язычники верили, что в деревьях живут духи, и если постучать по его стволу, то так можно призвать их для защиты.
Было у этого жеста и ещё одно назначение для использования - таким образом благодарили тех самых духов или богов, когда происходило что-то хорошее. Позднее это суеверие, с приходом христианства, не ушло в историю, а перекочевало в целый ряд других культур. Причём каждый наделял его уже собственным смыслом: наприсер, если часть христиан связывал стук по дереву с крестом, то евреи — со стуком в деревянные двери синагоги, и связывали с временами испанской инквизиции, когда в священных домах искали убежища и защиты.
8. Нельзя раскрывать зонт в помещении
Кто бы мог подумать, что это суеверие настолько древнее. /Фото: womanel.com
Стоит признать, догадаться об истории этого суеверия без подсказки или исторического образования не так-то и просто. А всё потому, что эту дурную примету в принципе трудно связать с древними египтянами. Но именно они и стали основоположниками этого верования: там, ими использовались зонтики для защиты от палящего солнца.
Однако если открыть их в помещении, то это считалось оскорблением главного древнеегипетского бога солнца Ра. Соответственно, аналогичное оскорбительное по отношению к божеству значение становилось и открытие зонтика в тени. А вот другая теория, связанная с этим суеверием, куда более молодая, и берёт начало в Англии XVIII столетия: оказывается, конструкция тогдашних зонтов делала их попросту опасными при открытии на близком расстоянии, потому-то в помещении их старались не открывать вообще.
9. Просыпать соль — к ссоре
Просыпанная соль - символ неудачи. /Фото: vk.com
Одна из самых популярных плохих примет - это просыпанная соль, которая предвещает неудачу. Объяснений существования этого суеверия есть несколько: чаще всего это связывается с дороговизной соли в прошлом как торговой продукции, поэтому просыпать ее действительно могло быть причиной ссоры, ведь такая расточительность не сулила ничего хорошего торговцам. А вот другая теория уже имеет мистический смысл и заключается в том, что в древние времена в соли была заключена магическая сила, потому она использовалась для проведения ритуалов. Соответственно, только неосторожное обращение с солью по тем временам было сопоставимо с призывом самого дьявола.
10. Новичкам всегда везет
Суеверие с научным подтекстом. /Фото: istio.com
Пожалуй, если кто-нибудь из нас хотя бы однажды играл в карты во дворе либо посетил Лас-Вегас, то обязательно слышал суеверие, что, мол, новичкам везёт. Однако мало кому известно, что оно имеет корни не в истории или религии, а в чисто психологическом явлении — склонности человека к подтверждению собственной точки зрения. Так есть теория, согласно которой, если у человека имеется определённое предвзятое представление о чем-либо, то разум будет искать доказательства в его подтверждение. Вот поэтому проигрыш в игре тому, кто никогда ранее не играл, и запоминается больше, чем любая победа, а значит, и объяснения требует соответствующего.
11. Кроличья лапка — талисман для везения
Суеверие от древних кельтов. /Фото: ozon.ru
Популярная идея о том, что кролики везучие, является частью кельтских преданий. В основе этого поверья лежит мнение, что раз эти длинноухие животные живут в норах под землей, то имеют прямую связь с богами. Поближе к современности слава кроликов как символов плодородия и стала причиной появления тех самых кроличьих талисманов. Собственно, поэтому они и стали пользоваться особенной популярностью среди женщин, которые хотят иметь детей.
Важно знать: для создания современных оберегов в виде кроличьих лапок никто не опускается до мучений живых ушастиков - сегодня чаще всего их изготавливают из искусственного меха и пластика.
12. Подкова - оберег дома, который приносит счастье и удачу
Удачливости подковы больше тысячи лет. /Фото: omnibus.com.ua
Поверье о том, что подкова приносит удачу, также имеет несколько вариантов происхождения, и все они довольно старые. Например, самый древний датируется историками восьмым столетием до нашей эры, и связывается Халдеями - племенем, живущими на юге Месопотамии. Именно ни имели привычку придавать форме в виде полумесяца сакральное значение из-за подобия с их лунными богинями. Поэтому важно подкову располагать её можно не только открытой частью вверх, чтобы удача накапливалась в доме, но и повернуть её перпендикулярно - так можно привлечь ещё больше удачи.
А есть и более поздний вариант происхождения поверья о подковах как символах удачи связывается с христианской историей о святом Дунстане, датируемой X столетием. Дунстан - это кузнец, к которому явился дьявол с чужим обличьем, чтобы тот подковал его лошадь. Но Дунстан сумел раскрыть его истинную личность, и вместо лошади попросту подковал самого лукавого. А согласился снять подковы с дьявола только после обещания последнего, что он больше никогда не будет пытаться войти в дом, где над порогом висит подкова. Вот с тех пор подковы и размещают перед входом в дом, чтобы никакое зло в дом не попало.
13. Четырехлистный клевер — символ удачи
Давний талисман удачи. /Фото: 078.com.ua
Ещё один очень популярный по всему миру символ удачи - четырёхлистный клевер. но его ореол везения связан, чаще всего, с тем, что в сравнении с обычным трилистником, растение с четырьмя листочками в природе - явление довольно редкое, поэтому отыскать его станет по-настоящему большой удачей. Это доказали и учёные, решив провести соответствующие расчёты, насколько редко четырёхлистник встречается на самом деле: по данным редакции Novate.ru, только на каждый 5077 клевер будет с четырьмя листиками.
Но есть и мифологизованная часть появления поверья о четырехлистном клевере. Многие ошибочно приписывают ему кельтское происхождение, однако в реальности суеверие началось ещё с библейских Адама и Евы. Оказывается, последняя Ева взяла четырёхлистный клевер из Эдемского сада в качестве сувенира из рая, перед тем, как им пришлось его покинуть. А в ряде других культур, например, древнеегипетской и, что не удивительно, ирландской, среди священников-друидов, было распространено мнение, что клевер имеет целебные свойства и способен отразить зло от своего владельца
14. Птичий помет — к богатству
Популярная примета, связанная с птицами. /Фото: livemaster.ru
Довольно забавное поверье, что тот, кого пометила птица, разбогатеет, имеет несколько источников. Так, согласно одной из версий, удача, которая традиционно связывается с птичьим помётом, объясняется фактом его исключительной редкости: мол, если уж это произошло, то такой эпизод считается едва ли не подлинным благословением. Но есть и другой вариант поверья, который позиционирует птиц как небесных посланников, соответственно приверженцы его верили, что именно своим пометом они отмечают человека, которого выбрали для исполнения чего-то хорошего сами небеса.
15. Когда падает звезда, нужно загадать желание
Ещё одна античная примета. /Фото: spacegid.com
Ещё одно из самых популярных во всём мире суеверий, которое, к тому же, активно продвигается в массы тем же кинематографом. Но вот имеет эта практика довольно глубокие корни, которым уже две тысячи лет. Так, считается, что у поверья загадывать желание во время падения звезды на небе есть конкретный автор - античный философ Птолемей, который жил в I столетии нашей эры: сохранились его убеждения, что когда на небе появляются метеоры, то это боги таким образом смотрят вниз на Землю, а значит, пора мысленно или вслух отправить им свои желания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии