Откуда взялись популярные суеверия и приметы, и почему в них по-прежнему верят

1. Пятница 13-е — несчастливый день

Пятница 13-е - неудачный день в ряде стран и религий. /Фото: lifestyle.novyny.live

2. Смотреть в разбитое зеркало — к несчастью

Суеверия про разбитое зеркало пришло ещё с античных времён. /Фото: fishki.net

3. Страх перед чёрной кошкой, перебегающей дорогу

Не любят черных котиков на дорогах. /Фото: news.myseldon.com

4. Скрестить пальцы на удачу

Пальцы скрещивали на удачу очень давно. /Фото: gazeta.ru

5. Нельзя проходить под лестницей

Ходить под лестницей не любят давно. /Фото: homsk.com

6. Задуть свечи на торте на день рождения

Оказывается, это тоже примета. /Фото: pixabay.com

7. Постучать по дереву от сглаза

Стучат по дереву, чтобы попросить защиты. /Фото: runews.su

8. Нельзя раскрывать зонт в помещении

Кто бы мог подумать, что это суеверие настолько древнее. /Фото: womanel.com

9. Просыпать соль — к ссоре

Просыпанная соль - символ неудачи. /Фото: vk.com

10. Новичкам всегда везет

Суеверие с научным подтекстом. /Фото: istio.com

11. Кроличья лапка — талисман для везения

Суеверие от древних кельтов. /Фото: ozon.ru

12. Подкова - оберег дома, который приносит счастье и удачу

Удачливости подковы больше тысячи лет. /Фото: omnibus.com.ua

13. Четырехлистный клевер — символ удачи

Давний талисман удачи. /Фото: 078.com.ua

14. Птичий помет — к богатству

Популярная примета, связанная с птицами. /Фото: livemaster.ru

15. Когда падает звезда, нужно загадать желание

Ещё одна античная примета. /Фото: spacegid.com