Почему жизнь в СССР называют «скучной и бесперспективной», но по-прежнему ностальгируют по той эпохе

Могучее и лишенное всякой аморальности государство СССР смогло просуществовать почти 70 лет, перед тем как с треском развалилось. Некоторые вздохнули с облегчением и возложили большие надежды на лучшее будущее. Но осталось немало людей, которые по-прежнему ностальгируют по той эпохе. Было ли на самом деле так хорошо жить в СССР – вопрос спорный. Наверное, финансово было не легче, но стабильно. Была другая мораль, общение и коллективизм, который и держал многое на плаву. Сейчас в России все в открытом доступе. Но так ли хорошо стало жить? Ну уж точно нет смысла пытаться вернуть прошлое.
Закрытая страна и ее правила
СССР начал свое существование в 1922 году и распался в 1991 году. Сталин считал, что Россия должна объединить другие автономные республики. А Ленин был уверен, что все республики должны образовать единый государственный союз, сохраняя свои равноправия. Нахождение у власти Сталина до 1953 года наложило свой отпечаток на внутреннюю и внешнюю политику страны. Большая часть населения жила очень скромно. Были репрессии, которые выявляли «врагов народа» и активно с ними боролись.
СССР просуществовал около 70 лет с представителями власти от Сталина до Горбачева.
При Хрущеве и Брежневе в экономике стали внедряться реформы. Пытались решить продовольственную и жилищную проблему страны. Но люди не стали жить лучше и богаче. Тогда присутствовал принцип коллективного сознания, направленный на развитие коммунизма и социализма. Поэтому не приветствовалось тунеядство и другие пагубные привычки. Все должны были учиться или работать. Но тех, кто мог и хотел показать лучший результат, не поощряли за работу сверх нормы.
СССР был закрытым государством, но здесь существовали свои жесткие правила. / Фото:123ru.net
Всегда существовала планка, выше которой нельзя было прыгнуть. Инакомыслящие подвергались жесткому наказанию в виде травли и даже лагерей. Из СССР было крайне трудно выехать за границу, даже если целью поездки было посмотреть мир. А эмиграция приравнивалась к предательству Родины. Все принадлежало государству. Поэтому были приняты государственные стандарты по всей стране. Постепенно советские граждане начинали все больше интересоваться всем тем, что было за границей. У них появилось желание жить не хуже иностранных граждан.
Моральная сторона вопроса
Часто можно услышать сожаление от тех, кто жил в СССР. Прежде всего, это затрагивало нравственность граждан. Создавалась видимость скромной и культурной советской благопристойности. Действительно, прививалось уважение к старшим, на первом месте были высшие ценности семьи, все детям, все для блага других и Родины. А вот в реальности были и проблемы, которые в большей степени не являлись публичными. Они тщательно скрывались от общественности. Это пресловутое: «В СССР интима не было». Скорее всего, он был, но вот напоказ такое вряд ли выставлялось.
Нравственность в СССР была высокая, но постепенно молодое поколение стало бунтовать.
Но все же были и ранние беременности, и проституция, и аморальный образ жизни, и измены в семье, и разводы. Хотя все, что касалось интимного развития, было стыдным и аморальным. То ли дело в наши дни. Такая информация не только доступна, но сильно перенасыщена в обществе. А это явный провокатор неконтролируемого разврата и преступлений. Было аморальным целоваться и обниматься на людях. За такое не только могли пристыдить окружающие, но и сообщить на работу. А там таких ждал товарищеский суд и лишение премиальных. В 80-90-х годах в СССР произошла нравственная революция. Молодое поколение хотело иметь больше свободы и право выбора.
Сколько получали и как жили на зарплату
Что ни говори, но те, кто жил в СССР, помнят, сколько они получали и что себе могли тогда позволить. По стране средняя зарплата составляла 150-200 рублей. Исключения, пожалуй, составляли те, кто работал на Севере, ученые, военные высшего ранга, партийные работники. Их зарплата была в пределах от 300 до 1 500 рублей. Казалось бы, что как-то маловато для того, чтобы хватало на все необходимое и желаемое в жизни.
В СССР советские граждане получали в среднем 150-200 рублей, но могли многое себе позволить. / Фото:news.r-nk.com
Чтобы понять, много это или мало, нужно знать, что и сколько стоило и какой на тот момент был курс доллара. Дело в том, что Советский Союз был закрытым государством. Это значит, что внутри страны для любых расчетов признавался только рубль. Более того, простые граждане не имели права иметь и пользоваться валютой. Это грозило уголовной ответственностью. Хотя курс доллара все-таки существовал исключительно внутри страны. В период 1970-1980 годов 1 доллар можно было купить примерно за 70-80 копеек.
Легендарный стакан газировки без сиропа стоил 1 копейку. / Фото:yaplakal.com
Итак, что можно было купить на среднюю зарплату по стране советского человека:
• легендарный стакан газировки (без сиропа) и коробка спичек стоили 1 копейку;
• приобрести презерватив или поговорить по телефону-автомату можно было за 2 копейки;
• проезд в метро и в автобусе – 5 копеек, в троллейбусе – 4 копейки;
• пакет молока 0,5 л – 16 копеек (эта цена была указана на упаковке-треугольнике);
• бензин А-76 (1 литр) – 30-40 копеек;
• кассету для магнитофона можно было купить за 4 рубля, а популярный велосипед «Орленок» за 39 рублей.
Однако за цветной телевизор (ламповый) нужно было отдать уже 700-800 рублей. Автомобиль «Москвич» стоил почти 5 тыс. рублей. Но это были предметы роскоши. Поэтому нужно было копить какое-то время или взять деньги в кредит на доступных условиях. Около 70% населения страны жили скромно, но постепенно могли себе позволить многие блага цивилизации.
ГОСТ и никакой отсебятины
В СССР существовал государственный стандарт (ГОСТ).
В наше время продукты питания, которые можно свободно купить на прилавках магазинов и в супермаркетах, отличаются разнообразием и доступностью, но не качеством. А в процессе технологии присутствует множество пищевых Е-добавок и не только. Однако в СССР было все иначе. Тогда существовал ГОСТ, которого все производители старались придерживаться. Или создавали видимость того, что все требования строго выполняются.
Дело в том, что в Советском Союзе львиная часть производств была собственностью государства. Предпринимательство, конечно, было, но оно не охватывало серьезные объекты, так, по мелочи. Поэтому был введен ГОСТ. Это государственный стандарт, который выражался в установлении определенных рамок на каждую выпускаемую продукцию. Все это отображалось в нормативных документах и стандартах. Только государство решало что, сколько и как выпускать. Причем ГОСТ на производствах по всей стране был един. Оказывается, что если внимательно почитать ГОСТ СССР на вареную колбасу, то там далеко не все ингредиенты натуральные.
Состав знаменитой докторской колбасы не на 100% был натуральный. / Фото:amarok-man.livejournal.com
Итак, легендарная докторская колбаса. Начиная с 1979 года для всех вареных колбас, а также сарделек и сосисок существовал свой ГОСТ. Он так и обозначался ГОСТ 23670-79. Интересно, что для таких изделий не всегда использовали только свежее мясо. Например, вполне могли его заменить замороженной буйволятиной или добавить субпродукты (языки), сыворотку крови, стабилизатор белковый (высушенные и перемолотые сухожилия и шкуру свиньи). Кроме того, здесь допускались некоторые эмульгаторы, красители и консерванты. Например, натрия нитрит, аскорбиновая кислота, натрия триполифосфат и другое. Что ни говори, а докторская колбаса была вкусная и доступная по цене. Возможно, у людей создавалось такое впечатление, потому что ничего другого не было. Кстати, килограмм докторской колбасы стоил 2 рубля 20 копеек.
Почему сейчас труднее живется, чем в СССР
А вот с этим утверждением можно и поспорить. Каждый период в жизни людей будет отличаться, имея свои плюсы и минусы. В СССР зарплаты большинства советских людей хватало на жизнь. В наше время все иначе. На 2021 год в России средняя зарплата россиянина колеблется в пределах 40-50 тыс. рублей. Однако около 60% населения зарабатывают менее 25 тыс. рублей. А около 25% получают и того меньше (менее 20 тыс. рублей). И только около 7% живут на зарплату 80 тыс. рублей и выше.
В наше время в России люди тоже живут по-разному, но чем дальше, тем труднее выжить.
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