Почему жизнь в СССР называют «скучной и бесперспективной», но по-прежнему ностальгируют по той эпохе

Закрытая страна и ее правила

СССР просуществовал около 70 лет с представителями власти от Сталина до Горбачева.

СССР был закрытым государством, но здесь существовали свои жесткие правила. / Фото:123ru.net

Моральная сторона вопроса

Нравственность в СССР была высокая, но постепенно молодое поколение стало бунтовать.

Сколько получали и как жили на зарплату

В СССР советские граждане получали в среднем 150-200 рублей, но могли многое себе позволить. / Фото:news.r-nk.com

Легендарный стакан газировки без сиропа стоил 1 копейку. / Фото:yaplakal.com

ГОСТ и никакой отсебятины

В СССР существовал государственный стандарт (ГОСТ).

Состав знаменитой докторской колбасы не на 100% был натуральный. / Фото:amarok-man.livejournal.com

Почему сейчас труднее живется, чем в СССР

В наше время в России люди тоже живут по-разному, но чем дальше, тем труднее выжить.