13 практичных советов, которые помогут грамотно оформить «хрущевку»

Большинство наших соотечественников не понаслышке знают, как это - жить в квартирах с небольшой площадью. Необходимые предметы мебели занимают практически все свободное пространство, а о санузле, в котором негде развернуться, и вовсе уж не стоит говорить. Однако дизайнерская мысль дает свои плоды, и даже обычную «хрущевку» можно преобразить кардинально.
1. Тумба под раковину
Тумба под раковину в маленькой ванне. | Фото: LiveInternet, Музей Дизайна.
Вы даже не представляете, как много места можно выиграть, выбрав правильную тумбу под раковину. Запомните, она обязательно должна быть легкой и изящной, повторять расцветку стен и не стоять на полу. Да, да самое главное, тумба должна быть подвесная. Дизайнеры много экспериментировали, наблюдали и пришли к выводу: все, что не касается пола, будто бы не существует.
2. Цвет в цвет
Кухонный гарнитур в цвет стен. | Фото: Мебель Альфа.
Хотите добавить простора в маленькую кухню? Тогда выбирайте гарнитур с гладкими фасадами в цвет стен. По мнению Novate.ru наилучшим образом в маленьких помещениях работают светлые оттенки: белый, светло-серый, салатный, молочный или голубой. А вот темные цвета способны поглощать свет, из-за чего маленькая комната кажется еще меньше и мрачнее.
3. В воздухе
Мебель на ножках. | Фото: lomsimg.pw.
Классический диван, старинный комод, огромный платяной шкаф - все это, конечно, хорошо, но не в типовой малогабаритке. Первое правило, которым руководствуются дизайнеры при обустройстве маленьких квартир - мебель должна быть максимально простой, изящной и легкой. Второе, она должна «парить» над полом. Чтобы достичь такого эффекта нужно выбирать мебель на ножках.
4. Двери
Стеклянные двери или их отсутствие. | Фото: dveridoma.net.
Если вы хотите создать ощущение простора в своей небольшой квартирке, вам лучше отказаться от массивных темных дверей. Такие двери только подчеркнут весьма скромные границы комнат и «утяжелят» пространство. Куда лучше отдать предпочтение вариантам из матового стекла, легким раздвижным конструкциям или вовсе отказаться от дверей там, где без них можно обойтись.
5. Прозрачная мебель
Легкая прозрачная мебель. | Фото: archidea.com.ua.
Мебель из прозрачного стекла или пластика имеет свойство «растворяться» в пространстве. Конечно, такие предметы мебели занимают место, но при этом не выглядят громоздкими и тяжелыми, чего не скажешь о кровати из натурального дерева, стоящей на массивных ножках, или об огромном платяном шкафу.
6. Ничего лишнего
Нет лишним предметам. | Фото: yandex.ua.
Обилие мебели и предметов декора в маленьких помещениях создают атмосферу беспорядка и хаоса, которые губительны в маленьких комнатах. Поэтому, вместо того чтобы заставлять квартиру креслами, тумбочками и засыпать диван декоративными подушками, Novate.ru рекомендует обратить внимание на качество. Сделайте акцент на интересной, функциональной мебели и аскетичном декоре.
7. Выбираем круги
Влюбляемся в круги. | Фото: Pinterest.
Избегайте острых углов, лучше отдайте предпочтение предметам круглой формы. Плавные обтекаемые линии отвлекают внимание от скромных размеров помещения и визуально сглаживают углы. Так что, круглый ковер, тумба и столик прекрасно впишутся в интерьер однокомнатной квартиры или небольшой спальни.
8. Тотальный белый
Выбираем белый. | Фото: Pinterest.
Белый цвет вот уже несколько лет удерживается на вершине интерьерной моды. И это неудивительно, ведь это цвет приятной прохлады, простора и чистоты. Кроме того, белый - это лучшее решение, если речь идет о маленькой комнатушке. В комплексе с хорошим освещением они наполнят помещение воздухом и создадут ощущение пространства.
9. «Правильная» люстра
Маленькому помещению – маленькая люстра. | Фото: potolkigid.ru.
Выбираете люстру и присматриваетесь к помпезному хрустальному светильнику в классическом стиле? Вам лучше отказаться от такого варианта, по крайней мере до тех пор, пока не купите просторную квартиру или дом с высокими потолками. Для маленьких же комнат лучше подобрать небольшой потолочный светильник, несколько точечных и несколько торшеров или бра.
10. Полупрозрачные занавески
Легкие занавески. | Фото: bouw.ru.
Как бы помпезно не выглядели тяжелые шторы, они уже давно не в моде. Более того, такие уж точно не подойдут для оформления окон в небольшой квартире. Чаще всего, маленькие пространства и так страдают от недостатка света. Чтобы не усугублять положение, лучше выбрать легкие полупрозрачные занавески, римские шторы или жалюзи.
11. Акцентная стена
Акцентная стена в спальне. | Фото: Gessato.
Ничто так не отвлекает внимание от скромных размеров помещения, как акцентная стена. Насыщенный цвет, броский рисунок или оригинальная отделка добавят глубины пространству и сделают комнату интересной.
12. Встроенные шкафы
Встроенные системы. | Фото: Dekoriko.Ru.
Встроенные системы хранения - настоящие находки современности. Они просто созданы для маленьких помещений, вмещают в себя массу необходимых вещей и к тому же совсем не занимают места.
13. Неброские узоры
Минимум узоры| Фото: Stroy-podskazka.ru.
Многие дизайнеры утверждают, что активные узоры на стенах способны отвлечь внимание от скромных размеров помещения. Однако, это не совсем верно. Слишком активные рисунки на стенах могут действовать удручающе, давить на психику и еще сильнее сужать границы. Так что, если не хотите навредить, выбирайте нейтральные обои с неброским рисунком.
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