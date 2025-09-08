Хватит ностальгировать: гаджеты из 90-х, которые можно купить сегодня

Об этих вещах мечтали все! / Фото: droider.ru

1. Brick Game

Приставка включала в себя 5 мини-игр: «Танчики», «Змейку», «Гонки», «Арканоид» и, конечно, сам «Тетрис». / Фото: strelkamag.com

2. Фотоаппарат «Polaroid»

Компания Polaroid была крупным поставщиком оптики для военных во время Второй мировой войны. / Фото: belpressa.ru

3. Часы Montana

Некоторым владельцам часов приходилось часто менять батарейки, т.к. последние быстро приходили в негодность. Причина - 16 заветных мелодий, которые школьники слушали все время. / Фото: love90.org

С самого момента создания часы - это не только устройство для измерения времени, но и показатель статуса и достатка.

4. Тамагочи

В 1997 году создатели тамагочи были удостоены Шнобелевской премии в области экономики./ Фото: bigpicture.ru

5. Dendy

«Денди, Денди, мы все любим Денди! Денди - играют все!». / Фото: pikabu.ru

6. Лазерная указка

Лазерные указки были тестом на стрессоустойчивость учителей и ребят во дворе. / Фото: best90.ru

7.Game & Watch

В 2020 году пользователь под ником stacksmashing смог обойти систему шифрования и взломал консоль, установив на нее игру Doom

8. Жвачка-шокер

Внутри такой жвачки три батарейки по 1.5 Вольт