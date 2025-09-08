Хватит ностальгировать: гаджеты из 90-х, которые можно купить сегодня

Об этих вещах мечтали все! / Фото: droider.ru
Вместе с 90-ми ушли не только малиновые пиджаки, но и предметы, без которых мы не могли представить свою жизнь: видеомагнитофоны, пейджеры и массивные автоответчики. А про связь между карандашом/ручкой и кассетой можно слагать легенды. Но благодаря соцсетям некоторые экспонаты из прошлого снова заняли лидирующие позиции на рынке.
Настоящий раритет прошел уже несколько стадий кочевания: с доступных полок на шкафы, со шкафов в антресоли, оттуда на балкон. Финальная точка, если мы не говорим про мусорный контейнер, – гараж или барахолка.
Но нас интересуют предметы, которые не просто остались, а стали выпускаться снова.
1. Brick Game
Не узнали? Эта игровая консоль знакома нам как «Тетрис». Сама игра могла быть встроена и в другие консоли, а могла быть единственной. Ее разработал в 1984 году советский и американский программист Алексей Пажитнов.
Приставка включала в себя 5 мини-игр: «Танчики», «Змейку», «Гонки», «Арканоид» и, конечно, сам «Тетрис». / Фото: strelkamag.com
В «цивилизации» лидером на рынке портативных консолей был продукт Nintendo – GameBoy.
Сейчас «Тетрис» с разными дополнениями можно установить на любой смартфон, но многие отдают предпочтение нетленной классике.
2. Фотоаппарат «Polaroid»
Компания Polaroid была крупным поставщиком оптики для военных во время Второй мировой войны. / Фото: belpressa.ru
«Polaroid» не был продуктом масс-маркета. Скорее, у его владельцев был налет элитарности, т.к. по стоимости фотографии были дорогими. Гораздо дешевле было покупать пленку для обычной «мыльницы».
Но само явление моментальной печати никого не оставляло равнодушным, хотя фотографии со временем теряли цвет.
Сегодня бесконечные архивы в телефоне, ленты Инстаграма (или других актуальных сетей) тоже нашли возможность стать материальными. Аппараты для моментальной печати фото из соцсетей нередко можно встретить в торговых центрах.
Современный рынок предлагает фотоаппараты быстрой печати на любой возраст и кошелек: от китайских детских моделей с картриджами качества кассовой ленты до того самого Polaroid. Устроены они примерно одинаково: в фотоаппарате есть специальный картридж, вы делаете снимок и любуетесь результатом.
Нередко в сети называют «Полароидом» любой фотоаппарат, который печатает фото сразу после съемки.
3. Часы Montana
Некоторым владельцам часов приходилось часто менять батарейки, т.к. последние быстро приходили в негодность. Причина - 16 заветных мелодий, которые школьники слушали все время. / Фото: love90.org
Американские часы с орлом, получившие свое название в честь штата США, были созданы китайцем, чье имя неизвестно до сих пор. Мы привыкли, что современные смарт-часы многофункциональны: показывают время, измеряют пульс, считают количество шагов, дают возможность расплатиться в магазине. И нам сложно понять тот фурор, который произвели «Монтана». Ведь они не только показывали время, но и (барабанная дробь!) могли выполнять функцию секундомера, и пищали каждый час (плюс «музыкальное сопровождение» из 16 мелодий).
Обладатель этих часов мог считать себя иконой стиля.
Помимо наручных часов «Montana» пользовались популярностью часы с большими боковыми кнопками, часы-калькулятор и стационарные часы, по форме похожие на пейджер (у некоторых была еще цепочка с зажимом).
С самого момента создания часы - это не только устройство для измерения времени, но и показатель статуса и достатка.
Мода циклична, поэтому современные копии «Montana» можно найти на любом маркет-плейсе. А если вы все-таки хотите приобрести оригинал, то придется раскошелиться.
4. Тамагочи
В 1997 году создатели тамагочи были удостоены Шнобелевской премии в области экономики./ Фото: bigpicture.ru
Эта японская игрушка не оставила никого равнодушным: дети хотели быть ее счастливыми обладателями, а родители, напуганные заголовками о происшествиях с детьми после гибели их «питомцев», взвешивали все «за» и «против». Несмотря на все опасения, игрушка была популярна среди детей.
В 2019 году создатели объявили о рестарте производства игрушки. Теперь карманные друзья стали усовершенствованными: цветная картинка, синхронизация со смартфоном, планшетом через wi-fi, Bluetooth. Возможен обмен питомцами, свадьба и общее потомство.
5. Dendy
«Денди, Денди, мы все любим Денди! Денди - играют все!». / Фото: pikabu.ru
До сих пор мало кто знает, что известная приставка – неофициальная реплика приставки Famicom от знакомого нам японского бренда Nintendo. А так как последние были редким явлением на постсоветском пространстве, то Dendy заняли всю нишу. Они рекламировались на ТВ и в журналах о видеоиграх. Считается, что именно Dendy стояла у истоков зарождения рынка видеоигр в России.
Бренд существует до сих пор и выпускает 8-битные приставки. Но настоящие ценители не спешат приобретать современную версию, а отдают предпочтение в пользу старой.
6. Лазерная указка
Лазерные указки были тестом на стрессоустойчивость учителей и ребят во дворе. / Фото: best90.ru
В первую очередь, современные лазерные указки превосходят своих предшественников в мощности. Поэтому строгие наказы родителей «не свети в глаза!» остаются актуальными. Но, как и раньше, лазерная указка редко используется по назначению. Комплект (лазерную указку с насадками) покупают в качестве игрушки детям, кошкам и собакам. Еще на просторах интернета можно встретить запросы в стиле «можно ли сбить самолет лазерной указкой?». Остается лишь догадываться, чем руководствуются пользователи во время поиска данной информации.
7.Game & Watch
В 2020 году пользователь под ником stacksmashing смог обойти систему шифрования и взломал консоль, установив на нее игру Doom
Знакомая игра «Ну, погоди!» была копией Game & Watch все той же японской Nintendo. Игровая консоль из страны восходящего солнца была нам недоступна, в отличие от продукта «Электроники».
Если вы захотите приобрести оригинальный Game & Watch, то сможете купить его лишь с рук.
В 2020 в честь 35-летия Nintendo выпустила новое устройство Super Mario Bros с цветным экраном.
8. Жвачка-шокер
Внутри такой жвачки три батарейки по 1.5 Вольт
Эту вещь сложно назвать гаджетом. Игрушка представляет собой устройство (на вид упаковка жевательных пластинок Wrigley’s) с сюрпризом: когда человек угощался «жвачкой», его било слабым током или выскакивал таракан.
Сегодня жвачка-шокер ничем не отличается от той, что была в 90-х. Разовый розыгрыш (потому что больше одного раза никто не купится) стоит около 2$.
Сегодня эти вещи покупаются с ностальгией, ведь когда-то они делали нашу жизнь ярче и интереснее, дарили позитивные эмоции. Да, за последние 25-30 лет мы забыли, что такое мобильный телефон весом 5.5 кг, кассетный плеер и пейджер, но они стали трамплином для достижения новых технологических высот.
