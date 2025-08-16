С нами не соску...
Как в Советском Союзе за считанные минуты прекратил существовать целый город



Утро 5 ноября 1952 года стало для многих жителей Курильских остовов последним. Больше всего досталось населенному пункту Северо-Курильск, хотя беда в тот день стаkа по-настоящему интернациональной: досталось также Гавайским островам и по старой «доброй» дальневосточной традиции – Японии. Что же произошло в тот роковой день?


Северо-Курильск сегодня. |Фото: ya.ru.

Северо-Курильск сегодня. |Фото: ya.ru.

 

5 ноября 1952 года в 3 часа 58 минут по времени Петропавловска-Камчатского в Тихом океане в южной оконечности Камчатского полуострова произошло землетрясение с глубиной очага в 20-30 км и магнитудой 8.3 балла по шкале Рихтера. При этом моментная магнитуда достигала всех 9 баллов. Подводное землетрясение спровоцировало образование цунами, которое достигло побережья Камчатки и Курильских островов уже через 15 минут. В итоге прибрежные регионы и острова региона были накрыты тремя волнами цунами. Самой большой и разрушительной оказалась вторая волна.
Типичное 1 сентября на Курилах. |Фото: ya.ru.

Типичное 1 сентября на Курилах. |Фото: ya.ru.


 

Ущерб от цунами был колоссальным. Больше всего досталось небольшому поселку городского типа Северо-Курильск, в котором на тот момент проживало около 6 тысяч местных жителей, а также некоторое количество корейских рабочих и советских военных. Когда пришла беда, одними из первых ситуацию осознали именно корейцы. Рано утром они стали бегать по улицам, пытаясь убедить людей в надвигающейся опасности и увести из в холмы. Однако, времени на спасение было мало. Первая волна практически не нанесла серьезного ущерба Северо-Курильску, однако вторая достигала высоты в 18 метров.
Она разрушила множество зданий и смыла в море немало людей.
Кит выброшенный на берег цунами в Северо-Курильске в 1952 году. |Фото: pikabu.ru.

Кит выброшенный на берег цунами в Северо-Курильске в 1952 году. |Фото: pikabu.ru.

 

Сразу после удара цунами советская милиция сообщила о как минимум 1 200 погибших только в Северо-Курильске. Однако, по мере ликвидации последствия землетрясения цифра драматическим образом росла… Очень скоро говорили о том, что во всем регионе Северных Курил цунами унесло жизни как минимум 4 тысяч человек без учета корейских рабочих и военнослужащих, военные части которых так же оказались под ударом. Еще как минимум 200 человек без учета военных погибло на Камчатке. По самым пессимистичным прогнозам количество погибших и пропавших без вести людей в катастрофе 5 ноября могло достигнуть 14 тысяч человек.
Поселок серьезно пострадал. |Фото: pikabu.ru.

Поселок серьезно пострадал. |Фото: pikabu.ru.


 

Огромным был и экономический ущерб. Цунами уничтожило объектов личной собственности и народного хозяйства на сумму в 285 млн рублей (в ценах СССР 1952 года). В эти расходы не были включены те деньги, который Советский Союз потратил на ликвидацию последствий катастрофы, эвакуацию и спасательные работы. Также в мрачную смету не вошли по понятным причинам потери, которые цунами принесло советской армии. В результате катастрофы советская армия и службы спасения вывезли из региона 26 960 человек, включая 1 358 корейских рабочих. Гражданских отправляли во Владивосток и Находку, военных в Корсаков и Петропавловск-Камчатский. Все пострадавшие получили единовременную денежную помощь, льготные ссуды на восстановление потерянного хозяйства, а также бесплатные стройматериалы для реставрации жилья.
Серьезно пострадало население и хозяйство. ¦Фото: ya.ru.

Серьезно пострадало население и хозяйство. ¦Фото: ya.ru.

 

В результате катастрофы население Северо-Курильского района сильно упало и восстановилось до уровня 1952 года только в 1957 году. Огромный ущерб был нанесен местной рыбной промышленности. По инциденту в Северо-Курильске власти СССР приняли решение о создании собственной СПЦ – системы предупреждения о цунами. Сегодня такие службы есть во всех странах региона. Увы, до сих пор СПЦ не отличаются точностью работы и каждый год выдают множество ложных предупреждений о надвигающемся цунами, что предсказуемым и закономерным образом подрывает доверие населения к таким извещениям и снижает бдительность людей. При этом эффективных алгоритмов прогнозирования землетрясений в мире не существует по сей день.

