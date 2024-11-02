25 привычных вещей, природу которых люди пока не могут объяснить до конца

Такие простые и такие странные вещи.
Жизнь человека заполнена множеством, казалось бы, обыденных и простых вещей, таких, как сон, зевота, восприятие вкусов, запахов и течение времени. Многие просто не задумываются о их природе, а ведь объяснить эти привычные на первый взгляд алгоритмы не могут до конца даже современные учёные.
1. При отсутствии обоснованного сомнения
Даже адвокаты затрудняются...
Смысл этого юридического термина настолько расплывчат, что даже адвокаты затрудняются объяснить его. По сути, не существует общепринятого определения термина, а употребляется он в ситуациях, когда становится очевидным, то что подсудимый виновен.
2. Запахи
Обоняние.
Не существует четкого способа описать то, как пахнет что-либо. В лучшем случае потребуется много прилагательных и надежда на то, что другой человек умеет хорошо отгадывать загадки.
3. Привлекательность
...а просто так.
Как объяснить, почему нравится что-то или кто-то. "Просто потому что".
4. Зевание
Заразительно и непонятно.
Ученые до сих пор не знают, почему люди зевают. Помимо этого, ни один человек в мире не знает, почему это заразительно.
5. Юмор
Тонкий, плоский, глубокий, черный, искрометный...
Почему кто-либо считает что-то смешным? Это довольно трудно объяснить лаконично.
6. Вкус воды
Вода на вкус, как вода.
Хотя, это звучит смешно, но на самом деле это так. Стоит попробовать объяснить кому-то, какая на вкус вода.
7. Сны
Пейзажное сновидение.
Любой человек хоть когда-то, да видел хоть один сон. Как и несколько других вещей в этом списке, даже ученые не могут точно объяснить, почему это происходит.
8. Щекотка
Хорошо или плохо?
Как объяснить, каково чувство при щекотке. Плохо? Тогда почему человек, которого щекочут, смеется?
9. Ничто
Абсолютное ничто в нигде и ничего.
Великое ничто, которое будоражит умы и воображение. Впрочем, речь не о том. Стоит постараться объяснить понятие "ничто", не используя слова "ничего" или "наоборот".
10. Эмоции
Смайлик в помощь.
Даже определить свои собственные эмоции достаточно сложно. Описать их почти невозможно.
11. Сила тяжести
Тайна гравитации.
Благодаря Эйнштейну, современное понимание гравитации изменилось. Однако, люди до сих пор не знают, что это такое и как именно оно работает.
12. Время
Четверное измерение.
До сих пор спорят, что такое время: это четверное измерение, субъективное понятие или что-то другое. Что такое "время", почти невозможно описать без использования сугубо личного представления о нем.
13. Сон
Сон - отдых или работа?
Если быть точнее, то вопрос состоит в том, почему люди спят. Ученые даже не уверены в причинах этого. Обычно принято считать, что это делается для отдыха мозга, но на самом деле мозг может быть более активным в ночное время, чем в течение дня.
14. Температура
К примеру, в бане.
Если точнее, речь идет о крайностях "горячий" и "холодный". Как описать кому-то ощущения от того, что горячо. Ведь от очень сильного холода абсолютно идентичные ощущения.
15. Дыхание
Просто дышу...
Самый естественный процесс для любого человека, без которого жизнь была бы невозможной. Но как объяснить, каким образом человек дышит и что при этом нужно делать.
16. Английский язык
...нет никаких правил.
А если более точно, то английское правописание. Создается такое впечатление, что в нем попросту нет никаких правил.
17. Передвижение
Ходьба.
Звучит странно, не правда ли. Но стоит только задуматься, как объяснить человеку, который не умеет ходить, как ему это нужно делать.
18. Боль
Невыносимая боль.
Это на самом деле является очень большой проблемой, стоящей перед врачами и специалистами в области здравоохранения. Разные пациенты описывают ту же проблему или симптомы совершенно по-разному.
19. Язык
Все языки имеют аналогичные методы и функции.
Даже дети, которые выросли в среде, где они не сталкивались с человеческим языком (одичавшие дети, выросшие среди животных) разрабатывали свой собственный язык. Кроме того, все языки имеют аналогичные методы и функции, несмотря на то, что они разрабатывались совершенно независимо друг от друга.
20. Точки и линии
Неопределенные базовые фигуры.
В математике они определяются как "неопределенные базовые фигуры". По сути это означает, что они самоочевидны. Но как объяснить, что такое точка.
21. Музыка
Мажор и минор.
Почему мажорный аккорд "счастливый", а минорный аккорд "грустный"? Кроме того, на что похожи звуки в музыке.
22. Направления
Одно условие: не показывать руками направление. А теперь стоит попытаться объяснить кому-либо в чем разница между "налево" и "направо".
23. Езда на велосипеде
Просто берешь и едешь.
Правду говорят, что стоит хоть раз научиться ездить на велосипеде, чтобы никогда не разучиться делать это. Прочему это так — загадка: просто берешь и едешь.
24. Инстинкт
Как это объяснить?
Наверняка, у всех когда-либо было чувство опасности, при котором мурашки бегут по коже, а вдоль позвоночника "продирает" мороз. А как это объяснить?
25. Цвета
Восприятие цветов.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию. К примеру, как объяснить дальтонику, как выглядит цвет, которого он не видит.
