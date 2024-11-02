25 привычных вещей, природу которых люди пока не могут объяснить до конца

Такие простые и такие странные вещи.

1. При отсутствии обоснованного сомнения

Даже адвокаты затрудняются...

2. Запахи

Обоняние.

3. Привлекательность

...а просто так.

4. Зевание

Заразительно и непонятно.

5. Юмор

Тонкий, плоский, глубокий, черный, искрометный...

6. Вкус воды

Вода на вкус, как вода.

7. Сны

Пейзажное сновидение.

8. Щекотка

Хорошо или плохо?

9. Ничто

Абсолютное ничто в нигде и ничего.

10. Эмоции

Смайлик в помощь.

11. Сила тяжести

Тайна гравитации.

12. Время

Четверное измерение.

13. Сон

Сон - отдых или работа?

14. Температура

К примеру, в бане.

15. Дыхание

Просто дышу...

16. Английский язык

...нет никаких правил.

17. Передвижение

Ходьба.

18. Боль

Невыносимая боль.

19. Язык

Все языки имеют аналогичные методы и функции.

20. Точки и линии

Неопределенные базовые фигуры.

21. Музыка

Мажор и минор.

22. Направления

23. Езда на велосипеде

Просто берешь и едешь.

24. Инстинкт

Как это объяснить?

25. Цвета

Восприятие цветов.