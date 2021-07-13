Чёрный юмор и ирония на сюрреалистических фото о суровых буднях современных людей

«И смех, и грех», – первое, что приходит на ум, когда вот так вот лоб в лоб сталкиваешься с творчеством Юхаматти Вадерсало (Juhamatti Vahdersalo), который умеет подлить не только масла в огонь, а и разжечь пожар из ничего, приправляя адское пламя чёрным юмором и каплей позитива на грани иронии и сарказма, нашёптывая зрителю о том, что такого он ещё не видел. А ведь и в самом деле, не каждый день встретишь отчаявшуюся Белоснежку, что, плюнув на всё, отправилась в салон набить себе татуировку, повстречав в соседнем кабинете Санту подшофе с початой бутылкой пива.
Всё вышенаписанное могло бы стать предысторией к очередному рассказу о том, как живётся сказочным персонажам за пределами книг и на что готовы люди в погоне за славой. Но об этом чуть позже, пока что изложим суть происходящего по порядку. Каждый раз, когда у творческого человека опускаются руки и фантазия уходит восвояси, помахав белым платочком, хочется забиться в тёмный угол и не видеть никого вокруг. Да вот только вместо того, чтобы унывать и сдаваться, горячий финский парень Юхаматти нашёл прекрасный выход из сложившейся ситуации, создав неоднозначную серию работ, в которой и тюнингованный по полной программе трактор в поле и жизнь без прикрас, и та самая история о погоне за «лайком», ведущем к популярности и многое другое из области «было – не было».
Ковчег? Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Утренние новости. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Один день из жизни морковки. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Приговор приведён в исполнение. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Возьмите сняться у Потапа в клипе. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Разбившиеся мечты и надежды. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Санта. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Супермен в отставки. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Безумный Шляпочник. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Он мягко, но открыто говорит о том, что люди – заложники собственных страхов, желаний и ситуаций, что деньги правят миром, толкая всех и вся под гильотину, а мечты разбиваются всмятку, как обычное куриное яйцо, внезапно решившее повеситься от безысходности. Супергерои – кумиры молодёжи, не так уж хороши, как их расписали в фильмах и книжках. Кто-то курит, кто-то пьёт, а кто-то набивает желудок фаст-фудом, сидя перед телевизором. И вряд ли, постаревший и заплывший жирком мужичок в футболке с логотипом «Супермена» придёт на помощь к какой-нибудь загнанной в угол девчушке, ведь он только что так сытно и вкусно поел, что ноженьки его больше не держат, да и на старости лет клонит в сон. И таких наглядных примеров пруд-пруди, да вот только говорить обо всех как-то грустно и сложно, поэтому лучше молча посмотреть, раздумывая о чём-то своём.
Печатный станок. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Путы. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Карты, деньги, два ствола. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Рыбалка запрещена. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
В ночь перед Рождеством. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Бойся своих желаний. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Спи, моя радость, усни. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
Маскарад. Автор: Juhamatti Vahdersalo.
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