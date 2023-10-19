Советские бытовые лайфхаки, которые нужно мотать на ус

Когда о каких-то вещах или привычках говорят «родом из СССР», они обычно воспринимаются как что-то устаревшее, ненужное, то, на что можно не тратить свое время.

Однако именно наши мамы и бабушки отличались невероятной находчивостью, когда речь заходила о различных лайфхаках, связанных с красотой и бытом, поэтому мы считаем, что не взять их на заметку – настоящее преступление.



Лайфхак 1: Бигуди из ткани и газет

Лайфхак 2: Сухой шампунь из муки

Лайфхак 3: Книга рецептов для разнообразия блюд

Лайфхак 4: Сухари для ремонта мясорубки

Лайфхак 5: Старый носок для защиты пылесоса

Лайфхак 6: Горчица вместо стирального порошка

Лайфхак 7: Лавровый лист против вредителей

Лайфхак 8: Яичная скорлупа для чистоты термоса

Отрезки ткани помогали сделать вот такие кудриСовременные девушки тратят огромные деньги на стайлинговые приборы, средства для укладки, услуги профессиональных стилистов, и все это для того, чтобы сделать прическу своей мечты. В Советском Союзе к вопросам красоты относились более экономно: считалось, что покупать бигуди ли лак для волос совсем необязательно, ведь можно без проблем обойтись подручными средствами.Так, например, девушки накручивали влажные волосы на отрезки ткани, обернутые газетами, и оставляли их на ночь. Утром «бигуди» снимали и наслаждались мелкими красивыми кудряшками и роскошным объемом. Такая прическа была устойчивой сама по себе, но на всякий случай волосы могли сбрызгивать еще и сладкой водой – аналогом современного лака. Тогда укладка держалась «мертвой хваткой».Мука отлично борется с жирными корнямиСуществует устойчивое мнение, что сухой шампунь является чем-то инновационным и современным. На самом деле его аналог активно использовали еще наши мамы и бабушки, просто называли средство по-другому.Чтобы вернуть прядям чистоту и свежесть, советские девушки наносили на корни небольшое количество муки, аккуратно взбивали волосы руками для получения красивого объема, а затем вычесывали остатки. Когда не было времени помыть голову перед работой или встречей с друзьями, это был отличный способ скрыть от посторонних взглядов грязные волосы.Если вы тоже часто попадаете в такие ситуации, а профессионального сухого шампуня не оказывается под рукой, обязательно попробуйте советский лайфхак. Мука в кухонном шкафчике точно найдется – главное не забудьте хорошо вычесать ее, чтобы не осталось «следов преступления». Кстати, брюнеткам лучше использовать вместо муки корицу – она будет практически незаметна на темных волосах.В Советском Союзе рецепты обычно записывали в тетрадь.Раньше практически в каждой семье была большая книга рецептов, которая передавалась из поколения в поколение, позволяя готовить вкусные, разнообразные и сытные блюда из простых продуктов. Несмотря на то, что у современных хозяек гораздо больше возможностей разнообразить свое меню благодаря интернету, иногда не хватает именно проверенных рецептов, которые точно всегда получаются, и для которых не нужны дорогие заморские ингредиенты.Если у вас не осталось бабушкиной или маминой книги рецептов, предлагаем завести отдельный блокнот или тетрадь и записывать туда удачные блюда. Для удобства разделите ее на несколько частей: салаты, десерты, закуски, основные блюда, супы и пр. Так вам будет гораздо проще ориентироваться. Старайтесь вписывать в свою книгу максимально простые рецепты, продукты для которых всегда есть под рукой – это отличный способ не только сэкономить, но и избавить себя от долгих поисков идей для завтрака, обеда или ужина.Чтобы заточить ножи в мясорубке, нужно было перекрутить сухари.Советская мясорубка – настоящая легенда. Ею и сейчас активно пользуются во многих семьях, потому что она все так же исправно работает, несмотря на возраст – никакие электрические модели не сравнятся. Единственная проблема, с которой сталкивались хозяйки в СССР – ножи на мясорубке. Чем интенсивнее пользовались девайсом, тем быстрее они становились тупыми, а приобрести новые не было возможности.Отличным решением проблемы становились обычные сухари. Хозяйки несколько раз пропускали их через мясорубку и ножи хорошо затачивались. Вы смело можете использовать этот же лайфхак и еще долгое время наслаждаться работой верной помощницы.На заметку: А если мясорубка все-таки сломалась, но вам срочно нужно сделать фарш, воспользуйтесь еще одной советской хитростью – натрите замороженное мясо на обычной терке. Результат получится ничуть не хуже. Только перед тем, как приступать к приготовлению основы для котлет, дайте готовому фаршу немного времени, чтобы он приобрел комнатную температуру.Лучше использовать плотный носокВ Советском Союзе не было старых ненужных вещей. Как только очередной предмет переставал выполнять свою первоначальную функцию, его тут же адаптировали для решения каких-то других задач. Например, носки без пары хозяйки надевали на шланг пылесоса для того, чтобы найти и вытащить предмет из-под дивана, шкафа или любого другого труднодоступного места. Так найденная вещица не засасывалась внутрь пылесоса.Этот лайфхак и сейчас актуален, поэтому смело берите на заметку. А еще есть второй способ использования старого носка, полезный для владельцев вертикальных пылесосов, оснащенных конусными или цилиндрическими НЕРА-фильтрами. Эти детали быстро забиваются пылью, шерстью и плохо поддаются очистке. Чтобы продлить срок годности фильтра, наденьте на него обрезанный по высоте носок – в процессе уборки он примет весь удар на себя.Горчица отлично отстирывает пятна на вещах.Нельзя не заметить, что средства для стирки дорожают с каждым днем. А если вы покупаете не только порошок, но и отбеливатель, пятновыводитель, кондиционер для белья, все это влетает в копеечку. Рекомендуем сэкономить хотя бы на чем-то одном – например, использовать для стирки горчичный порошок.Если вы планируете стирать вещи вручную, разведите 100 граммов порошка в пяти литрах воды, замочите одежду на полчаса, а затем хорошо потрите пятна и прополощите в чистой воде. Именно так делали советские хозяйки. В случае с машинной стиркой нужно добавить 50 граммов порошка прямо в барабан стиральной машины и запустить подходящий режим.В каждую банку с сыпучими нужно положить по лавровому листу.В Советском Союзе невероятно ценили крупы – их старались покупать с запасом, чтобы на завтрак всегда была сытная и полезная каша. Однако если сыпучие слишком долго лежали в банках, в них заводились жучки. Чтобы не допустить появления вредителей, хозяйки клали в каждую емкость с крупой лавровый лист. Пряность отпугивала жучков своим запахом, и можно было не переживать о том, что продукт будет испорчен. Отличный лайфхак, который смело можно использовать и сейчас.Яичной скорлупой удобно чистить термос изнутриВ СССР особенно ценились термосы, поэтому каждый человек, у которого была такая вещь, старался тщательно ухаживать за ней и поддерживать в идеальном состоянии. Для этого в термос засыпали слегка измельченную яичную скорлупу, сверху наливали небольшое количество уксуса, закрывали его и хорошо встряхивали несколько раз. После этого термос оставляли на кухне на два-три часа, а по истечении времени промывали воды. От налета, следов чая и прочих загрязнений не оставалось даже воспоминания.