9 модных правил, навязанных стилистами, которые давно пора нарушить

Правило 1: Снимите с себя последний аксессуар перед тем, как будете выходить из дома

Обилие аксессуаров считалось безвкусицей. / Фото: lidacomplex.ru

Правило 2: Красный и розовый не сочетаются

Сочетание красного и розового было вульгарным. / Фото: superladies.ru

Правило 3: Нельзя сочетать темно-синий и черный

Вариант сочетания темно-синего и черного впервые появился в 2012 году. / Фото: nsfabrika.ru

Правило 4: Смешение нескольких принтов – это перебор

Разномастные принты в одежде могут создать эффект перебора

Правило 5: Спортивная обувь уместна только на тренировках

Ранее спортивная обувь использовалась только на пробежках и тренировках. / Фото: pomada.cc

Правило 6: В гардеробе каждой девушки должны быть юбка-карандаш, бежевый тренч и белая рубашка

Данные элементы являются предметами базового гардероба

Правило 7: Не носите платья с брюками

Платья с брюками нужно уметь правильно сочеать. / Фото: mylitta.ru

Правило 8: Красная помада подходит только для вечерних образов

Красная помада для вечернего образа. / Фото: wonderful-woman.ru

Правило 9: Девушки не могут носить мужскую одежду

Мужская одежда смотрится уместно, если правильно сочетать элементы гардероба. / Фото: westsharm.ru