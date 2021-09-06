9 модных правил, навязанных стилистами, которые давно пора нарушить

Как говорится, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Поэтому предлагаем разобраться, каким fashion-законам уже не нужно следовать, если вы хотите быть в тренде.
Правило 1: Снимите с себя последний аксессуар перед тем, как будете выходить из дома
Обилие аксессуаров считалось безвкусицей. / Фото: lidacomplex.ru
Еще несколько лет назад обилие украшений считалось моветоном. Но если вы взглянете на последние коллекции знаменитых дизайнеров, то поймете, что об этом правиле давно пора забыть. Chanel, Gucci, Balmain – все они используют огромное количество аксессуаров, создавая тот или иной образ. На моделях можно увидеть все, начиная от брошей, чокеров, и заканчивая шапками, огромными наплечными сумками. Поэтому стилисты советуют брать пример с американского дизайнера и коллекционера Айрис Апфель, которая на собственном примере демонстрирует, что «больше» синоним слова «лучше», если речь идет об аксессуарах.
Правило 2: Красный и розовый не сочетаются
Сочетание красного и розового было вульгарным. / Фото: superladies.ru
Сочетание красного и розового в мире моды давно является недопустимым. Большинство стилистов ранее считали этот микс слишком вульгарным и безвкусным. По их мнению, смешать эти два цвета в одном образе могли только те девушки, которые напрочь лишены чувства стиля. Однако, все течет, все меняется: сейчас сочетание красного и розового выглядит ярко, свежо и оригинально. Если правильно подобрать оттенки и грамотно соединить их в одном наряде, то вы обязательно привлечете к себе множество восхищенных взглядов.
Лишним тому подтверждением является шелковое платье от Valentino. Оно выполнено сразу в трех цветах: красном, розовом и марсала. Любой, кто увидит его, ни на секунду не усомнится, что это по-настоящему красиво, модно и стильно. Кроме того, яркие оттенки помогают поднять настроение даже когда за окном пасмурная или дождливая погода. Поэтому не ждите праздника, а создавайте его сами при помощи гармоничного сочетания красного и розового.
Правило 3: Нельзя сочетать темно-синий и черный
Вариант сочетания темно-синего и черного впервые появился в 2012 году. / Фото: nsfabrika.ru
Еще одно ошибочное утверждение. На самом деле, именно сочетание черного и темно-синего позволяет сделать образ элегантным и по-настоящему королевским. Эти цвета добавят нотку шика и лоска как в повседневный или деловой look, так и в вечерний.
Впервые данная комбинация появилась на подиумах благодаря таким Домам моды как Prada, Gucci и Prabal Gurung. Это событие произошло осенью 2012 года. Несмотря на то, что нововведенное цветовое сочетание вызвало много споров, светские львицы сразу же подхватили новую волну и стали одеваться именно в этих тонах.
Правило 4: Смешение нескольких принтов – это перебор
Разномастные принты в одежде могут создать эффект перебора
Возможно, когда-то это утверждение и было верным. Но сейчас вы вполне можете себе позволить объединить в одном образе несколько разномастных принтов. Самое главное, чтобы они выглядели целостно, как единый тренд. Преимуществ у такого модного приема много. Например, сочетание нескольких рисунков позволит превратить скучный повседневный образ в пример стильного аутфита в уличном стиле. Увидев себя в зеркале, у вас появится ощущение, что вы только что сошли с подиума.
Совет: Если у вас нет опыта в объединении различных принтов, попробуйте начать с более простых вариантов. Например, соединить белое платье в черную полоску с «цветочной» сумкой. Также можно попробовать «поиграться» с животными принтами.
Правило 5: Спортивная обувь уместна только на тренировках
Ранее спортивная обувь использовалась только на пробежках и тренировках. / Фото: pomada.cc
Если вы до сих пор надеваете кроссовки только на пробежку или в спортзал, то вам точно нужно ознакомиться с последними трендами, которые царят в fashion-мире последние несколько лет. Сейчас стильная спортивная обувь может кардинально изменить любой образ, сделав его по-настоящему модным и актуальным.
Например, кеды или сникерсы отлично будут сочетаться не только с традиционными джинсами, но и с пальто, макси платьем, кожаными узкими брюками и даже юбкой-карандашом. Не верите? Подпишитесь в Instagram на популярных блогеров Кристину Базан и Кьяру Ферраньи. На их страницах вы сможете найти множество привлекательных образов, которые включают в себя спортивную обувь.
Правило 6: В гардеробе каждой девушки должны быть юбка-карандаш, бежевый тренч и белая рубашка
Данные элементы являются предметами базового гардероба
Да, ранее эти вещи, на пару с джинсами и водолазками, считались основой базового гардероба, так как они гармонично сочетаются с любой одеждой. Однако сейчас стилисты советуют создавать «идеальный шкаф» из тех вещей, которые вам нравятся. Если вы не носите тренчи и не любите офисные юбки, какой смысл покупать их? Все равно они так и останутся висеть на вешалках. Лучше прислушайтесь к себе и определите ряд предметов гардероба, в которых вы чувствуете себя свободно, уютно и комфортно. Нравятся джинсы? Несколько пар разных цветов и фасонов точно вам пригодятся. Любите вязаные свитера? Обратите внимание на модели оверсайз, они сейчас в моде. Ищите идеальный вечерний наряд? Маленькое черное платье в стиле Коко Шанель – то, что вам нужно.
Поймите, не существует гардероба, который идеально подходил бы каждой девушке. Поэтому носите только ту одежду, которую хотите, но старайтесь, чтобы ваши образы были не только удобными, но и стильными.
Правило 7: Не носите платья с брюками
Платья с брюками нужно уметь правильно сочеать. / Фото: mylitta.ru
Касательно этого пункта до сих пор возникает множество споров. Одни говорят, что носить платье вместе с брюками или джинсами – это безвкусно, а другие придерживаются мнения, что такие сочетания имеют право на жизнь. Что касается стилистов, то они утверждают, что подобные элементы гардероба способны создать особенный и свежий образ, именно благодаря возникающему контрасту. Попробуйте надеть джинсы скинни вместе с мини-платьем или леггинсы вместе с платьем в пол. Результат вас приятно удивит.
Правило 8: Красная помада подходит только для вечерних образов
Красная помада для вечернего образа. / Фото: wonderful-woman.ru
Еще несколько лет назад красная или просто яркая помада считалась исключительно «вечерним» элементом. А вот днем визажисты советовали красить губы нюдовыми оттенками, например, нежно-розовым или коричневым. Сейчас это правило вполне можно нарушить, ведь именно яркий акцент на губах способен добавить изюминку в повседневных образ или выделить вас из толпы. Красный, алый, фиолетовый, оранжевый – любой из этих цветов будет уместным, если речь идет об утреннем или дневном луке. Однако не забывайте следовать одному негласному закону – если вы выбрали яркие губы, то нельзя слишком сильно подводить глаза. По информации Novate.ru, тушь и аккуратные стрелки – это максимум, что вы можете себе позволить. Что касается остального макияжа, то он должен быть максимально естественным.
Правило 9: Девушки не могут носить мужскую одежду
Мужская одежда смотрится уместно, если правильно сочетать элементы гардероба. / Фото: westsharm.ru
Если вы до сих пор не стащили из шкафа своего парня понравившуюся вам вещь, предлагаем сделать это немедленно. Мужская мода – это красиво, стильно, а самое главное – удобно, поэтому грех не воспользоваться предметами гардероба своего возлюбленного. При грамотном сочетании с другой одеждой, никто и не заметит, что раньше этот свитер или рубашку носил ваш парень. Поэтому смело посещайте мужские бутики и подбирайте вещи, которые придутся вам по вкусу.
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