Астронавт NASA рассказал, какие минусы у полетов в космос и каково это — увидеть атмосферу сверху

Астронавт Дон Томас, которому нынче исполнилось 63 года, за свою карьеру в NASA участвовал 4 раза в полетах в космос. О том, что он хочет быть именно астронавтом, Дон понял еще в детстве, и всю свою жизнь следовал своей мечте. И вот недавно он поделился, каково же это — лететь в космос и находиться вдали от Земли.
Дональд Томас / Donald Thomas.
«На самом деле, ничто не может подготовить тебя к тому, как выглядит Земля из космоса. Первое, что поразило меня, было то, какая же на самом деле тонкая наша атмосфера, — рассказывает Дон Томас (Don Thomas). Это не всеобъемлющее красивое голубое небо, к которому мы привыкли, это тоненький слой, не толще бумаги. А чернота космоса, она темнее, чем вы даже можете себе представить. Не было ни одного астронавта, который бы, захваченный волной чувств, не расплющивал свой нос о стекло, рассматривая мир в иллюминатор космического корабля».
Дон проводит опыты в космосе.
Дон рассказывает, что решил стать астронавтом в шестилетнем возрасте. Именно тогда в мае 1961 года Америка впервые отправила своего человека в космос, и тогда все школьники с волнением следили за происходящим по черно-белым телевизорам. А для Дона это было еще и решающим моментом. Он твердо решил, что однажды точно так же отправится на корабле ввысь.
Сейчас Дон уже не является астронавтом и не работает в НАСА.
На самом деле, как рассказывает Дон, попасть в программу подготовки в астронавты довольно непросто — конкуренция очень большая. Вакансии появляются только раз в пару лет, и претендентов всегда сотни, а то и тысячи. Но выбирают буквально несколько человек, и если ты попал в это число — ты неимоверный счастливчик. «Минимальным условием для условий зачисления должно быть образование по физике. Я, помимо этого, получил еще магистерскую и докторскую степень как инженер, но и этого оказалось недостаточно. Мне отказывали трижды».
Сейчас Дональд Томас работает в университете Таусон и является пилотом.
Дона наконец-то взяли в астронавты только с четвертой его попытки — к тому моменту к своему образованию Дон еще получил лицензию пилота, научился прыгать с парашютом и получил работу в NASA на другую должность. К тому моменту ему было уже 33 года. Его работа на тот день также была связана с полетами на марс — он подготавливал оборудование для астронавтов. И однажды утром его позвали к телефону и на том конце трубки его поздравили — его выбрали претендентом в астронавты и через два года он сможет отправиться в космос. «Я повесил трубку и мне хотелось кричать. А у меня впереди было еще семь часов моей работы», — смеется Дон.
Большую часть своего времени Дон Томас сейчас работает с детьми, желающими стать астронавтами.
Первая миссия, в которой участвовал Дон, продлилась всего 15 дней, а подготовка к ней длилась 4 года. «Они хотели, чтобы мы еще на земле испытали все возможные сценарии, чтобы не было никаких сюрпризов в космосе». В миссии всегда есть бывшие военные, ответственные за взлет и посадку, есть врачи, сам Дон был ответственным за научные эксперименты в космосе, но при всем при этом каждый из участников миссии должен обладать достаточными знаниями, чтобы заменить друг друга. «В принципе, я мог бы посадить шаттл. Может быть, не очень хорошо, но это уже другой вопрос».
Перед первой миссией.
Несмотря на наличие основ медицинского образования у всех участников миссии, одним из приоритетных моментов накануне полета является здоровье астронавтов. Накануне полета все астронавты живут в карантине. Каждый человек, с которым им приходится взаимодействовать, проходит полное медицинское обследование. Никому не хочется оказаться в космосе больным — там и без того приходится нелегко. «Примерно каждый третий астронавт страдает от космической болезни, их рвет так, что кишки вылазят, от любого движения. Ну а вы можете себе представить, что происходит со рвотой в невесомости... ничего приятного».
Одна из миссий, в которой участвовал Дон. 8 июля 1994 года.
По прилету на Землю.
Синдром космической адаптации, или космическая болезнь, и правда нередкое явление среди астронавтов. Даже несмотря на тщательную подготовку, в реальных условиях участники миссии часто чувствуют себя очень плохо, и это состояние может длиться вплоть до недели.
Ты делаешь отличную работу! От семьи Томасов.
«День моего первого путешествия в космос был лучшим днем в моей жизни. Я почувствовал толчок, затем будто кто-то обнял меня, и я кричал во всю силу, будто на американских горках. Я знал, что никто не услышит меня, даже другие астронавты, с которыми я летел. Конечно, был страх, но это было 10% нервов и 90% предвкушения. Чего не скажешь о моей жене. Она сказала, что день первого запуска был самым ужасным днем в ее жизни».
Команда All-Ohio, Дон Томас справа.
Дон вспоминает, что видеть 16 рассветов за сутки было очень необычным опытом. Или увить «падающую звезду» с другой стороны — как метеорит сгорает в атмосфере. Дон признался, что всё равно загадал желание — на всякий случай.
Восход, вид с орбиты.
Discovery перед стартом.
Заданием Дона было проводить эксперименты и записывать результаты. Он исследовал поведение различных жидкостей и огня в невесомости, а также поведение мелких зверей — их астронавты взяли с собой. В свободное время астронавты играли в магнитные шахматы, «человеческий пинг-понг» — «один человек сворачивался клубком и мы толкали его друг другу по воздуху». Раз в день Дон получал короткое сообщение от своей жены, и один раз за все время миссии ему позволили поговорить с ней по телефону.
Привет Кай! Папочка скучает по тебе и шлет свою любовь из космоса с борта Дисковери. Я скоро буду дома!
«Когда я приземлился обратно на землю, я первым делом обнял свою жену, а потом сразу же заказал пиццу пеперони — еда в космосе безвкусная, и к концу моего там пребывания я уже не мог дождаться, когда же я съем что-нибудь по-настоящему хорошее».
Отдыхая в невесомости.
Белая комната - приготовление перед стартом.
«Одним из минусов такого опыта является то, что теперь летать на самолете мне кажется ужасно медленно и скучно. Меня возмущает, что из Америки в Европу надо лететь 9 часов, да это же можно сделать за 15 минут! А еще это навсегда рушит очарование фильмов про космос. Особенно меня раздражает „Гравитация“. Уже в первой сцене мне хотелось кричать „Да не так всё на самом деле!“»
Дональд Томас / Donald Thomas.
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