Астронавт NASA рассказал, какие минусы у полетов в космос и каково это — увидеть атмосферу сверху

Дональд Томас / Donald Thomas.

Дон проводит опыты в космосе.

Сейчас Дон уже не является астронавтом и не работает в НАСА.

Сейчас Дональд Томас работает в университете Таусон и является пилотом.

Большую часть своего времени Дон Томас сейчас работает с детьми, желающими стать астронавтами.

Перед первой миссией.

Одна из миссий, в которой участвовал Дон. 8 июля 1994 года.

По прилету на Землю.

Ты делаешь отличную работу! От семьи Томасов.

Команда All-Ohio, Дон Томас справа.

Восход, вид с орбиты.

Discovery перед стартом.

Привет Кай! Папочка скучает по тебе и шлет свою любовь из космоса с борта Дисковери. Я скоро буду дома!

Отдыхая в невесомости.

Белая комната - приготовление перед стартом.

Дональд Томас / Donald Thomas.