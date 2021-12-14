С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...

Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочек


Очаровательные миниатюры о жизни девочек от Салли Никстон

Очаровательные миниатюры о жизни девочек от Салли Никстон

Что делают девочки, когда их никто не видит? Читают книги в уютном кресле, натянув любимые лосины, устраивают домашние вечеринки с пиццей и вином за просмотром слезливых мелодрам… Об этих нехитрых занятиях - серия рисунков иллюстратора Салли Никстон. В апреле 2015 года она решилась на челлендж-365, пообещав ежедневно находить время и вдохновение для одной миниатюры. Результат превзошел все ожидания!


Зимний вечер

Зимний вечер

Салли Никсон (Sally Nixon) - художница из Арканзаса (штат США) решила искать вдохновение в собственной жизни. Она рассказывала зрителям о том, как проходили ее дни, и незамысловатые сюжеты пришлись по душе ей самой и поклонникам ее творчества. Салли признается, ей хотелось показать настоящих женщин, девушек и девочек, а не то, какими они пытаются быть на селфи в Инстраграме, в Снепчате или в других социальных сетях. Естественность - вот что прельщает художницу.
В душе

В душе

 
День, когда можно не вставать с кровати

День, когда можно не вставать с кровати

На рисунках Салли - девушки, которые принимают душ, завтракают в постели, разгуливают по квартире в неглиже, смотрят телевизор, словом, это обычные люди, такие, как мы с вами. Но в то же время - это та сторона женской натуры, которую редко кто-то видит, ведь так расслабиться можно разве что наедине с собой.

Что надеть?

Что надеть?

 
Ужин на двоих

Ужин на двоих

 
Вечер с книгой

Вечер с книгой

"У них не идеальная фигура, они не ведут себя подчеркнуто правильно, и именно поэтому зрители им доверяют, - поясняет Салли идею своего проекта. - Я воссоздаю будничные сценки и места, такие, как ванные комнаты, рестораны, спальни… Моя цель - превратить обыденное в особенное".
Уединение

Уединение

 
Душевная компания

Душевная компания

 
За книгами

За книгами

 
Усталость

Усталость

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочек

И не забудьте:
Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочекПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх