7 древнейших сооружений на планете, которые дошли до наших дней


7 древнейших сооружений на планете, которые дошли до наших дней

Архитектурные сооружения издавна были одним из основных занятий в истории человечества. Часто они не только используются по назначению, но и становятся символом какого-то человека, государства или целой эпохи. И многие из этих зданий, даже если они были построены столетия назад, по сей день стоят, оставаясь примерами выдающихся достижений инженерного гения и архитектуры.
Вашему вниманию 7 древнейших сооружений на планете, которые дошли до наших дней.

1. Бугонский некрополь (Франция)


Одно из старейших зданий Европы. /Фото: mediasole.ru

Одно из старейших зданий Европы. /Фото: mediasole.ru

 

Бугонский некрополь, также известный как Некрополь Бугона, представляет собой группу из пяти курганов и является местом захоронения, возведённая в 4800 г. до нашей эры на территории современной Франции. После периода долгого упадка и забвения комплекс был заново открыт в 1840 году, фактически сразу став источником живого интереса археологов и антропологов. На сегодняшний день они продолжают активно изучаться - в частности, курганы были названы в алфавитном порядке в целях идентификации. Кроме того, для сохранения этого древнего памятника, сам участок, а также прилегающие земли были приобретены французскими властями и тщательно изучаются.

2. Ла-Хуг-Би (Великобритания)


Здание, старше которого нет в Англии. /Фото: account.travel

Здание, старше которого нет в Англии. /Фото: account.travel


 

Ла-Хуг-Би является курганом и старейшим рукотворным сооружением в государстве, а также одним из древнейших зданий на планете. Он был построен примерно 6 тысяч лет назад на территории современного английского Джерси в качестве коридорной гробницы с коридором, длина которого составляла 20 метров, а сверху насыпан курган высотой 12 метров.
Сегодня на месте Ла-Хуг-Би расположены средневековая часовня, возведённая неподалеку от древнего кургана, а также сторожевой пост и бункер, построенные в годы Второй мировой войны. Кроме того, для туристов и посетителей открыли музей.

3. Таршиенский храмовый комплекс (Мальта)


Мальтийский древний комплекс. /Фото: womanadvice.ru

Мальтийский древний комплекс. /Фото: womanadvice.ru

 

Таршиенский храмовый комплекс представляет собой участок из трёх различных, но связанных между собой храмов. Он находится на Мальте и является одним из древнейших и наиболее сохранившихся храмов в стране. На мировом уровне его также заметили, объявив объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1980 году. Получение этого статуса стало началом поддержки объекта: были проведены масштабные работы по консервации и реставрации комплекса. Отдельные вырезанные каменные плиты были перевезены в музей, чтобы их получше сохранить и заменить на обычные плиты. Согласно выводам историков, эти храмы были построены приблизительно в 3100 году до нашей эры.

4. Пирамида Джосера (Египет)


Древнейшая пирамида в мире. /Фото: puteshestvovat.com

Древнейшая пирамида в мире. /Фото: puteshestvovat.com


 

Это каменное сооружения является самым старым в своём роде из тех, которые находятся в Египте, а также одним из старейших на планете. Расположена пирамида в Саккаре и, как считается, была построен около 2700 года до нашей эры в качестве захоронения фараона Джосера его вазиром Имхотепом. Первоначальная конструкция была значительно больше той, которая сохранилась в наши дни. Как отмечают археологи, его внешний вид был выполнен из полированного известняка и имел основание 109 на 125 метров.

5. Египетские пирамиды Гизы (Египет)


Самые известные пирамиды в истории. /Фото: planetofhotels.com

Самые известные пирамиды в истории. /Фото: planetofhotels.com

 

Пожалуй, трудно найти более известный памятник на планете, чем пирамиды Гизы в Египте. Комплекс, в частности, знаменит своей пирамидой Хеопса, построенной в честь фараона с аналогичным именем. Строительство этого здания заняло более десятка лет и, по утверждению археологов, было закончено в 2560 году до нашей эры. Первоначально пирамида располагалась на высоте более 480 футов и оставалась высочайшим сооружением в мире в течение 3800 лет после ее строительства.

6. Минойский дворец в Кноссе (Греция)


Одна из старейших построек в Греции. /Фото: grekomania.ru

Одна из старейших построек в Греции. /Фото: grekomania.ru

 

Минойский дворец является одним из старейших зданий на европейском континенте и был построен ещё в минойскую эпоху. Вот только точная дата его строительства доподлинно неизвестна. В истории он вновь всплыл после своего открытия в результате раскопок только в двадцатом столетия, после чего его восстановили и сохранены. Предполагается, что древнегреческий город-государство, на территории которого и был построен дворец, претерпел множество бедствий, что заставило местных жителей покинуть полис приблизительно в период между 1380 и 1100 годами до нашей эры.

7. Парфенон (Греция)


Архитектурный символ Греции. /Фото: architectureguru.ru

Архитектурный символ Греции. /Фото: architectureguru.ru

 

Это сооружение, по праву считающееся символом Афин, было возведено древними греками в честь их покровительницы богини-Афины. Парфенон является одним из старейших зданий на планете и знаменито своим беломраморным фасадом и высокими колоннами с богатыми украшениями. Строительство греческого храма было начать в 447 году до нашей эры и завершено через пятнадцать лет. На сегодняшний день он является одним из самых красивых объектов всемирного наследия в мире и активно изучается историками, а также восстанавливается и реставрируется с целью его сохранения.

источник

