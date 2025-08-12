7 древнейших сооружений на планете, которые дошли до наших дней

Архитектурные сооружения издавна были одним из основных занятий в истории человечества. Часто они не только используются по назначению, но и становятся символом какого-то человека, государства или целой эпохи. И многие из этих зданий, даже если они были построены столетия назад, по сей день стоят, оставаясь примерами выдающихся достижений инженерного гения и архитектуры.
1. Бугонский некрополь (Франция)
Одно из старейших зданий Европы. /Фото: mediasole.ru
Бугонский некрополь, также известный как Некрополь Бугона, представляет собой группу из пяти курганов и является местом захоронения, возведённая в 4800 г. до нашей эры на территории современной Франции. После периода долгого упадка и забвения комплекс был заново открыт в 1840 году, фактически сразу став источником живого интереса археологов и антропологов. На сегодняшний день они продолжают активно изучаться - в частности, курганы были названы в алфавитном порядке в целях идентификации. Кроме того, для сохранения этого древнего памятника, сам участок, а также прилегающие земли были приобретены французскими властями и тщательно изучаются.
2. Ла-Хуг-Би (Великобритания)
Здание, старше которого нет в Англии. /Фото: account.travel
Ла-Хуг-Би является курганом и старейшим рукотворным сооружением в государстве, а также одним из древнейших зданий на планете. Он был построен примерно 6 тысяч лет назад на территории современного английского Джерси в качестве коридорной гробницы с коридором, длина которого составляла 20 метров, а сверху насыпан курган высотой 12 метров.Би расположены средневековая часовня, возведённая неподалеку от древнего кургана, а также сторожевой пост и бункер, построенные в годы Второй мировой войны. Кроме того, для туристов и посетителей открыли музей.
3. Таршиенский храмовый комплекс (Мальта)
Мальтийский древний комплекс. /Фото: womanadvice.ru
Таршиенский храмовый комплекс представляет собой участок из трёх различных, но связанных между собой храмов. Он находится на Мальте и является одним из древнейших и наиболее сохранившихся храмов в стране. На мировом уровне его также заметили, объявив объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1980 году. Получение этого статуса стало началом поддержки объекта: были проведены масштабные работы по консервации и реставрации комплекса. Отдельные вырезанные каменные плиты были перевезены в музей, чтобы их получше сохранить и заменить на обычные плиты. Согласно выводам историков, эти храмы были построены приблизительно в 3100 году до нашей эры.
4. Пирамида Джосера (Египет)
Древнейшая пирамида в мире. /Фото: puteshestvovat.com
Это каменное сооружения является самым старым в своём роде из тех, которые находятся в Египте, а также одним из старейших на планете. Расположена пирамида в Саккаре и, как считается, была построен около 2700 года до нашей эры в качестве захоронения фараона Джосера его вазиром Имхотепом. Первоначальная конструкция была значительно больше той, которая сохранилась в наши дни. Как отмечают археологи, его внешний вид был выполнен из полированного известняка и имел основание 109 на 125 метров.
5. Египетские пирамиды Гизы (Египет)
Самые известные пирамиды в истории. /Фото: planetofhotels.com
Пожалуй, трудно найти более известный памятник на планете, чем пирамиды Гизы в Египте. Комплекс, в частности, знаменит своей пирамидой Хеопса, построенной в честь фараона с аналогичным именем. Строительство этого здания заняло более десятка лет и, по утверждению археологов, было закончено в 2560 году до нашей эры. Первоначально пирамида располагалась на высоте более 480 футов и оставалась высочайшим сооружением в мире в течение 3800 лет после ее строительства.
6. Минойский дворец в Кноссе (Греция)
Одна из старейших построек в Греции. /Фото: grekomania.ru
Минойский дворец является одним из старейших зданий на европейском континенте и был построен ещё в минойскую эпоху. Вот только точная дата его строительства доподлинно неизвестна. В истории он вновь всплыл после своего открытия в результате раскопок только в двадцатом столетия, после чего его восстановили и сохранены. Предполагается, что древнегреческий город-государство, на территории которого и был построен дворец, претерпел множество бедствий, что заставило местных жителей покинуть полис приблизительно в период между 1380 и 1100 годами до нашей эры.
7. Парфенон (Греция)
Архитектурный символ Греции. /Фото: architectureguru.ru
Это сооружение, по праву считающееся символом Афин, было возведено древними греками в честь их покровительницы богини-Афины. Парфенон является одним из старейших зданий на планете и знаменито своим беломраморным фасадом и высокими колоннами с богатыми украшениями. Строительство греческого храма было начать в 447 году до нашей эры и завершено через пятнадцать лет. На сегодняшний день он является одним из самых красивых объектов всемирного наследия в мире и активно изучается историками, а также восстанавливается и реставрируется с целью его сохранения.
