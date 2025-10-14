10 скрытых источников пыли, из-за которых дома грязно

Только протрешь тряпкой, как пыль заново появляется

1. Почистите матрас

Hужно регулярно пылесосить и мыть матрас, а каждые три-пять месяцев отправляйте его в химчистку / Фото: клининг-уборка.kiev.ua

2. Уберите в ящиках под диваном или кроватью

Чем больше в ящиках пространства, тем проще поддерживать в них чистоту / Фото: royal.ua

3. Выбирайте сатиновое белье

На хлопке сильно оседает пыль, поэтому обратите внимание на сатиновое постельное белье / Фото: images.ua.prom.st

4. Используйте сушилку

В результате вещи получаются сухими, мягкими, приятно пахнут и попадают в шкаф без пыли / Фото: tehnik.od.ua

5. Проветривайте комнаты дозированно

Проветривать помещения можно и нужно, но только минут 15-20 / Фото:severdv.ru

6. Пылесосьте мебель и шторы

Чтобы было проще, специально для штор, занавесок и обивки приобретите ручной пылесос / Фото: s1.kaercher-media.com

7. Почаще чистите коврик у двери

На входном коврике скапливается такое количество грязи и пыли, что его нужно пылесосить каждый день / Фото: sklep.charternavigator.pl

8. Сразу протирайте уличную обувь

Cразу после разувания протирайте обувь влажной салфеткой / Фото: waysi.ru

9. Храните несезонную одежду в вакуумных пакетах

Во-первых, так вы уложите вещи компактнее, а во-вторых, пыли будет собираться намного меньше / Фото: a.allegroimg.com

10. Чаще вычесывайте домашних животных

Выход прост: почаще вычесывайте любимца не только в период линьки и регулярно купайте. / Фото: s-trojmiasto.pl