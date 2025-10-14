10 скрытых источников пыли, из-за которых дома грязно

Только протрешь тряпкой, как пыль заново появляется
Надоедливая пыль оседает на всех поверхностях. Только протрешь тряпкой, как она заново появляется. А находиться в запыленном помещении не только неприятно, но и вредно для здоровья. При этом регулярные проветривания, хлопковое белье и тряпочки, увы, не работают.
1. Почистите матрас
Hужно регулярно пылесосить и мыть матрас, а каждые три-пять месяцев отправляйте его в химчистку / Фото: клининг-уборка.kiev.ua
Казалось бы, каким образом количество пыли в доме зависит от матраса? Однако в нем скапливается много микроорганизмов, в том числе и пылевые клещи. Получается, во время сна мы дышим пылью. Чтобы этого не происходило, нужно регулярно пылесосить и мыть матрас, а каждые три-пять месяцев отправляйте его в химчистку.
2. Уберите в ящиках под диваном или кроватью
Чем больше в ящиках пространства, тем проще поддерживать в них чистоту / Фото: royal.ua
Там мы обычно храним постельное белье или другие текстильные изделия. Пыль проникает даже в закрытые ящики, поэтому обязательно поддерживайте порядок. Периодически «проветривайте» залежавшееся белье, а лишний текстиль лучше отдать кому-то или выбросить. Чем больше в ящиках пространства, тем проще поддерживать в них чистоту. Соответственно, и пыли в доме станет меньше.
3. Выбирайте сатиновое белье
На хлопке сильно оседает пыль, поэтому обратите внимание на сатиновое постельное белье / Фото: images.ua.prom.st
Постельное белье из натуральных материалов дышит, пропускает влагу и обеспечивает комфортный сон. Однако на том же хлопке сильно оседает пыль.
4. Используйте сушилку
В результате вещи получаются сухими, мягкими, приятно пахнут и попадают в шкаф без пыли / Фото: tehnik.od.ua
Сушильная машинка - верная помощница для борьбы с пылью. В процессе работы она собирает всю ворсовую пыль с одежды в отдельный фильтр. В результате вещи получаются сухими, мягкими, приятно пахнут и попадают в шкаф без пыли. Чего не скажешь о традиционной сушке одежды. На вещах моментально оседает пыль, которая попадает в шкаф, а после и на нас.
5. Проветривайте комнаты дозированно
Проветривать помещения можно и нужно, но только минут 15-20 / Фото:severdv.ru
Проветривать помещения можно и нужно, но только минут 15-20. За это время воздух освежится, а ненавистная пыль не успеет осесть на всех поверхностях. Если держать окна открытыми постоянно, с улицы залетит намного больше пыли и грязи, чем свежего воздуха.
6. Пылесосьте мебель и шторы
Чтобы было проще, специально для штор, занавесок и обивки приобретите ручной пылесос / Фото: s1.kaercher-media.com
Пыль скапливается не только на коврах и полу, но и на шторах, занавесках, мягкой мебели. Именно поэтому стоит регулярно пылесосить все перечисленные предметы. Чтобы было проще, специально для штор, занавесок и обивки приобретите ручной пылесос.
7. Почаще чистите коврик у двери
На входном коврике скапливается такое количество грязи и пыли, что его нужно пылесосить каждый день / Фото: sklep.charternavigator.pl
На входном коврике скапливается такое количество грязи и пыли, что его нужно пылесосить каждый день. Периодически заменяйте его на другой, чтобы хорошенько вымыть «отслуживший». Если пренебрегать регулярной уборкой, вся грязь и пыль будут распространяться по дому.
8. Сразу протирайте уличную обувь
Cразу после разувания протирайте обувь влажной салфеткой / Фото: waysi.ru
Чаще всего пыль попадает с улицы благодаря обуви. Она оседает на коврике в прихожей, а затем постепенно разносится по всему дому. Чтобы этого не происходило, сразу после разувания протирайте обувь влажной салфеткой.
9. Храните несезонную одежду в вакуумных пакетах
Во-первых, так вы уложите вещи компактнее, а во-вторых, пыли будет собираться намного меньше / Фото: a.allegroimg.com
Пыль проникает даже в закрытые шкафы, которыми пользуются крайне редко. Ситуацию помогут исправить вакуумные пакеты. Складывайте в них одежду не по сезону, а затем кладите в шкаф. Во-первых, так вы уложите вещи компактнее, а во-вторых, пыли будет собираться намного меньше.
10. Чаще вычесывайте домашних животных
Выход прост: почаще вычесывайте любимца не только в период линьки и регулярно купайте. / Фото: s-trojmiasto.pl
Пыль может скапливаться даже в шерсти вашего питомца. Особенно она любит обладателей густой и длинной «шевелюры». Выход прост: почаще вычесывайте любимца не только в период линьки и регулярно купайте.
