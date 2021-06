Потрясающие подземные храмы, расположенные в разных уголках мира

Когда мы задумываемся о местах богослужения и поклонения культу, мы обычно представляем себе грациозные здания, спроектированные таким образом, чтобы они наполнялись Божьим светом. Но не все следуют подобному дизайну.



В древнем мире было принято спускаться под землю, чтобы приблизиться к своим богам. Даже сегодня по всему миру существуют религиозные комплексы, где можно молиться до тех пор, пока у вас не разовьётся клаустрофобия.



10. Высеченные из камня церкви, Эфиопия

9. Пещеры Могао (Mogao Caves), Китай

8. Гипогей Хал-Сафлиени (Hal Saflieni Hypogeum), Мальта

7. Митреум (Mithraeum), Италия

6. Пещерный храм в Шинка Веке (Sinca Veche Temple Cave), Румыния

5. Соляная часовня Святой Кинги (St. Kinga Salt Church), Польша

4. Соляной собор Сипакиры (Zipaquira Salt Cathedral), Колумбия

3. Храм Даманхура (Temple Of Damanhur), Италия

2. Пещеры Бату (Batu Caves), Малайзия

1. Пещеры неандертальцев, Франция

Самый обычный и простой способ построить здание — это складывать компоненты до тех пор, пока вы не получите сооружение, которое вам необходимо. Другой способ — это начать с коренной породы и отсечь от неё всё лишнее, пока не появится здание. Именно это и решили сделать создатели каменных церквей в Лалибэле (Lalibela), Эфиопия. Каждая из этих церквей представляет собой единое сооружение, высеченное в скале.В Лалибэле есть 11 монолитных церквей, строительство которых было начато в XII веке царём Лалибэлы. Мусульманские завоеватели на Ближнем Востоке сделали опасным паломничество на Святую Землю для эфиопских христиан. Поэтому в Лалибэле было решено построить свой собственный Иерусалим. В одной из церквей можно найти точные копии гробницы Адама, гробницы Иисуса, а также места рождения Христа.Согласно легенде , в течение дня на строительстве работали тысячи рабочих, а по ночам их дело продолжали ангелы.Церкви Лалибэлы до сих пор используются для богослужения, но кроме этого также являются частью программы, призванной увеличить туристический поток в Эфиопию.Оазис Дуньхуан (Dunhuang oasis) в Китае когда-то был главной остановкой на Великом шёлковом пути, сухопутном торговом пути между Европой и Китаем. С течением веков вырос город, а там, где есть города, строятся и храмы. Буддисты Дуньхуана, представители самой ранней буддийской общины в Китае, высекли свои храмы в близлежащих пещерах Могао.В Могао 492 богато украшенных пещеры, строительство которых было начато в IV веке. Их стены ярко раскрашены как религиозными, так и светскими сюжетами, причём это сделано в самых различных стилях, отдавая дань смешению народов, которые встречаются на Великом шёлковом пути. Стены «Пещеры тысячи Будд» полностью декорированы миниатюрной резьбой с изображениями Будды. Помимо буддийского искусства, здесь также было найдено влияние еврейского, христианского и манихейского.В 1900 году в пещере, бывшей недоступной для человека на протяжении более 900 лет, было обнаружено огромное количество древних рукописей. Одна из этих рукописей оказалась самой старой печатной книгой из всех, когда-либо обнаруженных.Представьте, что вы решили построить подземное кладбище. Вы хотите, чтобы оно осталось на века, поэтому оно должно быть высечено в скале. Даже сегодня, с помощью современных инструментов, строительство подобного сооружения было бы грандиозным предприятием. Строители Гипогея Хал-Сафлиени сделали это в 4000 году до н.э., так что единственными инструментами у них были камень, обсидиан и оленьи рога, чтобы вырезать по камню.Многоуровневый комплекс, гипогей, кажется, смоделирован по образцу того рода храмов, которые можно было найти под землёй. Сооружение имело поддельные окна и двери, вырезаны по всему периметру. Поразительно, но крыша была высечена таким образом, чтобы имитировать деревянную крышу храма, которая с течением времени была бы для нас потеряна. Мёртвые тела, похоже, оставляли в каменных углублениях, чтобы они сгнивали до костей, и только затем их хоронили в общем могильнике.Римское язычество было в высшей степени открыто, позволяя поклоняться новым и разнообразным богам. В I веке римские воины, кажется, стали поклоняться культу Митры, восточного божества. О теологии и религиозной практике последователей Митры известно очень мало, но то, что сохранилось — это их подземные храмы, известные как митреумы.Митреум, расположенный под Большим цирком (Circus Maximus), самым обширным ипподромом Древнего Рима, является одним из наиболее хорошо сохранившихся в Риме. Одну из стен храма украшает фреска, изображающая Митру, убивающего быка. Похожие изображения можно найти на многих римских артефактах. Это говорит о том, что культ Митры мог включать в себя ритуальное жертвоприношение быка — тавроктонию.Этот подземный комплекс в Шинка Веке известен под несколькими названиями: «Пещерный храм», «Монастырь» и «Храм Судьбы». Несмотря на то, что на этом месте ведутся исследования, никто точно не знает ни возраст этого сооружения, ни кто его построил, ни его предназначение. Существует девять отдельных комнат, две из которых используются в качестве часовен, однако на их стенах изображены нехристианские символы — звезда Давида и знак Инь-Ян.Исследование следов, оставленных инструментами, которые использовались во время его строительства, дало учёным какую-то информацию. Их изучение на атомном уровне свидетельствует о том, что храм был высечен в скале во II веке, хотя его первоначальное предназначение до сих пор является поводом для размышлений.Разработка месторождения всегда была грязным и опасным занятием. В XIII веке шахтёрам требовалась вся помощь, которую они могли получить — неудивительно, что многие из них обращались за помощью в своих молитвах. На соляной шахте в Величке (Wieliczka), Польша, шахтёры высекали в глыбах соли храмы и часовни. Каменная соль, по крайней мере, имеет некоторое преимущество — это мягкая порода.Точно неизвестно, сколько подобных мест богослужения существовало когда-то в соляной шахте, поскольку они обычно подлежали сносу, как только их запасы иссякали. Но теперь здесь можно увидеть впечатляющую часовню Святой Кинги. Согласно легенде, святая, будучи в Венгрии, уронила своё обручальное кольцо. Когда она приехала вместе со своим мужем в Польшу, у неё было предчувствие, и она приказала выкопать колодец. Вместо воды в колодце обнаружили соль. А в середине колодца, в глыбе каменной соли, было обронённое ею кольцо. Место, где это, якобы, произошло, называется Величка, где теперь расположена подземная часовня в её честь.Шахты в Сипакире разрабатывались, начиная с V века до нашей эры. Хотя собор, высеченный здесь из соли, является гораздо более современным. Небольшие часовни существовали здесь по тем же причинам, что и в Величке, но в 1990-х годах они были отремонтированы и расширены.Теперь посетители шахты могут спуститься под землю на глубину 152 метра и увидеть собор, а также шахтёров, которые добывают соль до сих пор. Здесь есть 14 часовен с соляными статуями внутри, резьбой и стенами, освещёнными светодиодами, которые наполняют соль светом. Это место является действующей церковью, но называется собором, главным образом, для привлечения туристов.Даманхур — это экопоселение, расположенное в предгорьях Альп. Подобные места находятся по всему миру. То, чего не хватает большинству других общин — это «Храм человечества». У основателя Даманхура, Уберто Айрауди (Oberto Airaudi), стали появляться видения ещё в детстве. Ему виделись храмы. Когда Уберто вырос, он стал искать место, чтобы эти видения воплотить в реальность. Привлекая всё больше единомышленников, разделявших его цели, в 1978 году он начал строительство подземных храмов.Не имея разрешения на строительство, они хранили существование своих храмов в секрете, пока в 1990-х годах власти не обнаружили их, и работы были приостановлены. С тех пор власти отступили, и строительство продолжилось. В настоящее время в храме есть Зал зеркал (Hall of Mirrors), Зал металла (Hall of Metal), Залы сфер (Halls of Spheres) и другие помещения, используемые для медитации Чтобы добраться до подземных храмов Бату, паломники сначала должны подняться по 272 ступенькам. Пещерный собор, расположенный на самой вершине горы, имеет арочную крышу высотой 30 метров. Под этим куполом можно обнаружить различные индуистские святыни.Во время индуистского праздника Тайпусам (Thaipusam) паломники в честь бога войны Муругана (Murugan) проходят путь от храма в Куала-Лумпуре до пещер Бату. Они несут подношения на специальных платформах под названием «кавади» (Kavadis) на своих плечах. Наиболее впечатляющим является умерщвление, прокалывание щёк, носа или ушей. Другие прокалывают свою кожу крючками. Когда они добираются до вершины, священники благословляют паломников, опрыскивая их святым пеплом. После этого они могут войти в богато украшенные пещеры.175.000 лет назад кто-то зашёл в пещеру во Франции и отважился уйти в темноту, углубившись на 300 метров от входа. Здесь они разрушили природные скальные образования, сталактиты и сталагмиты, соорудив из них круг. 400 из них были выбиты одинаковой длины. Кто бы это ни сделал, это было безрассудно смело. Кем бы он ни был, это был не человек.Возраст этой структуры — за 1000 лет до того, как в Европу пришли первые современные люди. Наиболее вероятным предположением является мнение, что эта конструкция была построена неандертальцами. Расположение круга, а также его ограниченные масштабы говорят в пользу того, что это вряд ли было жилым помещением. Фрагменты сгоревших костей и другие свидетельства наличия огня говорят о том, что оно могло служить в качестве искусственного освещения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)