Как общаться с энергетическими вампирами

Психовампиры рядятся в разные одежды. Для ясности мы дадим каждому их типу название-характеристику и кратко опишем особенности его жертв. Среди психовампиров встречаются как мужчины, так и женщины, а это свойство — склонность к психовампиризму — бывает как более, так и менее выраженным. К некоторым людям эти описания подходят полностью, а у других есть разве что некоторые черты того или иного типа. Но есть и такие, кому подходит сразу несколько описаний. Тот, кого одни воспринимают как вампира, в отношениях с другими может вести себя как жертва. Словом, каждый способен одновременно быть и психовампиром, и жертвой. Но и вампир, и его жертва, как правило, вынуждены компенсировать ущербную самоценность. Этот аспект рассматривается более подробно в главе («Терапевтический экскурс»).
Вампир-душитель
Вампир этого типа чудовищно себя переоценивает. С ним невозможно ни спорить, ни договориться, у него замашки тирана, и он уверен, что незаменим. Чаще всего вампир этого типа склонен к нарциссизму. Если это начальник, он досуха высосет энергию из своих подчиненных — что бы они ни делали, для него все будет «не так». Жертва попадает в его хитрую ловушку, и на ее шее затягивается петля.
Вампир «Да, но.
Этот психовампир в ответ на любое чужое высказывание, любую чужую идею заводит: «Да, но...», черпая таким образом силы. В основе его позиции — упорное отрицание, что требует от собеседника серьезных энергозатрат: психовампир заваливает его аргументами, почему, с его точки зрения, не получится что-то сделать или изменить.
Вампир-страдалец
Он взвалил на свои плечи всю тяжесть мира и постоянно ходит со страдальческим видом. Ему все слишком тяжело, само его существование — тягчайшее бремя. Времени у него вагон, но он ничего не доводит до конца — не говоря уж о его неспособности обустроить собственную жизнь. При этом он эгоцентричен, а его основной жизненный принцип таков: мне плохо, и вы должны меня поддерживать, воодушевлять, ободрять, радовать (и т.д и т.п.). Он постоянно мучается и портит всем настроение своим нытьем.
Вампир-консерватор
Такой вампир хочет лишь одного: чтобы мир остановился в развитии. Он следует девизу — «Мы всегда так делали». Перемены он люто ненавидит и обеими руками держится за старое: «Будь эта новая мысль действительно хорошей, она давно пришла бы мне в голову». Для вампира-консерватора время застыло. Его жертвы — творческие люди и коллеги с руководящим потенциалом, которые с тем же успехом могут биться головой о стену, как и пытаться внедрить хоть какие-то прогрессивные идеи при таком руководителе.
Вампир «Холодное сердце»
Всем знакома сцена: жена сидит за обеденным столом и, всхлипывая, жалуется мужу: «Ты хоть бы раз меня выслушал, когда у меня проблемы!» — а муж, рассеянно послушав ее пару минут, вдруг сообщает, что ему надо еще погулять с собакой. Возможно, этого эмоционально холодного вампира высоко ценят на работе, но в отношениях с близкими его больше интересует сухая логика, нежели чувства. Своих жертв — как правило, очень чувствительных людей — они лишают всякой поддержки.
Равнодушный вампир
Этот вампир, конечно, может спросить собеседника, как дела, но самое любопытное, что ответ его совершенно не интересует. И это обескураживает его жертв. Например, когда равнодушный вампир о чем-то вам рассказывает, как бы призывая занять позицию и высказать свое мнение, а потом, стоит вам открыть рот, разворачивается спиной и начинает беседовать с другими. У вас, потенциальной жертвы вампира, пол уходит из-под ног: вы начинаете думать, что с вами скучно и неинтересно. Вы вините себя, что разговор не задался.
Вампир-скалолаз
Этот вампир ставит перед собой высочайшие цели: он снова и снова хочет покорять вершины. Такие запросы мучительны для его близких: он способен просто-напросто задушить их своими требованиями. Будь то его собственные дети или подчиненные — вампир-скалолаз постоянно требует от них невероятных достижений. А если они, вопреки ожиданиям, все-таки справляются с задачей, он тут же обесценивает их успехи: «Тут и любой дурак бы справился. Дело-то пустяковое». Неудачников же он сознательно игнорирует. Он изводит других, да и себя самого, каждый раз желая взобраться все выше и выше, но так никогда и не достигает цели, потому что постоянно задирает планку. Он не способен жить в мире с собой и транслирует свою вечную неудовлетворенность другим.
Вежливый вампир
Чрезмерная вежливость тоже способна высасывать энергию. Этот вампир изо всех сил старается не стать ни для кого обузой — но именно поэтому он всем в тягость. Со своим вечным желанием помочь он перенапрягается, а в результате только создает людям новые проблемы. Когда он, ничего не смысля в технике, отказывается от по- мощи коллеги, предложенной от чистого сердца, и сам покупает давно устаревший компьютер, этому же коллеге потом приходится тратить куда больше сил, чтобы обменять купленную модель на новую. Если вежливого вам- пира приглашают в ресторан и спрашивают, что он будет пить, он отвечает: «А ты что будешь? Мне все равно». Его вечно приходится переспрашивать, пока он наконец не выберет хоть что-то. Излишняя скромность этого психовампира зачастую ужасно утомляет.
Любопытный вампир
Этот вампир постоянно сует нос куда не следует. Своим стремлением лезть в чужие дела он привносит, пусть чаще всего и невольно, хаос и бесчисленные недоразумения в жизнь многочисленных жертв, которых он втягивает в разные бессмысленные истории. В сущности, любопытный вампир всего лишь хочет разобраться и навести порядок, но добивается прямо противоположного. Чаще всего ему удается выйти сухим из воды — ведь он всего лишь тайно дергал марионеток за нитки.
Вампир «Волк в овечьей шкуре»
Сначала такой человек кажется приветливым, но неприметным, однако на самом деле он, так сказать, себе на уме. С ним все время попадаешь впросак. Нередко такой человек лишь с виду мил и покладист, но на деле это маска, за которой неприглядная сущность. А самое неприятное, что распознать таких психовампиров не способен почти никто.
Вампир «Я тут ни при чем»
Таким вампирам несть числа среди руководителей высшего звена — скажем, некоторые начальники, которые сами же годами цепляются за неверную стратегию, умудряются свалить всю вину на коллектив, если фирма все же обанкротилась. Якобы это подчиненные плохо работали, «иначе эту лавочку не пришлось бы прикрывать». Вампир этого типа отказывается признавать собственные недостатки: неспособность брать на себя ответственность и контролировать ситуацию.
Вампир-эксперт
Этот человек довольно бестолков, но считает себя экспертом по всему на свете. У него на все готов ответ, в любой ситуации он умничает и злит других своими глупыми советами. Психовампир-эксперт пожирает время жертв долгими и поверхностными рассуждениями, пытаясь продемонстрировать свои мнимые знания. Горе тому, кто осмелится указать такому вампиру на его полнейшую некомпетентность в обсуждаемом вопросе, — отношения с ним будут испорчены навек. Бывали вы в таких ситуациях? В роли жертвы, в роли вампира — неважно. Если да — читайте дальше (если нет, все равно читайте). Мы расскажем вам, как потенциальная жертва может надежно защититься от любого психовампира, к какому бы типу он ни принадлежал. Вы поменяете свое поведение, и вампир перестанет видеть в вас жертву — или, во всяком случае, утратит власть над вами, хотя его собственное поведение не изменится. Если же вы сами увидели в себе психовампира, то все равно продолжайте чтение, чтобы понять, как вас воспринимают другие и почему некоторые ситуации отнюдь не такие, какими кажутся на первый взгляд. Как именно психовампир выявляет слабые места потенциальных жертв — это до сих пор загадка, несмотря на все попытки объяснить это с точки зрения психологии. Этот механизм сопоставим с феноменом любви с первого взгляда — именно поэтому он так опасен в руках психовампира. Но, в конце концов, изменение ситуации зависит от самих жертв, и если они работают над собой, то все возможно. Как это ни парадоксально, психовампиры чаще всего находятся в нашем ближайшем окружении. Они очень близки к миру чувств своих жертв — либо как непосредственные начальники, либо как члены семьи. Вот почему они так быстро находят путь к сердцу и слабым местам жертвы. Именно эта близость и заставляет нас так остро воспринимать чьи-то действия или высказывания — будь это чужие люди, мы бы и ухом не повели. Это же обстоятельство сильно осложняет общение с психовампирами: их зачастую нельзя просто взять и уво- лить, равно как и оборвать с ними все отношения. Да и как «уволишь» супруга, партнера, детей, начальника, тещу или соседа? Так что остается лишь одно — выстраивать собственные защитные редуты. Образ психовампира помогает позитивно взглянуть на дисбаланс в межличностных отношениях. Строго говоря, психовампиры предоставляют нам бесплатный экспресс- курс самопознания — небольшой самоанализ, на который даже при поддержке грамотного психотерапевта ушли бы годы. Правда, к сожалению, этот курс — непрошеный. Читая эту книгу, вы на наглядных примерах из опыта авторов сможете куда лучше разобраться в ситуациях, с которыми сталкиваетесь не первый год, просто раньше не анализировали их или не могли правильно классифицировать.
