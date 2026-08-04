Почему с обеда у императора уходили голодными: как устраивали царские пиршества

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Императорские обеды были величественными и торжественными, гости - великолепно подготовленными. Все знали протокол и следовали ему беспрекословно. Значимое событие для узкого круга избранных людей. Все стремились туда попасть. Жаль только, что те, кому это удавалось, уходили с императорских обедов голодными. Императорские обеды были величественными и торжественными, гости - великолепно подготовленными. Все знали протокол и следовали ему беспрекословно. Значимое событие для узкого круга избранных людей. Все стремились туда попасть. Жаль только, что те, кому это удавалось, уходили с императорских обедов голодными.Как же так могло произойти? Неужели еду на императорском обеде не подавали? При чем тут протокол и длинные коридоры дворцов? И на каком императорском обеде ни один гость не притронулся к блюду? Обо всем этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

1. Тот самый сигнал



С Императорских обедов уходили голодными. / Фото: С Императорских обедов уходили голодными. / Фото: www.freepik.com

Императорские обеды – особое мероприятие. Они проходили не так часто, как балы и приемы, но всегда отличались безупречным соблюдением протокола. Особенно коронационный обед. После того как новый император всходил на престол, традиционно устраивали большой пир. На него приглашались придворные, избранные аристократы, послы других государств. Такое мероприятие считалось одним из самых главных в судьбе будущего правителя.

Вы только представьте: шикарные столы накрыты в парадной зале, эксклюзивная посуда идеально сервирована, а блюда выглядят восхитительно. Жаль, что попробовать их мало кто успевал. Дело в том, что по протоколу в меню было слишком много блюд. Таким образом, они сменяли друг друга по сигналу. А сигнал давали, как только император попробует блюдо. Так что если император лишь притронулся к блюду, а вы еще не успели, то попробовать его вам уже не удастся.

2. Торжество церемониала над голодом



Аристократы заранее ели дома. / Фото: Аристократы заранее ели дома. / Фото: www.freepik.com

Стоит отметить, что все русские аристократы были в курсе такого протокола. Многие из них специально ели до императорского обеда. А после скорее спешили домой, чтобы успеть к ужину. Все понимали важность протокола. Ну или почти все. Всегда находились те, кого это шокировало. Но воспитание не позволяло им высказывать свои позиции прямо.

Об их недовольствах мы с вами узнаем лишь из мемуаров. Стоит отметить, что такие обеды не нравились никому из придворных. Более того, некоторые из Романовых также осуждали протокол. Но сильнее всех страдали иностранные послы. Один из них в своих мемуарах писал, что в Российской империи церемониал торжествует над голодом. И это очень точно описывало все императорские пиршества. Они устраивались не для того, чтобы утолить голод. А для того, чтобы показать величие своей страны.

3. Эти длинные коридоры дворца



Блюда остывали слишком быстро. / Фото: Блюда остывали слишком быстро. / Фото: www.freepik.com

Кроме сигнала о смене блюд, была и еще одна проблема. Длинные коридоры от кухни до парадной залы. Именно по ним слуги несли великолепные кулинарные шедевры. Жаль, что когда они добирались до стола, то теряли свои вкусовые качества.

Только представьте, что повар приготовил идеальную баранину. Но пока слуги несли ее по длинным коридорам, она покрывалась своем жира и становилась несъедобной. Что уж говорить о супах, которые оставались холодными. Так что некоторые блюда не ели не из-за церемониала. А потому, что при подаче они полностью теряли свою привлекательность.

4. Император против холодного супа



Даже император не смог изменить протокол. / Фото: Даже император не смог изменить протокол. / Фото: www.freepik.com

Кстати, про суп. Как известно, Николай Первый был человеком военным. Он с самого начала не любил весь этот показной церемониал. Терпел, как и все Романовы. Но однажды разозлился. Об этом случае потом многие шептались и рассказывали историю своим знакомым.

Император распорядился, чтобы ему на императорском обеде подали горячий суп. Он не просил деликатесов. Не заказывал сложные блюда. Просто приказал, чтобы суп был горячим. Повар все сделал идеально. Но пока слуги донесли его до зала, а затем лакеи подали его по всем правилам, суп неизбежно остыл. Николай Первый попробовал одну ложку супа и больше к нему не притронулся. Тогда стало понятно, что даже царю неподвластно изменить протокол.

5. Самый провальный императорский обед



Обед, на котором никто не притронулся к еде. / Фото: Обед, на котором никто не притронулся к еде. / Фото: www.freepik.com

Коронация Николая Второго должна была стать великолепной демонстрацией величия Российской империи. И так бы все и было. Если бы не трагедия на Ходынском поле, что случилась накануне императорского обеда. Именно на Ходынском поле устраивали гуляния для простого народа. Там в давке погибло более тысячи человек. И все из-за плохой организации этого мероприятия. Такое в правлении Романовых случилось впервые.

А спустя всего пару дней вся знать приехала на императорский обед. Меню подавали на красивых карточках с золотыми чернилами. Их, кстати, многие забрали в качестве сувенира. Вот только к самим блюдам никто не притронулся. Все были поражены трагедией на Ходынском поле. И тем, что, несмотря на трагедию, Николай Второй все-таки устроил императорское пиршество. Это был единственный императорский обед, на котором аристократы голодали не из-за протокола, а по собственной воле.