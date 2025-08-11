Как разжечь огонь при помощи воды

Это удивительно, но при помощи воды можно не только тушить огонь, но и добывать его. В подтверждении этого вы увидите пять способов по разжиганию огня при помощи обычной воды. Большую часть этих методов можно использовать в походе, на рыбалке или охоте, когда необходимо развести костер, а спичек нет.

Лампочка с водой

Пищевая пленка с водой

Водяной экран

Бутылка с водой

Натрий + вода

Берем лапу накаливания и отверткой пробиваем заднюю часть.Если все ее содержимое не высыпалось — не беда, пусть там и остается. Наливаем воду в колбу.Теперь лампу можно использовать как увеличительное стекло. Берем бумагу, фокусируем солнечный свет в точку.И через несколько секунд можно получить открытое пламя.Возьмем пищевую пленку (полиэтиленовый пакет тоже подойдет). Покрываем ей тарелку.Наливаем воду в тарелку.Скручиваем пленку в шар и вынимаем из миски.Отлично используется как лупа в первом примере.Фокусируем и через несколько секунд получаем огонь.Данный способ более действенный и работает даже когда солнце очень слабое. Берем пищевую пленку и обтягиваем ей каркас из дерева.Наливаем сверху воду, положив каркас на упор.На сфокусированный луч кладем сухую траву и ждем возгорания.Понадобится прозрачная бутылка. Не обязательно пластиковая, стеклянная тоже подойдет. Наливаем в нее воду.И так же как в примерах выше фокусируем солнечный свет в точке.В результате появляется тление, которое нужно раздуть в открытое пламя.Конечно данный метод служит для демонстрации, но все же может существовать.Понадобится натрий и втулка от туалетной бумаги с ее остатками.На крышку из-под банки выстилаем бумагу и кладем кусочки натрия.Сверху кладем втулку от бумаги и сухую траву.При помощи ложки льем немного воды на бумагу на которой лежит натрий.В результате происходит бурная реакция с выделением громадного количества тепла, что в свою очередь и поджигает траву с бумагой.