Как разжечь огонь при помощи воды

Это удивительно, но при помощи воды можно не только тушить огонь, но и добывать его. В подтверждении этого вы увидите пять способов по разжиганию огня при помощи обычной воды. Большую часть этих методов можно использовать в походе, на рыбалке или охоте, когда необходимо развести костер, а спичек нет.




Лампочка с водой



Берем лапу накаливания и отверткой пробиваем заднюю часть.



Если все ее содержимое не высыпалось — не беда, пусть там и остается. Наливаем воду в колбу.



Теперь лампу можно использовать как увеличительное стекло. Берем бумагу, фокусируем солнечный свет в точку.



И через несколько секунд можно получить открытое пламя.



Пищевая пленка с водой



Возьмем пищевую пленку (полиэтиленовый пакет тоже подойдет). Покрываем ей тарелку.



Наливаем воду в тарелку.



Скручиваем пленку в шар и вынимаем из миски.



Отлично используется как лупа в первом примере.



Фокусируем и через несколько секунд получаем огонь.



Водяной экран



Данный способ более действенный и работает даже когда солнце очень слабое. Берем пищевую пленку и обтягиваем ей каркас из дерева.



Наливаем сверху воду, положив каркас на упор.



На сфокусированный луч кладем сухую траву и ждем возгорания.



Бутылка с водой



Понадобится прозрачная бутылка. Не обязательно пластиковая, стеклянная тоже подойдет. Наливаем в нее воду.



И так же как в примерах выше фокусируем солнечный свет в точке.



В результате появляется тление, которое нужно раздуть в открытое пламя.



Натрий + вода



Конечно данный метод служит для демонстрации, но все же может существовать.

Понадобится натрий и втулка от туалетной бумаги с ее остатками.



На крышку из-под банки выстилаем бумагу и кладем кусочки натрия.



Сверху кладем втулку от бумаги и сухую траву.



При помощи ложки льем немного воды на бумагу на которой лежит натрий.



В результате происходит бурная реакция с выделением громадного количества тепла, что в свою очередь и поджигает траву с бумагой.


