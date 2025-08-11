Как разжечь огонь при помощи воды

Это удивительно, но при помощи воды можно не только тушить огонь, но и добывать его. В подтверждении этого вы увидите пять способов по разжиганию огня при помощи обычной воды. Большую часть этих методов можно использовать в походе, на рыбалке или охоте, когда необходимо развести костер, а спичек нет.
Лампочка с водой
Берем лапу накаливания и отверткой пробиваем заднюю часть.
Если все ее содержимое не высыпалось — не беда, пусть там и остается. Наливаем воду в колбу.
Теперь лампу можно использовать как увеличительное стекло. Берем бумагу, фокусируем солнечный свет в точку.
И через несколько секунд можно получить открытое пламя.
Пищевая пленка с водой
Возьмем пищевую пленку (полиэтиленовый пакет тоже подойдет). Покрываем ей тарелку.
Наливаем воду в тарелку.
Скручиваем пленку в шар и вынимаем из миски.
Отлично используется как лупа в первом примере.
Фокусируем и через несколько секунд получаем огонь.
Водяной экран
Данный способ более действенный и работает даже когда солнце очень слабое. Берем пищевую пленку и обтягиваем ей каркас из дерева.
Наливаем сверху воду, положив каркас на упор.
На сфокусированный луч кладем сухую траву и ждем возгорания.
Бутылка с водой
Понадобится прозрачная бутылка. Не обязательно пластиковая, стеклянная тоже подойдет. Наливаем в нее воду.
И так же как в примерах выше фокусируем солнечный свет в точке.
В результате появляется тление, которое нужно раздуть в открытое пламя.
Натрий + вода
Конечно данный метод служит для демонстрации, но все же может существовать.
Понадобится натрий и втулка от туалетной бумаги с ее остатками.
На крышку из-под банки выстилаем бумагу и кладем кусочки натрия.
Сверху кладем втулку от бумаги и сухую траву.
При помощи ложки льем немного воды на бумагу на которой лежит натрий.
В результате происходит бурная реакция с выделением громадного количества тепла, что в свою очередь и поджигает траву с бумагой.
Читать далее →
Свежие комментарии