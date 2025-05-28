5 советских крепких напитков, от которых вздрагивали даже бывалые «атлеты» бутылочного спора

В Советском Союзе производилось огромное количество алкогольной продукции, в том числе весьма экзотической. Производили даже собственный ром. При этом, как и сегодня, основная масса алкогольной продукции обладала весьма сомнительными гастрономическими качествами. Однако, даже среди не самых лучших напиток были такие, вкус которых заставлял нервно подпрыгивать даже самых опытных «атлетов» бутылочных состязаний.
1. «Имбирная»
Напиток откровенно сомнительный. /Фото: otvet.mail.ru.
Даже среди бывалых любителей алкогольной продукции «Настойка горькая Имбирная» считалась тем еще пойлом. При крепости всего в 28% напиток обладал крайне сомнительными вкусовыми качествами. Вкус был жгучим, едва отдававшим травами и имбирем. Некоторые даже в шутку сравнивали «Имбирную» с тройным одеколоном. Знатокам оно, конечно, виднее, однако большой популярностью настройка действительно не пользовалась. При этом стоила настройка немало. Бутылка обходилась в районе 6 рублей. Для сравнения, бутылка водки в 1983 году стоила 4 рубля 70 копеек.
2. «Стрелецкая»
Была запоминающаяся этикетка. /Фото: ya.ru.
Отечественные виски, джин и многие портвейны советского периода, как правило, получали не самые хвалебные отзывы. Однако, была как минимум одна горькая настойка, на фоне которой даже «777» мог показаться изысканным напитком. Речь идет о «Стрелецкой». Вкус этого напитка был настолько неприятен, что многие граждане уже после первой рюмки начинали судорожно поглощать закуску в неконтролируемом количестве. Крепость напитка составляла 27%. Единственное достоинство – запоминающаяся этикетка со стереотипным изображением русского стрельца, в одной из рук которого красовался здоровенный бердыш.
3. «Капитанский»
По сути очередная настойка. /Фото: alcovarov.ru.
Как уже было упомянуто выше, в Советском Союзе вполне осваивали производство некоторой экзотической алкогольной продукции вроде виски и джина. Был даже ром! Впрочем, речь сегодня пойдет все-таки не о нем, а о джине «Капитанский». В отличие от какого-нибудь английского джина (перегнувшегося из можжевельника), отечественный готовили путем смешивания спирта, спиртовых настоев и экстрактов. На выходе получался вовсе не джин, а очередная настойка… Вкус у «Капитанского» был горький с хвойными, цитрусовыми и травянистыми нотами. При этом напиток получался исключительно жестким, из-за чего не нравился подавляющему большинству покупателей.
4. «Солнцедар»
Валил с ног даже бывалых. /Фото: otvet.mail.ru.
Как и сегодня крепленые вина (за редким исключением) в Союзе стояли особняком от основной массы «нормальной» алкогольной продукции. Главным достоинством таких напитков была сравнительно небольшая цена. Когда 0.5 литра водки стоило 3-4 рубля, креплёные вина обходились в 1-1.5 рублей за бутылку в 0.7. При этом какой-нибудь «Солнцедар» по своим спорным качествам считался рекордсменом даже среди откровенной сивухи. Бутылка этого напитка гарантированно валила с ног даже самых «опытных» в алкогольном спорте граждан. И это при том, что крепость «Солнцедара» составляла 20% при 7% сахара. Именно этот напиток был одним из тех, что обзывали кличками в духе: «чернила», «опохмел», «заборная краска». Примечательно, что конкретно «Солнцедар» делался не из отечественного, а из импортного алжирского сырья. Во всяком случае в 1960-1970-е годы.
5. «Стрэлучитор»
Выпускался до 1990-х годов. /Фото: drive2.ru.
Молдавский коньяк, производившийся вплоть до середины 1990-х годов. В советские времена активно поставляла не отечественный рынок, но при этом пользовался сомнительной славой. А все потому, что изготавливался «Стрэлучитор» преимущественно из сырья второй и третьей категории. Из-за этой особенности в Союзе его не без иронии называли «молдавская чача». Резкий вкус с характерным терпким привкусом винограда. Хотя напиток считался коньяком, коньячного вкуса в нем не было в принципе. Крепость напитка также была спорной – 38%.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии