Монахиня-лейтенант, развратная вдова, которые стали героинями войн Латинской Америки

Латинская Америка — страна горячих женщин. Обычно эту фразу произносят, вспоминая об актрисах, танцовщицах или мечтая о романе с какой-нибудь бразильянкой. На самом деле, настоящие горячие женщины Нового Света — конкистадорки, воительницы и революционерки, которых тут всегда хватало. Имена некоторых из них давно вошли в легенды.
Каталина Эрасо
Чаще всего её вспоминают под прозвищем «Монахиня-лейтенант». Каталина была из басков — народа, который считают вспыльчивым даже сами испанцы. Её отец и братья были солдатами, и, чтобы девочке не пришлось тереться среди солдатни, её отдали в четыре года в монастырь на воспитание. Однако, когда Каталине исполнилось пятнадцать, её жестоко побили за какую-то провинность, и она сбежала из монастыря, сумев раздобыть мужскую одежду и одеться мальчиком.
Немного побродив по Испании, Каталина нанялась юнгой и доплыла до американских берегов. Звучит проще, чем осуществляется: плавание через океан в те времена было очень долгим, а юнги — объектом притязаний со стороны обуреваемых похотью матросов, так что инкогнито Каталине удалось сохранить чудом.
В Чили Каталина нанялась в солдаты, представившись Алонсо Диасом Рамиресом де Гусманом: как раз шло завоевание коренного населения, которое, естественно, отчаянно сопротивлялось, и солдат слишком много не расспрашивали, а просто давали в руки оружие и, если надо, учили им пользоваться. Алонсо Рамирес принял участие в большое количестве боёв. По легенде, он даже сражался под началом своего брата, но тот Каталину, конечно же, не узнал: он ведь не видел её с четырёх лет.
Прижизненный и посмертный портреты де Эрасо.
Благодаря отваге Каталина дослужилась до звания лейтенант-губернатора, но в одном из сражений получила настолько серьёзное ранение, что так долго скрываемое всплыло: может быть, она давно была душой Алонсо, но тело у Каталины было женским, а это было крайне скандально. Впрочем, благодаря всеобщему уважению и достигнутой славе Алонсо-Каталине удалось обойтись без серьёзных последствий, но после выздоровления ей пришлось уйти жить в монастырь.
Позже Каталина вернулась в Европу, где весь католический мир желал на неё посмотреть. Посетив Папу Римского, она получила специальное разрешение носить мужскую одежду. В Европе она также написала автобиографию, после чего вернулась в Новый Свет и стала мирно жить там под именем Антонио де Эрасо. Умерла она в возрасте пятидесяти восьми лет, что для большинства конкистадоров было изрядным возрастом.
Инес де Суарес
Другая легенда времён завоевания испанцами будущей Латинской Америки — конкистадорка (la conquistadora) Инес де Суарес. В тридцать лет благородная сеньора отправилась в Новый Свет, чтобы отыскать своего мужа, от которого не было ни слуху, ни духу. Поблуждав по чужим берегам и дойдя до Чили, она, наконец, нашла его следы — оказалось, что он давным-давно утонул. Как вдове испанского солдата, ей выделили землю и нескольких крепостных-индейцев.
Инес недолго оставалась в одиночестве. В Чили не хватало женщин-христианок и вокруг Инес было множество разгорячённых солдат и офицеров. Она сошлась со своим земляком, Педро де Вальдивией. Позже романтически настроенные умы придумают сказку о том, как они любили друг друга с детства и наконец встретились в Новом Свете, но на деле Инес увидела Педро впервые в Чили.
Чтобы не расставаться с любимой (и не оставлять её среди той самой толпы разгорячённых солдат), Вальдивия выхлопотал разрешение, чтобы Инес сопровождала его в экспедиции. Она не только стойко переносила тяготы пути, но и ухаживала за ранеными, заботилась о своём неофициальном муже и находила в пустыне воду для всего отряда.
В конце похода испанцы основали город Сантьяго. Однако местные жители не собирались так просто мириться с тем, что кто-то приходит на их земли и распоряжается. Вспыхнуло восстание. Вальдивия отправился подавлять его, но к крепости Сантьяго, оставшейся без командира, вышли индейские воины в огромном количестве. Вскоре обороной фактически пришлось руководить Инес.
Картина Хосе Ортеги.
Методы она выбирала под стать времени. Чтобы семь вождей, бывшие у испанцев заложниками, прекратили подбадривать войска местных жителей криками, она приказала их обезглавить и вывесить головы на обозрение индейцам. Потом выехала на белом коне перед уставшими испанскими солдатами и насмешками и призывами раззадорила их дух. После этого испанцам удалось разбить индейское войско.
После экспедиции Вальдивию судили, в том числе за разврат, которому он предавался с Инес. По постановлению суда влюблённые должны были расстаться, Вальдивия — вызвать к себе законную жену, Инес — выйти замуж. Инес выбрала себе в мужья друга Вальдивии и остаток жизни прожила тихой семейной жизнью.
Ирене Моралес
Ирене была одной из двух латиноамериканок Нового Света, дослужившихся до официального звания без переодевания в мужчину. Она была коренной жительницей Чили, выросла в бедной семье и к тринадцати годам уже успела дважды овдоветь. В общем, у неё было не самое счастливое детство.
В конце семидесятых годов девятнадцатого века Чили развязала войну, которая неофициально вошла в историю как «война за гуано», напав на земли Перу и Боливии, где находились месторождения селитры. Кроме селитры, собственно, большим количеством птиц и птичьих экскрементов (гуано) эти земли только и были известны. Война началась с захвата боливийского города под тем предлогом, что большинство его жителей — чилийцы.
Четырнадцатилетняя Ирене попыталась устроиться в армию, переодевшись парнем. Её моментально разоблачили. Ирене всё равно осталась при войсках, выполняя обязанности медсестры и маркитантки (в отличие от Франции, в чилийской армии это можно было сделать только неофициально). Однако вскоре она показала такие чудеса храбрости на поле боя, что ей присвоили звание сержанта и поставили на довольствие, как других солдат.
Прижизненная (раскрашенная) фотография Моралес.
До неё звание получала только женщина по имени Мануэла Уртадо и Педраса, аргентинка, отличившаяся в сражениях против захватчиков-британцев в самом начале девятнадцатого века. За чудеса храбрости она была официально признана альфересом (что примерно соответствует званию лейтенанта). Мануэла до сих пор является любимой национальной героиней Аргентины.
Ирене отслужила в армии до конца войны. Когда её спрашивали, зачем женщине сражения, она рассказывала, что её второго мужа убили боливийцы (после того, как сам он в драке убил боливийца, но эту часть рассказа она считала неважной). Ей много раз приходилось выслушивать советы вернуться к швейной машинке, отставив винтовку, но она им, конечно, не последовала.
Хотя мирные жители ничего не знали об отважной Ирене Моралес, её слава по армии была так велика, что, когда после войны открывали памятник чилийскому солдату и Ирене явилась поглядеть, все, кто отслужил на войне, встретили её бурными аплодисментами — к изумлению остальных горожан. Однако слава не принесла ей ни денег, ни здоровья. Она умерла в двадцать пять лет в бесплатной больнице для нищих. Зато после смерти ей посвятили много стихов. После смерти вообще человек как-то больше нравится людям, таковы законы человеческой психики.
Текст: Лилит Мазикина.
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